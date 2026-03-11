ユニットコムでは独自に展開中のゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」において、Intel Core Ultra 5（シリーズ5）を搭載するゲーミングPCを好評販売中だ。いずれも構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサの中でも、アフォーダブルなミドルレンジモデルであるIntel Core Ultra 5を搭載するゲーミングPC製品。構成例で採用されているIntel Core Ultra 225Fは、6個の高性能コアと4個の高効率コアで10コア/10スレッドとして動作できるモデルで、ベースパワーは65Wながら121Wの最大動作周波数で高い性能を実現する。上位モデルよりも高効率コアが少なく設定されているが、NPUの統合やPCIe 5.0、Thunderbolt 5拡張カードへの対応は共通。ゲームからクリエイティブまで幅広く活用可能だ。

LEVEL-R789-225F-RKX

Windows 11 Home [DSP版]

インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F

DDR5 16GB(8GB×2)

インテル Z890

1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ非搭載

GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

ミドルタワー / ATX

750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

LEVEL-R789-225F-TKX

Windows 11 Home [DSP版]

インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F

DDR5 16GB(8GB×2)

インテル Z890

1TB NVMe対応 M.2 SSD

光学ドライブ非搭載

GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

ミドルタワー / ATX

750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F

