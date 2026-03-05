【パソコンジャンル編集長がジャッジ】高騰の今こそ、買っておきたい新生活に注目のPC3選

物価高や円安、AIブームによる半導体不足などの影響もあって、メモリやストレージなどのパーツの価格は高騰する一方。それに伴いPC本体の供給も不安定です。こうした状況は今後しばらく続くと予想されており、かつてないほど買いどきの判断が難しくなっています。春からの新生活を前にPCの購入を考えていた人にとっては頭の痛い問題ですよね。

そこで今回は、マイナビニュース編集部でPCやデジタル分野の記事に長年携わってきたパソコンジャンル笠原編集部長（以下、笠原編集長）が、コストパフォーマンスに優れたマウスコンピューター製品の中から、今一番買っておきたいお買い得製品を3選ピックアップ。各製品の特徴や魅力的なポイントを解説していきます。

またマウスコンピューターはサポート体制が手厚く、BTOカスタマイズにも対応しているので、PC初心者や自分好みのスペックが欲しいというユーザーはぜひ参考にしてみてください。

笠原編集長プロフィール

笠原光（かさはら・ひかる）

マイナビニュース編集部長。長年にわたりPC・デジタル分野を担当し、レビューやメーカー取材、CESなど国際展示会の現地レポートを手がける。編集部随一のPC愛と知識で、時代に即したPCの価値を発信し続けている。

【今が買いその1】 仕事や学習など幅広い用途に使いたい人向け 約1kgの14型ノートPC

mouse X4-I5U01SR-A (139,800円～/税込)

【基本スペック】

CPU：インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U、グラフィックス：インテル® グラフィックス、メモリ：16GB、M.2 SSD：256GB (NVMe) 、サイズ：W313×D223×H15mm（折り畳み時／突起部含まず）、質量：約1.09kg

マウスコンピューターのラインナップの中で、ビジネスからプライベートまで幅広く対応するスタンダードモデルが「mouse」ブランドだ。その中でも性能のバランスがよく、モバイルでも据え置きでも使いやすいのが『mouse X4-I5U01SR-A』です。仕事や学習用途に十分なスペックを備えながら、通常価格が139,800円（税込）～とお手頃です。

推しポイントはいくつもありますが、まずはなんと言っても“持ち運びやすさ”。14型という見やすい画面サイズと、通常より縦方向の情報量が多いWUXGA（1,920×1,200）解像度の液晶ディスプレイを搭載しながら、厚みが約15mm、質量が1.09kgという薄型軽量ボディを実現しています。しかも底面積がA4クリアファイルとほぼ同じサイズなので、企画書やレポート用紙などの書類と一緒にカバンに入れて気軽に持ち運ぶことが可能です。

笠原編集長 作業領域の広いWUXGA画面を備えながら、薄型で1.09kgの軽量ボディは、本当に使いやすい。バッテリーも1日使用に耐えうる水準なのは安心ですね

バッテリーは実際の使用時間に近いJEITA測定法 Ver.3.0準拠で動画再生時に約 8.5時間、アイドル時に約 15.5時間と言う長さ。コンセントが近くにない外出先で使用する機会が多い場合や、キャンパス内を忙しく移動して充電するタイミングがない場合でも、バッテリー残量をムダに心配することなく作業に打ち込めます。

笠原編集長 またインタフェースが充実していて周辺機器との接続性も優れている点も見逃せません。本体に給電可能なUSB PDに対応なうえ、USB PD充電器が同梱されているのはうれしいポイント。また小型軽量なので持ち運びにも最適です





本体左側面にHDMIとUSB 3.2 Gen 1（Type-C）×2が、本体右側面にUSB 2.0（Type-C）、ヘッドセット端子、USB 3.2 Gen 1（Type-A）が搭載。このうち、左側面の2つのUSB 3.2 Gen 1（Type-C）は映像出力に対応しており、外部ディスプレイに最大4K（120Hz）で出力することが可能です

