「絶倫状態で女性と熱い夜を過ごしたい」と思い、性行為の前に飲むドリンクや精力を高めてくれるサプリに興味をもったことはないだろうか?

そんな時、誰もが一度は目にする有名成分といえば「マカ」。多くの成人男性が精力に効果的というイメージを持つ、言わずと知れた人気成分といえるだろう。

驚きのニュースはここから。

実は近年、そんなマカより圧倒的に精力を高めるという研究データを備えた、次世代成分が登場したのだ。

それが今回ご紹介する『テストインクリース』。

インパクトのある数字だが、何をもって「圧倒的」と言えるのか?

本当にそこまでの効果があるのか?

気になった方も多いのではないだろうか。

今回はテストインクリースがもたらす効果と、なぜ優れた結果を出せたのか解説しよう。

テストインクリースの効果を証明する「国際勃起機能スコア」とは

あなたは精力を高めるサプリの研究がどのように行われているのか、ご存じだろうか?

性機能の分野で信頼性が高い成分は、研究で『国際勃起機能スコア(IIEF）』と呼ばれる点数がどれほど改善したかによって、効果の強さを測定している。

国際勃起機能スコアは単なる勃起力だけなく、性欲、射精、性行為の満足度を含め総合的に計測する指標。いわば男性機能の健康度を数値化したものだ。

そして研究の結果、テストインクリースは国際勃起機能スコアの総合点を106.45%改善する驚異的な数値を記録した。

どれほどすごい数値かは、マカのデータと比較するとわかりやすい。

もちろん細かい研究条件の違いはあるが、マカを摂取させて国際勃起機能スコアを調査した研究では6.4%の改善が報告されている。

つまり、テストインクリースの改善率の大きさはマカの研究データの16倍に相当する数値といっても過言ではない。

さらに、テストインクリースは性欲や勃起力など個々の項目でも凄まじい上昇率を記録している。

摂取の前後で比較し、性欲スコアは300%、勃起力スコアは63%、性行為満足度スコアは166%向上と魅力的な数値だ。

実際に摂取した人たとの声をSNSやWeb上の口コミでチェックすると

「学生時代のような性欲が湧き上がってきた」

「2回戦ができるほど精力が強くなった」

「感度が上がって満足度が高まった」

といった感想が続出していることがわかる。

なぜそこまで顕著な効果を発揮できるのか?

なぜテストインクリースは、不動の人気成分であるマカを超える結果を出せたのか。

秘密は男性ホルモンの「テストステロン」にあると考えられる。最近は動画サイトやインフルエンサーの投稿でよく話題になるが、あなたは聞いたことがあるだろうか?

テストステロンは性欲や勃起の発生に関与する、性機能に重要なホルモンである。また、筋肉のつきやすさや体脂肪の落としやすさ、やる気や集中力、タフさにも深く関係する。

ちなみにテストステロンは20代前半をピークに年間約1.3%程度低下する。歳を重ねて精力や勃起力が低下したと感じる要因のひとつになりうるのだ。

10歳で男性としての根源が約13%失われると考えると、20代後半〜30代で活力が低下したと感じはじめる方が増えるのも納得である。

実際、学生時代よりも朝立ちが減る、睡眠で疲れがとれにくくなる、下っ腹だけ出てくるなどの事象もテストステロン低下のせいと聞くと、心あたりがある方も多いのではないだろうか?

テストインクリースは、そんなテストステロンを約3ヵ月の摂取だけで74.12%増加させる試験結果が存在するのだ。

さらに試験では、運動習慣なども特に指定はされていない。つまり、日々の生活にプラスして飲むだけで出た結果だから驚きである。

ちなみに74.12%の上昇率は、他のテストステロンを増加させる成分と比較してもトップレベルの水準だ。

対して、マカは性欲や活力の向上に関して有用なデータが報告されているが、テストステロンは増加しないとのデータも確認されている※。

この「テストステロンの増減」が、国際勃起機能スコアの変化や体感の違いを生み出している可能性が考えられる。

※参照:Efficacy and Safety of Maca (Lepidium meyenii) in Patients with Symptoms of Late-Onset Hypogonadism: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

テストインクリースはどこで買える?

強力な研究データを保有するテストインクリース。「ぜひ試してみたい」と思った方も多いのではないだろうか?

テストインクリースはフェヌグリークとキンバイザサという安全性が高い植物原料から製造されているため、日本でもサプリメント(食品)としての販売が許可されている。

まだ登場したばかりの最先端素材ではあるものの、サプリメントとして販売しているメーカーも存在するようだ。

興味のある方はぜひ『テストインクリース配合のサプリ』を試してみてはいかがでしょうか。

今後の精力・活力サプリの主役となる可能性の高い最新の原料といえるだろう。

[PR]提供：株式会社アルファメイル