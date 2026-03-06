多忙なママたちが選んだのはプチプラ＆すき間時間でできる英語学習。学び直しにぴったりの教材を紹介!!

キャリアや趣味の幅を広げる「リカレント教育(学び直し)」が注目されています。子どもが成長したときや子育てがひと段落ついたときなど「以前、夢中になっていた趣味に再び挑戦したい」「いつかやってみたいと思っていたことを今こそ」と奮い立つ方もいるのではないでしょうか。そこで今回、40代のママさん2名が英語学習の学び直しにチャレンジ。1ヵ月間取り組んだ様子を本音で語っていただきました。

プロフィール

Mさん

高1、中2、中1のママ。子どもの受験や授業、海外旅行前などに英語学習を多少はしていたものの、多忙で継続できずにいた。英語を使う仕事をしていた経験もあり、「このスキルを衰えさせたくない」と改めて英語学習に挑戦。 Fさん

中3、中1のママ。独身時代に行った海外旅行をきっかけに英語学習に力を入れるようになり、オーストラリア留学にも挑戦。結婚・出産を機に約15年間英語から離れていたものの「いつかはまた再開したい」との思いを持っていた。

かつて一生懸命やっていた英語にまた挑戦したい! けど……

MさんとFさんは以前、子どもの自宅学習についての座談会に参加し、お子さんにNHKテキストの『基礎英語』シリーズを体験していただきました。そして今回はママさんご自身が英語学習に挑戦することに!

──「リカレント教育」が注目されていますが、お二人は学び直しをしたり、新たな趣味を始めたりしたいと思っていますか?

Fさん 子どもが小さいうちは自分のことが何もできなかったのですが、いつかテニスと英語はしっかりやりたいと決めていたんです。テニスはタイミングがあって再開できたのですが、英語は手付かずで……「いつか再開したい」と思いを温めていました。

Mさん 私もずっと子ども中心。子育てが落ち着いたらいつか自分自身のために何かやりたいなと思っていました。独身時代の仕事では、英語を使う機会が多くありました。でも、使わないうちにどんどん忘れてしまって……。家族で海外旅行に行ったときなどに「自信を持って話せたら……」と感じることもありました。

──おふたりとも英語を学び直ししたいと考えていたんですね。

Fさん そうですね。最近、夫と「退職したら、海外でロングステイをしたいね」って話しています。なので、より英語を学び直したいという気持ちがあるのですが、英語って使わないと忘れてしまうんですよね。

Mさん そうそう。会話する際に言葉に詰まるんですよね。聞くのはなんとなく理解できたり、単語も書けたりするんですが、コミュニケーションが取れなくて……。

Fさん なんとか通じるように話せても、どうしても苦手意識が残ってしまいますね。

英語の学び直しに挑戦したいと考える方は少なくありません。とはいえ、いざ始めるとなると「どこでどう学ぶ!?」「予算は!?」などの不安もあるでしょう。そこで、マイナビニュース読者にアンケート調査を実施しました。

約半数の方が英語学習に興味を持っているという結果に。しかし、継続できるかどうか分からないと感じる方が多くいました。レッスンに通い始めても、時間や金銭面で都合がつかず続けられないかも……と気がかりなこともあるのでしょう。

──今回は「ママさんご自身がNHKテキストに取り組んでみる」ということに関して、いかがでしたか?

Fさん 「いつか英語学習を再開したい」という思いはずっとあったので、このタイミングで再開できて良かったです!

Mさん 私もそうですね。レッスンに通うのは難しいですし、かといってどの勉強方法が良いのかなかなか決めきれず……以前子どもたちも取り組んだことがあるシリーズだったので安心感を持って取り組めました!

どんなタイミングでテキストに取り組んだ!?

すき間時間や、ながら勉強で「まずはやってみる!!」

──今回、『英会話タイムトライアル』『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』を1ヵ月取り組んでいただきました。どのようなタイミングで学習をしていたのでしょうか?

