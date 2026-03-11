重い障害を心身に抱え、医療的ケアが必要であったり、自分で意思表示することが難しかったりする「重症心身障がい児」と呼ばれる子どもたち。彼らを取り巻く支援体制は、いまだ十分とは言えず、それを支える家族の負担は大きいのが現状です。特に母親がケアの中心を担うケースが多く、社会とのつながりが断たれてしまうことも少なくありません。

そうした家族に寄り添い、支援者も含めて笑顔になれる環境づくりを目指しているのが、特定非営利活動法人EPOです。重症心身障がい児とその家族を支える活動についてお話を伺いました。

東京都では、女性活躍に取り組む企業や団体等を「東京都女性活躍推進大賞」として表彰しています。

特定非営利活動法人EPOは令和７年度 東京都女性活躍推進大賞 大賞（地域部門）を受賞しました。

教えてくれるのはこの方！ 武田さん

放課後等デイサービスのリーダーを務める。大学4年生の頃から非常勤職員としてEPOの活動に参加。大学院修了後に正式に入職。

心の“音”をしっかり聞いて、心の“根”を育てていきたい

―― 通所支援施設「ここね」について教えてください。

武田さん 「ここね」は、重症心身障がい児を対象とした、児童発達支援・放課後等デイサービスです。子どもたちが心も体も健やかに成長できるよう、遊びを通して五感を育て、人との関わりを楽しみ、障がいがあってもなくても、たくさんの楽しい経験ができるように活動を提供しています。「ここね」という名前には、心の“音”をしっかり聞く、そして心の“根”を育てていきたいという思いが込められています。

子どもにとって、楽しさを感じたり何かに挑戦したりする体験はとても重要です。そうした経験を積み重ねることで、子どもたちの生活力や行動力を育んでいければと思っています。また、子どもを支えるご家族へのサポートも大事にしています。

―― ご家族への支援も重視されているのですね。

武田さん 障がいのある子どもを育てるというのは想像以上に大変ですし、社会から孤立していると感じてしまったり、不安や悩みを抱えたりするご家族は非常に多いんです。「ここね」では、子どもも家族も、みんなが笑顔になれるような支援の提供を目指しています。例えば、少しでも家族の負担を軽減できるよう、自宅から通所施設までの送迎を行っています。その時間を使って、家事をゆっくりできた、美容院に行けた、ママ同士でランチやお出かけに行けた、仕事に復帰することができたという声が届いています。

―― 心身障がい児の方のケアは、母親に偏りがちだとお聞きしましたが、実際はいかがでしょうか

武田さん 送迎の際、送り出しもお迎えもママが対応されているご家庭が多いと感じています。最初は、疲れた表情や元気のない様子の方もいらっしゃいますが、通所を重ねていくうちに、「今日、こんなことをしたんですよ」「こんな成長が見られました」と、笑顔でお子さんのことやご自身のことを話してくださるようになるんです。

その笑顔を見るたびに、「力になれているのかもしれない」「少しでも支えになれているのかもしれない」と、大きなやりがいを感じています。

さまざまな体験を通して「楽しい」「嬉しい」を経験してほしい

―― 子どもたちと関わる中で印象的だったことを教えてください。

武田さん 私が「ここね」に入りたての頃、笑顔を見せたことがほとんどない子がいたんです。その子が初めてプールに入った時、ニコニコって笑顔を見せてくれたんです！写真と一緒にその様子をママに伝えると、「こんな風に笑うんだ！」って喜んでくれました。自分たちの活動が子どもたちの心に届いていると実感した瞬間でした。

―― お子さんだけでなく、家族やスタッフみんなも笑顔になったんですね。

武田さん 私たちは、「楽しい」や「嬉しい」といった感情を実際に経験して積み重ねることが大事だと思っています。笑顔を見せてくれた時に「これが“楽しい”なんだよ、今笑っているよ」と伝えると「これが“楽しい”なんだ、楽しいと笑うんだ」と、理解してくれるんです。先ほどお話した子は、今では笑顔が増えて、いろいろなことにチャレンジする子に成長しています。

