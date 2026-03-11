「Ponta(ポンタ)」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティングは、2026年3月2日(月)～3月31日(火)の期間、「オレンジ夢ガチャキャンペーン」を開催中です。

本キャンペーンは、「オレンジが、心をつなぐ。」をテーマに、Pontaをはじめとした異業種5社がコラボレーションした特別企画。ロケットナウ(Rocket Now)、Pontaビットコ in 牧場、FWD生命保険株式会社、au、オートバックスといった企業・ブランドが参加しています。

毎日引ける「オレンジ夢ガチャ」

キャンペーンページで、参加企業それぞれの夢ガチャを引くとPontaポイント、参加企業のクーポン、「夢の豪華賞品」の抽選に必要な「パス」のいずれかがその場で当たります。さらに、パスを5つ以上集めた方から抽選で最大10万Pontaポイントまたは、2万円分のギフトカードが当たるチャンスも!

Xフォロー＆リポストキャンペーンも実施

3月11日(水)～3月21日(土)の間にPonta公式Xアカウントの投稿をリポストすると、抽選で 最大5,000 Pontaポイントが当たるキャンペーンも実施同時開催しています。

「オレンジ夢ガチャキャンペーン」は、Ponta会員に新しい発見や楽しさを提供するとともに、参加企業それぞれが持つ魅力をより広く知っていただく機会にもなっています。 今回の取り組みに込めた思いや背景について、担当者よりコメントをお届けします。

Q.どうしてこのような企画を立ち上げたのか教えてください。

新しい季節が始まる3月、生活者の皆様に前向きになっていただきたいという思いから、「オレンジが、心をつなぐ。」をテーマに、みんなでつながる“前向き連鎖型キャンペーン”として立ち上げました。「オレンジ」を据えたのは、Pontaのブランドカラーであり、明るさやポジティブさを象徴する色だと捉えているためです。企画趣旨と連動し、今回はオレンジにゆかりのある企業にお声がけしました。「いろんな企業の想いがつながって、毎日がちょっと前向きになる。」そんな想いを、企業とユーザーでつなぐキャンペーンです。



Q.異業種連合についてどうお考えか教えてください。

通常は交流が生まれにくい異業種の企業同士をつなぎ、ユーザーが複数企業・サービスを回遊する導線を設けることで、新たな接点と態度変容の機会を増やす狙いがあります。参加企業としては、自社単独では届きにくい層に接触でき、ユーザーにとっては新たな企業・サービスとの出会いにつながると考えていますね。



Q.「今後の展望」について教えてください。

今後も企業参加型のモデルを継続的に展開し、テーマ設定や体験導線、企業の参加動機設計を磨きながら、より多様な企業が参加しやすい枠組みへ拡張していく予定です。企業の想いがつながり、毎日が少し前向きになる— “Happy”を、これからも届けていきます。

毎日引くだけでチャンスが広がるこの機会に、ぜひ気軽に「オレンジ夢ガチャ」を試してみてはいかがでしょうか。

