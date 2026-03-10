健康寿命を決めるのは年齢ではない？　世界の研究者が語る「細胞×老化」研究の最前線

近年、「健康寿命」という言葉をよく聞くようになりました。健康上の問題がなく、日常生活を制限されずに過ごせる期間を指しますが、日本では平均寿命との差が約10年もあるといわれています。 この差を縮めるための取り組みが広がる一方、その背景にある科学的な研究については、まだ十分に知られていません。

こうしたなか2月6日、日本アムウェイ合同会社は「健康寿命は細胞から始まる」をテーマにしたメディアセミナーを開催。老化研究の最前線に立つ研究者が来日し、最新研究を発表しました。

そこでマイナビニュースは、セミナーに登壇した2人の研究者の研究内容にフォーカス！年齢にとらわれず、“細胞”から未来への希望を見出す老化研究の新潮流とは？

セミナー「健康寿命は細胞から始まる」で語られた 健康寿命と細胞のメカニズム



日本アムウェイは「健康寿命の延伸に貢献する」というミッションを掲げ、世界の研究者と協働しながら、科学的根拠に基づく老化研究に取り組んでいます。

今回のセミナーで提示されたのは、“老化は年齢に比例する”という認識を超え、“細胞の変化から老化の兆しを早期に捉え、老化そのものをコントロールする”という新たな視点です。平均寿命は延び続けているものの、健康寿命との差は10年前後。この差を縮める鍵として、細胞に蓄積する炎症・環境ストレス・エネルギー代謝の低下などを早期に捉え、コントロールしていく科学が注目されています。

本セミナーのために来日したのは、老化科学を牽引するスタンフォード大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）、ミシガン大学、ミュンヘン工科大学などの世界的研究機関に所属する4名の研究者。免疫学、分子生物学、分子皮膚学といった異なる専門領域の知見をもとに、老化研究の最前線に立つ研究者それぞれの視点から最新の研究内容が紹介されました。

世界の研究者に聞く、 「細胞×老化」研究が示す健康寿命の可能性

ここからは、今回のセミナーに登壇したデイビッド・ファーマン博士、デビッド・ウォーカー博士の2人に話を伺い、それぞれの研究について、そして「細胞×老化」という視点から、健康寿命をどのように捉えているのかを聞いてみました。

老化は「年齢」ではなく「細胞の状態」で決まる！？

デイビッド・ファーマン博士

炎症老化研究の第一人者。スタンフォード大学「1,000 Immunomes Project」のディレクターを務めるほか、バック加齢研究所 AI & データサイエンスセンター所長を兼任。健康状態を炎症の観点から可視化する指標「炎症年齢 iAge®」を提唱。「iAge®」に関する研究成果は、世界的医学誌「Nature Medicine」に掲載されるなど国際的に高く評価されており、健康寿命の延伸を目指す世界的コンペティション「XPRIZE Healthspan」でも準決勝進出を果たしている。

ファーマン博士の研究内容を教えてください。

私たちの研究チームは、免疫学とデータサイエンスを融合し、ライフスタイルや環境、炎症が、“生物学的年齢”にどのような影響を与えるのかを研究してきました。外的要因が、遺伝的な働きに与える影響を具体的に調べるために、1,000人以上の血液データを10年追跡調査しました。その結果、将来の健康寿命の推移を最大7年前に予測できる可能性が示唆されました。そしてAIを使いながら、健康状態を炎症の観点から可視化する指標「炎症年齢 iAge®」を世界で初めて開発しました。この「iAge®」を知ることで、これからの体に起こるリスクを予見できるため、健康的なライフスタイルの改善に繋がるヒントが得られると思っています。また現在、採血を必要とせず、2次元の顔画像(セルフィー)をAI解析するだけで将来の健康寿命を広く予測できる最新技術を開発しています。これにより誰もが自身の“老化の現在地”を把握し、早期にパーソナライズされた対策を講じられるようになります。