Fさん 私はメイク中にまずスマホでネットラジオを使って聞くことが多かったです。朝食のときなら子どもと一緒に聞けるかなと思ったのですが、あまり耳に入ってこなくて……いろいろなタイミングで取り組んでみたところ、メイク中がしっくりきましたね。

メイク中にテキストを添えて。分からない表現などをテキストで確認。

しっかりと開けるテキストのため、「ながら」でも使用しやすかったと話すFさん

Mさん 私もまずはいろいろなタイミングで、とにかく英語を流すというのをまず取り入れました。家族がそろう朝食時、送迎時に車の中で……と、英語を流せる時間を見つけて聞いていました。子どもと一緒に聞けば「ママも勉強してる!!」と刺激になるかなという気持ちもありましたね。

子どもの習い事の待ち時間に車内で。

Mさん「テキストは軽くてかさばらないので、持ち運ぶのにもぴったりです」

Mさん 子どもの習い事の送迎の際には、待ち時間が数十分〜1時間弱取れるタイミングもあり、そういうときにはしっかりとテキストを開いて、駐車場で勉強していました。

Fさん 短時間で学べるというだけでなく、ネットやアプリで自由に聞ける期間も長いし、テキストも税込み710円と安いのがいいですよね。内容に関しても、きちんとした英語を教えてくれる実感がありました。

Mさん まだ子育てにお金がかかるので、趣味に大きな金額を捻出するのが難しくて……。週1回英会話教室に通っても、準備や移動の時間も考えるとそれも大変だし。その点、今回のNHKテキストは、毎日配信されているものを無料で聞けて、テキストもプチプラ。しかも1回5~10分なのでありがたいですね。

ママたちの学習スタイルをテキストごとに紹介!!

1回5分の『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』は

“ながら学習”で、楽しみながら英語を聞く

──まずは『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』について。取り組んでみていかがでしたか?

Fさん メイク中に『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』を聞くのが日課になりました。これまではテレビを見ながらメイクしていたんですが、テレビがスマホのラジオ(英語)に変わっただけなので、ライフスタイルは変わらない。これだと続けやすいなと思いました。

Mさん 私は、主に車での移動中、子どもの送り迎えの待機時間、朝食時に聞いていました。物語というのが「聞く」のに適しているんですよね。それに最近、本を読む機会がめっきり少なくなってしまったのですが、物語を聞くことで似た感覚を持つことができました。そういう意味では脳トレ感覚に近いかも!?

Fさん 易しい英語で、耳に入ってきやすいから“ながら学習”にぴったりなんですよね。初めて見たときに「これならできそう……!」と思わせてくれて、その気持ちも大切だと思いました。それに、難しい単語はテキストにピックアップされているから、あらかじめチェックできるようになっているのも親切。「聞く」「読む」を行ったり来たりしつつ「声に出して読む」も取り入れながら学べるのが良かったです。

Mさん 何より物語としておもしろいので、生活に取り入れやすく、続けやすさに繋がると感じました。

1回10分の『英会話タイムトライアル』は

すき間時間を有効活用!! テキストを開いて、しっかり学ぶ

──続いて『英会話タイムトライアル』について。取り組んだ感想を教えてください。

Fさん 『英会話タイムトライアル』は夜の時間帯にもテキストを開いてやっていました。これはクイズ形式になっているのですが、制限時間内に答えられなくて、落ち込んだりしましたね。ああ、私はこんなに英語ができなくなっているのか……と(笑)。

Mさん 私も自分の口から英語が出てこないことにショックを受けました(笑)。でも、その分、しっかりやれば身につくんだろうなと感じたのも事実です。だから、子どもの習い事の待ち時間に車中でテキストを開いて集中してやるようにしていました。

Fさん 「なるほど、知っている言葉でこんな表現ができるんだ」と学べることが多々ありました。英会話って、英語を口に出したら出した分だけ、自信を持てるようになる気がしています。だから、旅行だったり英語でやってみたいことだったりに向けて、「会話力をつけるぞ!」というときに、ぴったりだと思いましたね。

Mさん しっかりと「この時間は英語の勉強をしよう」という時間を作ったうえで、テキストとアプリを準備して、英会話教室に通うのと同じ感覚で続ける。そうしたら、このテキストで確実に使える英語が身につきますよね。ひとつの習い事として『英会話タイムトライアル』に取り組むのは、他の習い事との両立や、旅行などの目標に向けて英語を口に出して自信をつけるのにぴったりだと思いました。

学び直しや新習慣にぴったりな

『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』『英会話タイムトライアル』

1ヵ月間英語学習に取り組んだママたちの体験、いかがでしたでしょうか!? 旅行、映画、コミュニケーション……英語ができると人生の楽しみが広がります。プチプラ&短時間学習で気軽に一歩を踏み出せるNHKテキストの『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』『英会話タイムトライアル』。「いつか挑戦したいな」をかたちにするとき、選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。