表情があまり変わらなくても、例えば口や手を動かすのもひとつの意思表示だと思うので、そうしたサインを見逃さないことが重要だと感じています。

季節のイベントやお出かけを通して、子どもたちに特別な体験を

―― 「COCOLON」というコミュニティ運営も行っていると伺いました。

武田さん 「COCOLON」は、「ここね」で大事にしていることを通所施設だけでなく、地域や東京都内、他の県にもどんどん広げていきたいという思いから始まった取組です。遊びや交流のイベントや、子育て・支援に関するセミナーなどを行っています。

―― イベントではどのようなことをしているのでしょうか？

武田さん 活動のひとつとして、江戸川区にある「COCOLON BASE」という場所を使って小規模なイベントを開催しています。プラネタリウムのドームを部屋の中に入れて鑑賞会をしたり、お花見会やハロウィンパーティーで家族が食べているものと同じ食事をペースト状にして皆で一緒に楽しんだりしています。

外出先では周囲の目が気になったり、トイレの利用が難しかったりすることで、イベントや娯楽施設になかなか行けないという声をよく聞きます。他の人たちが何気なく体験しているイベントを、同じように楽しめる場を「COCOLON」で作りたいと思っています。

COCOLONが開催した運動会「ここねフェス」の様子

―― 参加された方々からの反響はいかがですか？

武田さん 「うちの子もこんな体験ができるんだ」という声をたくさんいただいています。最近ではお芋堀りのイベントを開催しました。子どもたちが土の上にゴロンと寝転がり、土まみれになりながら一生懸命に芋を掘る姿がとても印象的でした。

他にも、以前、花やしきを夜に貸切って遊ぶというイベントを行ったのですが、非日常感を味わえてすごく楽しかったので機会があればまたやりたいなと考えています。参加されたご家族からも大好評で、嬉しい声がたくさん届きました。

―― 遊園地やテーマパークへの遠足もされていると伺いました。

武田さん 遊園地やテーマパークは、初めてご家族だけで行くとなると、不安を感じる方も多いと思います。そこでまずは、遠足という形で「COCOLON」のみんなと一緒に出かけ、思い出を作りながら、施設やサービスの利用方法などをお伝えする場にしています。 そうした経験を重ねることで、「次は家族だけでも行ってみよう」と思えるような一歩を後押しできたらと考えています。

もっと柔軟に、もっと多くの人に寄り添えるサービスを目指して

―― 今後の目標や展望をお聞かせください。

武田さん 事業所をもっと増やしたいです。１日の受入可能な人数にはどうしても限りがあるので、通所回数を十分に確保できるようにしていきたいです。

あとは、障害福祉のサービスの中では難しいこと、例えば「10分だけこの子を見てほしい」といったご家族のSOSに応えられるようになりたいと思っています。理想かもしれませんが、サービスの壁を超えてみんなが笑顔になるその手助けができる「ここね」「COCOLON」でありたいと考えています。

―― 最後に、メッセージをお願いします。

武田さん 障がいがあっても、サポート次第で、様々な経験や体験ができると私たちは考えています。 「ここね」はもちろん、ほかにも支援をしてくれる団体や人はたくさんいます。不安を感じている方には、ぜひそうした社会の存在に目を向けてみてほしいと思います。私たちも、必要な方の目に留まるよう、これからも発信を続けていきます。

そして何より、「一人じゃないよ」ということを、心からお伝えしたいです。

＊ ＊ ＊

子ども、家族、そして支えるスタッフ——立場の違う人たちが笑顔で関われる環境をつくること。それが、EPOの大切にしてきたことです。

心の音を聞き、心の根を育てる支援は、重症心身障がい児支援の現場に新しい価値を生み出すと同時に、女性がいきいきと生きられる社会づくりにもつながっています。支援の輪を地域へ、そして社会へと広げ続けるEPOの今後に、ぜひ注目してみてはいかがでしょうか。