本体のコンパクトさと性能の高さを両立しているのも特徴で、CPUに12コア14スレッドという、並列処理能力の高いインテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125Uを採用しています。Web閲覧や文書作成などはもちろん、オンライン会議や動画視聴なども快適にこなすことが可能。このCPUには、AI処理に特化したNPU「インテル® AI Boost」が内蔵されており、対応アプリのAI機能を低消費電力で実行もできます。

笠原編集長 筐体のデザインも秀逸で、金属感のあるソリッドでシャープな外観で、 所有欲もくすぐられました



キーボードも、キーピッチが約19.05mm、キーストロークが約1.3mmとゆとりがあり、打ちやすい設計になっています。一部のキーだけ幅狭になっているようなこともないため、サクサク文章を入力できるでしょう





ディスプレイ上のベゼルには100万画素のWebカメラとデュアルアレイマイクが内蔵し、オンライン会議やオンライン授業に活用可能。レンズを物理的に覆うプライバシーシャッター付きで、意図しない映り込みを防げるのも便利です

注文時にOfficeの有無やストレージ容量を自分好みに変更できるのもマウスコンピューターのBTOのメリット。自分の使い方に合わせるのがおすすめですが、笠原編集長いわく「基本スペックがしっかりしているので、BTOカスタマイズもあまり悩まないですむはず。標準構成だとストレージが256GBなので、動画などサイズの大きなファイルを扱うことが多いなら500GB以上にカスタマイズしてみると安心でしょう」とのこと。

高性能で持ち運びやすくコスパのよいノートPCを探している人は、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

【今が買いその2】 外出先でも作業したい制作系のユーザー向け 14型ノートPC

DAIV R4-I7G50WT-B（ホワイト）

(259,800円～/税込)

【基本スペック】

CPU：インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー、グラフィックス：NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU、メモリ：16GB、M.2 SSD：500GB （NVMe Gen4×4）、サイズ：W320.5×D214.1×H18.3mm（折り畳み時／突起部含まず）

『DAIV R4-I7G50WT-B』は、クリエイター向けブランドDAIVのなかでもモバイル性に優れたノートPCです。大きく見やすい14型ディスプレイを搭載しながら、厚み18.3mm、質量約1.41kgという薄型軽量ボディを実現しており、外出先にも気軽に持ち運ぶことが可能。インテル® Core™ i7-13620HプロセッサーとNVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPUを搭載しており、写真・動画編集や3D CAD、3Dモデリングなどの負荷の高い作業も快適に行えます。

ディスプレイは14型フルHD（1,920×1,080）で、再現できる色の範囲（色域）が国際標準規格のsRGB比100％という広色域パネルを搭載しているため、写真や動画、イラストなどのコンテンツ作成時に正確な色表現が可能。

インタフェースは、本体左側面にUSB 3.1（Type-C）、USB 3.0（Type-A）、カードリーダー、ヘッドセット端子を、本体右側面にThunderbolt 4、USB 3.0（Type-A）、HDMI、電源端子を搭載。

通信機能は高速低遅延なWi-Fi 6EとBluetooth 5に対応しており、Windows Helloの顔認証に対応したWebカメラも内蔵しています。

笠原編集長 インテル® Core™ i7-13620Hプロセッサーと、NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPUが搭載されたマシンなので、クリエイティブ用途でも問題なく活躍してくれるでしょう。またそんな高性能スペックながら、14型で約1.41kgという軽量小型に収められていて、外出先でも作業したいという制作系のユーザーなら仕事用にぜひ検討したい1台。BTOカスタマイズで標準仕様からメモリとストレージの容量も強化しておけば、メインPCからモバイルまでこれ1台ですべてまかなえる可能性も秘めています。長時間バッテリーなのも魅力的ですね



本体カラーには明るいホワイトを採用、誰でも使いやすく、インテリアにもなじみやすいデザインです

【今が買いその3】 日常用途からゲームまで1台で完結したい人向け 16型ノートPC

NEXTGEAR J6-A7G50WT-B（ホワイト） (179,800円～/税込)

【基本スペック】

CPU：AMD Ryzen™ 7 255 プロセッサー、グラフィックス：NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU、メモリ：16GB、M.2 SSD：500GB （NVMe Gen4×4）、サイズ：W357.5×D259×H26.5mm（折り畳み時／突起部含まず）

