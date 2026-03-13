春先のコンディション管理に。無理なく続けたい“手軽なセルフケア”の取り入れ方

寒かった冬もそろそろ終わり、あたたかい春が訪れようとしています。しかし季節の変化で生活リズムが乱れがちな時期でもあります。そんな季節だからこそ、毎日の生活の中で無理なく続けられるセルフケア習慣を意識してみるのもいいでしょう。

そこで今回は、3名の社会人に集まっていただき、手軽にできる新しいタイプのセルフケア習慣を試してもらったので紹介します。

プロフィール

Yさん

季節の変わり目は色々気になるけど対策するのは億劫。 Uさん

春先は環境の変化を感じやすく、体のちょっとした変化も気になる。 Aさん

営業職で外出が多いため、打ち合わせ前にトイレで身だしなみやコンディションを整えている。帰宅後は即座にシャワーを浴びるなどの対策も。

季節の変化が気になる時期のセルフケア習慣

――さて、本日はこの時期に色々と悩みを抱える皆さんに、新しいセルフケア習慣「My Relief」をご紹介します。

My Reliefとは 東洋医学でいう「経絡（けいらく）」を流れる「気（エネルギー）」の流れに着目し、季節の変化が気になる時期に、気分転換やセルフケアのきっかけとして取り入れやすいサービスです。 始め方は簡単で、自分のスマホでMy Reliefの公式LINEアカウントを友だち登録するだけ。画面に表示されるグラフィックに、両手の指先を約4分間そっと触れます。 ※感じ方には個人差があります

Yさん：アプリだったらダウンロードがちょっと面倒だなって思っていたんですが、LINEなら簡単ですね。

Uさん：画面を触るだけでいいんですか！？

Aさん：早く試してみたい！

――では、さっそく体験していただきましょう！

Yさん：LINEのMy Relief公式アカウントを友だち追加して、と。

Uさん：あ、図形が表示されました！

Aさん：ここに指を置けばいいんですね。簡単でわかりやすいなぁ。

――……ということで、皆さんには「My Relief」を体験いただきました。体験してみてどうでしたか？

Uさん：音が流れるんですね！

Aさん：約4分と聞くと長く感じたけど、実際やってみると意外とあっという間です。

Yさん：気分転換にちょうどよさそうですね！

――事前の「My Relief」のイメージと、体験してみての印象はいかがでしょうか？

Yさん：まず思ったのは、めちゃくちゃ手軽ってことですね。もっと工程があるのかと思ったら、あっという間に終わってびっくりです。

Uさん：「My Relief」なら時間を気にしなくていいから、夜中に家でもできるのでいいなって思いました。

Aさん：4分間でいいから、次のアポまでの移動中や待機時間など、仕事の合間のリフレッシュにちょうど良さそうですよね。アプリを開く手間もなく、LINEのトーク画面からすぐ起動できるのもいいです。

――手軽さが好評のようですね。

Yさん：ただ、それでちょっと思ったんですけど、この「My Relief」ってお金はかからないんですか？

Uさん：たしかに！

Aさん：そういえば、広告も出てこなかったよね。

Yさん：完全無料って言われると、逆に「怪しい」って思ってしまうんですよね。「じゃあどうやって稼いでいるの？」って。

なぜ？ My Reliefが完全無料の理由 「My Relief」は完全無料（※通信料は利用者負担です）。広告も出ないし、不必要な個人情報の取得も一切ありません。その理由は、「My Relief」を社会貢献活動の一環として提供しているためです。 「My Relief」を提供しているのは、NPO法人ミンイー。同法人を支援する非営利財団ミンイーは、実はウイルスバスターで知られるトレンドマイクロの創設者スティーブ・チャンが台湾で立ち上げ、個人資金で運営しているNPO支援財団です。 スティーブ・チャンの支援を受けており、収益を上げる必要がないからこそ、広告や個人情報の収集も行わず、完全無料で「My Relief」を提供できるというわけです。

Yさん：そういうことだったんですね！

Uさん：私が気になったのは「My Relief」の仕組みです。

My Reliefの仕組みは東洋医学の考え方から 伝統的な東洋医学では、酸素を全身に運ぶため血液が血管を巡るように、体内のエネルギーも「経絡」という通り道を経て全身を巡り、私たちの健康を支えているという考え方で捉えています。 「My Relief」は、そうした考え方に着想を得て開発されました。スマホ画面に表示された、特別な技法で生成されたグラフィックを指先で触ることで、気分の切り替えや毎日のケアを続けるきっかけとして使えるサービスです。 ※感じ方には個人差があります。

Uさん：へ～！ そういう仕組みだったんですね！

Aさん：これ、まだまだ知らない人が多いから、営業のアイスブレイクに使えそうだなって思いました。この時期、商談の相手とセルフケアの話題になることも多いので、そこから「最近こんなのやっているんですよ」って。

Yさん：たしかに、相手も絶対気になりますよね。

Uさん：スマホで対策ってところが新しいですからね。

Aさん：同じく悩んでいる人がいたら、おすすめしてみたいと思いました！

東洋医学の考え方から生まれた「My Relief」。トレンドマイクロ創業者による慈善事業なので完全無料（※通信料は利用者負担です）で使うことができ、個人情報の入力もアプリのダウンロードも必要ありません。LINEの「My Relief」公式アカウントを友だち追加するだけなので、簡単に始められるし、合わなければいつでもやめられます。

季節の変わり目でコンディションが気になる人は、毎日のケア習慣の一つとして「My Relief」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※感じ方には個人差があります。