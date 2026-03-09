春は、新生活のスタートシーズン。引っ越しや一人暮らしの準備を始めると、「思ったより買うものが多くない？」「あちこち回るのは大変……」と感じる人も多いはず。そんなとき頼れるのがホームセンター『カインズ』。便利で手頃な新生活のアイテムが幅広くそろいます。

【ミッション】実働3時間。カインズで新生活準備はどこまでそろう？

本当にカインズだけで新生活アイテムをそろえられるのか？ その真偽を確かめるべく、4月から一人暮らしを始めるKさんが実際に店舗へ行ってみました！

「カインズって“ホームセンター”のイメージが強いけれど、新生活の準備もできるの？」という半信半疑の気持ちのまま訪れたのは、埼玉県の「カインズ吉川美南店」。2026年12月にオープンしたばかりの新店で、駅前という好立地さも魅力です。

店内に入ると「わぁ、広い。品ぞろえがすごい！」と一気に気分が上がった様子のKさん。

天井が高く開放感たっぷりの売り場には、日用品から生活雑貨、家電までズラッと並び“ここなら一通りそろいそう”という期待が高まります。なんと取り扱い商品は7万7,000点以上にものぼるのだとか。

今回与えられた時間は3時間のみ。限られた中で、本当に必要なものをそろえられるのか……!? さっそくミッションスタート。

「4枚セットで2,980円は、コスパ良すぎ！」引っ越し初日に必須のカーテン

10:11

まず向かったのはカーテン売り場。カーテンは外からの視線を遮るためにも、欠かせないアイテム。選ぶ色や柄によって、部屋の印象がガラッと変わるので、しっかり選んでおきたいところ。

カインズには色や柄、素材、サイズなど幅広いラインナップがあり、遮光・遮熱などの機能もさまざま。花粉やほこりをキャッチする機能を備えたタイプもあり、暮らしのニーズに合わせて選べるのが魅力です。

「遮光カーテン2枚＋レースカーテン2枚のセットが2,980円⁉ 生地もしっかりしていて、遮光率が高い点も安心ですね。落ち着いた色が多いので、どの部屋にもなじみそう」とKさんも驚いていました。

『遮光4枚セットカーテン』

『花粉・遮光4枚セットカーテン』

「家電もここで完結！」いま、注目のクリーナーをチェック

10:45

続いて向かったのは家電コーナー。カインズはオリジナル家電の開発にも注力しており、その中でも最近発売されたばかりで注目を集めているのが『髪の毛もペットの毛もからみにくい お手入れ簡単 コードレススティッククリーナー』です。約1.3kgの軽量設計ながら吸引力はパワフル。

ヘッド部分には髪の毛やペットの毛が巻きつきにくいブラシと構造を採用しており、使用後に絡んだ毛を取り除く手間をぐっと減らしてくれます。

「小回りがきいて掃除しやすく、ヘッドを変えてハンディとしても使えます。ゴミ捨てもワンタッチで簡単。壁に立てかけたり、引っかけたりと収納方法を選べる点も好評です」店員さんの説明を聞きながら手に取ったKさんも、「軽い！」と驚いた様子でした。

他にも、トースターやケトルなどのオリジナル家電に加え、冷蔵庫・洗濯機のセット商品もラインナップ。家電量販店をはしごしなくても、新生活の家電選びを一カ所で進められるのは大きな魅力です。

『髪の毛もペットの毛もからみにくい お手入れ簡単 コードレススティッククリーナー』

その他のカインズおすすめのオリジナル家電

「コンパクトで使いやすい」自炊がたのしくなるキッチングッズ

11:17

次に向かったのはキッチンコーナー。引っ越し直後は出費も多いからこそ、「なるべく自炊して節約したい！」という人も多いはず。そんなとき、場所をとらず、毎日使いやすいキッチンアイテムがあると心強いですよね。

特に人気なのが、取っ手が外せるフライパン3点セット。重ねてコンパクトに収納できるので、限られたキッチンスペースでもすっきり片づきます。

「これならシンク下がスッキリしそう。グレージュカラーも今っぽくていいですね。ガス火・IHどちらにも対応していて、こびりつきにくいのも助かります」とKさん。

さらに店内を見ていると、食器やラップ、調味料入れなど“暮らしを整える”アイテムがずらり。「こういうの欲しかった！」「これもあると便利かも」と気になるものが次々目に入り、タイムアタック中なのにカゴに入れたくなる誘惑が止まりません。

新生活のキッチンが少しずつイメージできていく感覚に、Kさんも自然と気分が上がっていました。

『取っ手が外せるこびりつきにくいフライパン 3点セット』

「シンプル×マットで整う部屋」一人暮らしに便利な収納アイテム

12:06

限られたスペースで快適に暮らすには、収納の工夫が欠かせません。カインズには、ハンガーラックやランドリーボックスなど、一人暮らしの部屋でも取り入れやすいアイテムがそろっています。

ハンガーラックも組み立てが簡単で、工具不要で使い始められるものが多いのがうれしいところ。「白・黒などシンプルでインテリアになじむし、高さ調整ができるからコートもかけられるのは助かる。下段の棚にバッグも置けて便利！」とKさん。

ほかにも、ランドリーボックスは折りたたんでコンパクトにしまえるタイプなど、デッドスペースをうまく活用できるアイテムも豊富。限られた部屋でも広々と暮らせる工夫がそろっています。

『収納棚付きハンガーラック』

『たためるランドリーボックス』

必需品を探していたら。思わず欲しくなるプラス1アイテム

12:42

カートがいっぱいになってきた頃、「忘れ物はないかな」「他にも便利なものがあるかも」と店内をひと回りしていたKさん。そんな中でふと足を止めたのが、美容ジャンルでも注目されている『ナノバブルシャワーヘッド』でした。

カインズのシャワーヘッドは、従来品と比べて約50％*の節水効果が期待できる設計。手元ストップ機能も備え、日常的な節水をサポートします。毛穴より小さい微細な気泡「ナノバブル」が、皮脂や汚れをやさしく洗い流す優れものです。

「ずっと気になっていたけれど、高くて手が出せなかったんですよね。これは買いでしょ！」と即決ムード。取り替え用アダプター付きで、家のシャワーにそのまま付け替えるだけですぐ使えます。

*節水シャワーヘッドCH1010と比較

『ナノバブルシャワーヘッド』

【結果発表】実働3時間で、ここまでそろった

12:52

店内を一周したKさんのカゴには、新生活に必要なアイテムがぎっしり。会計を終えてみると、3時間の中で“必要なもの”をしっかりそろえることができました。

「デザインもおしゃれで、使いやすそうなものばかり。今日買ったアイテムで新生活を始めるのが、今から楽しみです！」とKさんも満足そう。

タイムアタックとしては大成功——と思いきや、「まだ見逃しているものがあるかも」とつぶやいたKさんは、そのまま店内へ戻っていったのでした……（笑）。

カインズには、日用品、キッチングッズ、家電、収納、家具、インテリアまで、暮らしに必要なものが一通りそろうのが魅力。ここだけで新生活が整う手軽さもうれしいポイントです。新生活の準備に迷ったら、まずはカインズへ。“これからの暮らし”がもっと楽しみになるアイテムに、きっと出会えるはずです。

