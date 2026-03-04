ロードサイドを中心に見かける機会が多くなった「京都北白川 ラーメン魁力屋(以下、魁力屋)」。幅広い層に支持され、食事どきには行列ができる人気店です。

その人気を支えるのが、看板メニューの「京都背脂醤油ラーメン」。麺・スープ・具材まで徹底してこだわり抜かれた一杯には、「また食べに行きたくなる理由」が詰まっているといいます。

今回は、京都市にある魁力屋の本店を訪問し、その魅力を実食レポートします！

食欲を刺激する醤油の香り。

看板メニューのこだわりを五感で味わう

「いらっしゃいませ！」

店内に足を踏み入れると、店員さんたちが元気な挨拶と素敵な笑顔で出迎えてくれました。

鼻をくすぐるのは、思わず食欲をそそられる醤油の香り。席に着く前から、自然と期待が高まります。席に座り、さっそく「京都背脂醤油ラーメン」を注文。ほどなくして、店長が渾身の一杯を運んできてくれました。

お待たせいたしました！当店の看板メニュー「京都背脂醤油ラーメン」です！ぜひ熱いうちにお召し上がりください！

丼から立ちのぼる香りに誘われ、まずはスープをひと口。背脂の濃厚なコクがありながらも、どこかホッとする懐かしい風味が広がります。

スープは、大豆の旨味や香りを引き立たせるために、厳選した醤油をブレンドした「かえし(タレ)」を、鶏ガラスープで割ったうえで上質な背脂を加えています。 創業以来、提供し続けているまさに魁力屋の看板商品であり、自信作です！

中細ストレート麺をすすると、スープがよく絡み、つるつるとした喉越しは最高。そのうえ、歯ごたえが抜群で、“ラーメンを食べている”充実感に満たされます。

麺は、2025年の秋にリニューアルしました。小麦粉の種類や配合を見直し、魁力屋ならではの“コシの良い歯切れ”を追求しています。 さらに自信を持ってお届けできる仕上がりになりました！

3枚のチャーシューは、あえて薄切りに。麺・スープと一緒に食べたときに、全体のバランスが最も良くなるよう考え抜かれた結果だといいます。

当店の「かえし」は、ブレンドした醤油で豚肉をじっくり煮込んで仕上げていて、肉の旨味が凝縮されています。チャーシューは単なるトッピングではなく、魁力屋のラーメンを構成する大切な要素です。 麺・スープ・チャーシューを“三位一体”で食べてほしいんです。

なお、卓上に用意されている青ねぎとたくあんは、入れ放題。途中で自分好みにカスタマイズしながら食べられるのも嬉しいところです。

麺・スープ・チャーシュー、すべてが見事に融合した一杯を、あっという間に完食。食べ終わると、幸福感に包まれました。

魁力屋について詳しくはこちら

魁力屋の店舗一覧

こだわりの源泉は、

創業者の幼少期の思い出。

人気の裏に隠されたヒミツ

食後、改めて魁力屋について伺うことに。そもそも、どうして背脂醤油にこだわったのでしょうか。その背景には創業者のある想いが込められていると、店長は明かします。

当社は「たくさんのお客様に『ありがとう』と言われるお店でありたい」との理念を掲げていますが、この想いは創業当時から変わっていません。 王道の醤油ラーメンを選んだのは、たくさんのお客様に食べていただきたかったからだと聞いています。そして、よりおいしい醤油ラーメンを追求した結果、背脂醤油に行き着いたようです。

創業者の脳裏にあったのは、子どもの頃によく行っていた近所の屋台のラーメンだったそう。「自分も同じように、記憶に残り続けるラーメンを提供したい」。そんな想いがあったのかもしれません。

2005年6月、有名店がしのぎを削る京都のラーメン激戦区・一条寺エリアに現本店を出店すると、その中でも魁力屋は頭角を現し、次第に支持を集めるようになりました。

「京都背脂醤油ラーメン」の味が受け入れられた結果ですが、それだけが要因ではなかったのではないでしょうか。というのも、私たちはラーメンや定食といった商品だけでなく、サービスや環境などを含めて複合的に提供しています。 活気のある営業や細やかな気くばりのできる接客などに対しても、お客様から「ありがとう」と言っていただけた積み重ねが大きかったと思います！

魁力屋ではクレド(行動指針)を立てて、社員をはじめ、アルバイトスタッフにも唱和を促し、理念浸透を図っているそうです。

魁力屋の基本コンセプト

昔ながらのやり方ではありますが、口に出すことで心に刻まれます。 それに、“なぜ、やるべきなのか。それは、お客様から「ありがとう」を言っていただくため”と目的が明確になれば、意識が変わって自ずと行動がより良いものになるはずです。

「何をどれだけ食べても後ろめたさを感じさせない」「魁力屋にいる時間は、食べる喜びに存分に浸ってもらう」。理念浸透により、お迎えからお見送りまで「笑顔」と「元気」と「気くばり」が高い水準で保たれているからこそ、飛躍的な拡大を成し得ているのでしょう。

店舗数は年々増えており、全国規模で拡大中。また、海外では台湾にも出店し、着実に展開エリアを広げています。

“毎日食べても飽きない工夫”をしているのも、お客様に喜んでいただけているポイントと自負しています。 満足感とともに「また食べたい」と思っていただけるような“余白”を残しつつ、常にバリエーション豊かなメニューを取り揃えています。

期間限定メニューも年間10商品ほど登場。豊富なトッピングを掛け合わせると、メニューの種類は何倍にも膨らみます。

魁力屋は、毎日食べても飽きないのはもちろん、毎日違うものを食べられる楽しさも兼ね備えているのです。

魁力屋について詳しくはこちら

魁力屋の店舗一覧

メニューがパワーアップ！？

次回は開発者担当者インタビュー！

最後に、今後の挑戦を聞いてみたところ、「最近、メニューがパワーアップしたんです！ボリューム満点なので、チートデイにもおすすめですよ」との情報が。

新メニューに詳しい人物が本社にいるので、ぜひ話を聞きに行ってみてください！

次回は、魁力屋の本社にお伺いすることに。進化したメニューについて開発担当者に迫ります。

魁力屋について詳しくはこちら

魁力屋の店舗一覧

Photo：田中 大介

[PR]提供：京都北白川 ラーメン魁力屋