1,000人を10年にわたって追跡をした結果、最大7年前からさまざまな機能が低下してくることが分かったということなんですが、何を基準に判断するのでしょうか？

「iAge®」は、その人の血液を調べて体内に持続的に起こる炎症の度合いから健康状態を導き出します。たとえば2010年の時にその方の炎症マーカーを調べることで、2017年に筋力やバランスの低下や心身の衰えを指す「フレイル」の状況がどうなっているかを予測することができます。フレイルは、早く介入して対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性があります。「iAge®」を基に、心臓の疾患など、その人がかかりやすい病気を7年前から予測することができれば、日々の生活習慣を見直したりと、さまざまな対策を行うことができ健康寿命の延伸に繋がると思っています。

細胞を健康にするためには、どんな生活習慣を心がけるとよいでしょうか？

やはり食事、運動、睡眠といった日々の生活習慣の積み重ねにより大きく左右されます。たとえば食生活においてはバランスの良い食事は何よりも大事。特に糖質を摂り過ぎると、細胞や血管の老化を招くことが分かっています。また青魚に多く含まれているEPAとDHAといったオメガ3系脂肪酸などの良質な脂質は、慢性炎症を抑える働きがあるため、積極的に摂取すべきです。また運動においては、筋肉を動かすことで体の炎症や老化を抑制することも分かっています。また睡眠の質が下がると、免疫物質の生成や細胞の修復に関わる「成長ホルモン」の分泌が減少するので、良質な睡眠を心がけることも大切です。ぜひ今の生活習慣を見直して、細胞から元気になりましょう。

植物成分が細胞に作用する！？

分子生物学が解き明かす、食・栄養と細胞との関係とは？

デビッド・ウォーカー博士

オートファジー(細胞の自浄作用)と寿命の関係を研究する分野の第一人者。カリフォルニア工科大学（Caltech）において、分子生物学・遺伝学分野を牽引している研究室で研鑽を積み、老化の分子的・遺伝的メカニズムの解明に取り組んできた。世界的科学誌「Nature Reviews」に掲載された論文は、老化研究分野で高い被引用数を誇り、食・栄養と細胞老化を結びつける研究において国際的に高く評価されている。

ウォーカー博士の研究内容を教えてください。

細胞が老化してくると、臓器の働きも悪くなり、体全体の仕組みに大きく影響します。そんな中で、老化においてとても重要な役割を果たしているのが、 “腸”です。腸内環境の老化は免疫機能の低下、脳の働きに影響を及ぼし、全身的な加齢現象に繋がっていることが分かっています。そこで腸を老化させないためには、細胞内を正常な状態に保ち、細胞内の物質を分解する、いわばリサイクル業者のような働きをする「オートファジー」を活性化させ、若々しい細胞を維持することがとても重要です。そこで私たちの研究チームは、植物など天然物由来成分に注目し、さまざまな成分を調べてきました。そのなかでローズマリーとジンジャー抽出物を組み合わせることで、オートファジーを活性化させ、腸内環境を整えることが分かりました。

ローズマリーとジンジャー抽出物には、どのようなメリットがあるのでしょうか？

ローズマリーとジンジャー抽出物が、細胞の健康維持経路に主に作用し、オートファジーを促進することが分かりました。その結果、腸管バリア機能の改善、認知機能の改善、そして健康寿命の向上が示されました。私たちは本当にたくさんの天然物由来成分を調べて、ローズマリーとジンジャーの2つに辿り着き、さらにこの2つを組み合わせる時に、より細胞の健康維持経路に働きかけることが分かったんです。

臓器は見えないので、自分の腸内環境の状態に気づきにくいと思うのですが、腸が老化している初期症状のサインがあれば教えてください。

老化してくると、腸のバリア機能が低下してくるので、腸のぜん動運動が正しく行われなくなり、お通じが悪くなります。また、“脳腸相関”と言われるように、脳と腸はお互いに密接に影響しているので、気分が落ち込みやすかったり、メンタルの波が乱れていると思ったら、腸内環境が悪化している可能性が。実は、腸内環境を整えることで、リラックス効果が見込まれます。また、体を動かすことで、気分の安定にもつながるため、腸内環境を整えるためには運動も外せません。日頃から腸の健康を意識して、細胞の老化を防ぎましょう！

細胞の健康視点が、 健康寿命の見え方を変える

健康寿命を考える際、私たちはつい年齢や目に見える変化に注目しがちです。ですが、研究者たちが示したのは、細胞レベルで起こる変化こそが、健康の土台を形づくっているという視点です。