『NEXTGEAR J6-A7G50WT-B』は、コストパフォーマンスに優れたゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」の16型ノートPCです。約2.21kgという持ち運びも可能なボディにAMD Ryzen™ 7 255 プロセッサーとNVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPUを搭載し、日常的な用途からゲームや動画編集まで幅広い用途を快適に楽しめます。165Hzという高リフレッシュレートとsRGB比100％の広色域に対応した16型ディスプレイを採用しており、FPSなどの動きの速いゲームも残像感の少ない美しく滑らかな映像でプレイできます。

インタフェースは、本体背面にUSB4 Gen 3×2（Type-C）、Mini Display Port、HDMI、電源端子を、本体左側面にLAN、USB 3.2 Gen 2（Type-C）、USB 3.2 Gen 1（Type-A）、ヘッドセット端子を、本体右側面にUSB 3.2 Gen 1（Type-A）×2を搭載。





通信機能は高速低遅延なWi-Fi 7とBluetooth 5に対応しており、プライバシーシャッター付きの100万画素Webカメラも内蔵しています。このほか、好みの色に設定できるRGB LED内蔵テンキー付きキーボードや、ワンタッチで動作モードを設定できるパフォーマンス切り替えボタンなど、使い勝手に優れた機能も魅力的なポイントです。

笠原編集長 人気のAMD Ryzenの中でも、処理能力が高いAMD Ryzen™ 7 255 プロセッサーを標準搭載。GPUもNVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPUと強力で、1台でなんでもできる、特にゲーミング用途でも使ってみたい優秀なマシンです。

16型の液晶は165Hz対応の高速モデルなので、アクションの激しいゲームタイトルでも活躍してくれるでしょう。さらにメモリは最大64MBまでBTOカスタマイズ可能。そして、このマシンの最大の特徴は、標準構成で18万円切りというコストパフォーマンスの高さ。これからPCゲームを始めようと考えている人や、日常用途からゲームまで1台でカバーしたい人は必見です



純白なホワイトカラーにイメージカラーのマゼンタがよく映えます

マウスコンピューターならではのメリット

マウスコンピューターのPCは、スペックやコストパフォーマンスだけでなく、以下のようなメリットがあります。

品質の高さ 長野県飯山市にある生産拠点で企画・開発・製造・サポートまですべてを行っており、国内での一貫生産による“安心品質”を実現しています。 手厚いサポート体制 PC関連で困ったときは電話・LINE・メール・チャットで24時間365日いつでも相談可能。万一、購入したPCにトラブルが起きた場合でも最短72時間以内の修理対応で、PCが使えない時間を最小限に抑えることができます。 全モデルに “3年間の無償保証”付属 標準で3年保証がついていることに加え、法人向けのPCブランド「MousePro」の場合は、会員登録でさらに最大5年の有償延長保証も可能で、長く安心して使いたいユーザーにはピッタリ。 BTO対応可能 予算や用途に合わせてスペックをカスタマイズできるため、ムダなコストが出にくいのもうれしいところ。初めて利用する場合や、パーツに詳しくない初心者でも、無料の専任スタッフのサポートがあるため安心して購入を検討できます。

選ぶ前、選ぶとき、選んだあとまで安心できるのが、マウスコンピューターならではのメリットと言えるでしょう。

＊＊＊

社会人や大学生にとって、日常生活になくてはならないノートPC。新生活を迎えるにあたって、できるだけ性能や使い勝手のよい製品を購入して備えたいですよね。

今回は、仕事や学習など幅広い用途に使えるお買い得モデルや、持ち運びに適したクリエイター向けノートPC、最新鋭のスペックで長い目で見てお得なゲーミングノートPCなどを紹介しましたが、いずれも搭載する性能に対して価格はリーズナブル。加えて国内生産による品質の高さや3年間の無償保証なども付属しており、トータルで見るとコスパは抜群です。ぜひ、自分の使い方や予算に合った1台を見つけて仕事やプライベートで活用し、新年度から気持ちのいいスタートを切りましょう！