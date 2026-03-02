人生や仕事、暮らし、社会課題など、“人”にまつわるさまざまなテーマを映像で届けるYouTube番組「Human −ヒューマン−」。インタビュアーが現地を訪れ、リアルに迫るロケ取材など、“人”を起点に、社会や未来を考えるきっかけを届けます。

今回は、広島県福山市にカンニング竹山さんが訪問取材！県内では広島市に次ぐ人口を誇る同市が推進する「グリーンな企業プラットフォーム」というユニークな取組がいま、注目を集めているのだとか。

いったい、どんな取組なのでしょうか？福山市の魅力とともに、市内8社の代表者に「グリーンな企業プラットフォーム」について詳しく伺いました。

福山市には鞆の浦や100万本のばらなど魅力がいっぱい！

インタビュアーとして福山市にやってきたカンニング竹山さんが取材するのは、自治体として力を入れて取り組んでいる新しい働き方改革「グリーンな企業プラットフォーム」です。

興味津々の竹山さんを迎えてくれたのは、福山市役所の曽根さんと藤浪さん。

気になる働き方改革の前に、まずは福山市の魅力についてお聞きすることに。

まず案内してもらったのは、昭和初期に建てられた福山市を代表する国登録有形文化財の「福寿会館」です。本館、洋館、西茶室、東茶室などがあり、現在は交流・文化発信の拠点として使われているといいます。

建物内の窓から見える福山城に竹山さんも「すごく良いよ！」と大興奮。

実は福山城は日本で唯一、鉄板張りの城として知られており、福寿会館からはその鉄板側を眺めることができるのです。

福山市の魅力はまだまだたくさんあります。公式Instagramでは、おすすめスポットや魅力を定期的に発信しているのだとか。

たとえば、江戸時代の町並みが残る港町として日本遺産にも認定されている「鞆の浦」。竹山さんもプライベートで訪れたことがあるそうで、「最高の町だった」と振り返っていました。

また、福山市は「100万本のばらの町」としても知られており、色とりどりのばらが楽しめるばら公園も名所の一つ。加えて、日本一のデニム産地である点も、福山市を語る上で欠かせないポイントです。

福山市が推進する「グリーンな企業プラットフォーム」とは？

福山市の魅力を知ったあとは、気になる「グリーンな企業プラットフォーム」について話を聞いていきます。

福山市は、「環境への配慮」「女性・障がい者・高齢者等の雇用促進」「働きやすい職場環境の整備」の3つを「グリーンな取組」として定義しており、これらを実践する企業を支援しています。

こうした企業の情報を発信し、企業同士の情報交換や交流を官民連携で後押しするのが「グリーンな企業プラットフォーム」です。

背景にあるのは、「人手不足」への強い課題感。このプラットフォームを通じて情報を発信し、若い世代が魅力を感じる企業を増やして人材確保につなげていこうという狙いがあるのです。

具体的な活動としては、それぞれの企業が目標やグリーンな取組内容を宣言する「グリーンな企業チャレンジ宣言」や、

先進的な取組事例などを共有するシンポジウム、

若い世代や女性の声を反映させるための意見交換会、

設備投資に対する支援事業、

企業の取組を共有する会合などを行っているのだとか。

こうした施策を通じて、福山市の企業は「働く人が企業の想いに共感し、“働きがい”や“働きやすさ”を実感し、全ての人から選ばれ続ける企業」を目指しているとのことです。

「グリーンな取組」を実践する地元企業8社に取組内容を聞く

今回、福山市の企業が集まる部会に、竹山さんも参加することができました。

部会の参加企業は次の8社です。

集まった8社では、どんな「グリーンな取組」が行われているのでしょうか。

福山熱煉工業では、健康経営の一環として「ネツレン体操」を導入しているそうです。

1.福山熱煉工業株式会社-専門家監修のオリジナル体操の導入

河田さん 専門家から指導を受けて作ったオリジナル体操です。ほかにも社員全員の体力測定や、ボウリング大会なども行い、健康で働きやすい職場環境づくりを進めています。

これに竹山さんも「“楽しい”の先に健康があり、その上に仕事があるということですね」とコメントしていました。

2.有限会社山陽不動産-自社開発のタスク管理システムの導入

山陽不動産で取り組んでいるのが、2017年に自社開発したタスク管理システムの活用です。

角田さん 自分の仕事でどこまで何をやったかわかるように、自社で一からタスク管理システムを作りました。スタッフの意見も反映しながらアップデートを続けています。

この取組について、竹山さんは「働く人にとっては助かりますね」と感心した様子でした。

3.株式会社キャステム-社内に託児所を開設

キャステムの取組は、社内に託児所を開設したことです。

信岡さん 産休や育休から復帰して働きたいという声がすごく多かったので、それを形にしました。託児所で働いている保育士さんも従業員なので、全て内製でやっています。

信岡さんの話に、竹山さんも「結婚した人も、みんな楽しく心配なく働けますね」とコメントしていました。

4.福山ゴム工業株式会社-若手社員向けの奨学金支援制度

森下さん その人が30歳になるまで、月額15,000円を上限に奨学金を補助しています。心に余裕を持って安心して働けるような会社を目指しています。

これに竹山さんは「それは助かる子たちがいっぱいいるでしょうね」とコメントしていました。

5.有限会社広島金具製作所-作業マニュアルの整備・DX化

広島金具製作所で取り組んでいるのが、作業マニュアルの整備・DX化です。

水ノ上さん 障がい者雇用で入社した方や新人にも現場で活躍してもらうために、作業マニュアルを整備しています。また、ミス検知のカメラで作業を可視化しています。

このシステムに竹山さんは「いろいろな方が同じ仕事ができるシステムを作られたんですね」と話していました。

6.株式会社オーザック-DXによる年間3,000時間もの作業時間削減

オーザックでは、最先端のDXにより年間で3,000時間もの作業時間を削減できたといいます。

西山さん 古くなった生産管理システムを入れ替えて、情報の連携を進めました。無駄な作業がなくなり、3,000時間くらい削減できたと考えています。

これに竹山さんは「最先端を取り入れているんですね」とコメントしていました。

7.有限会社髙松製作所-残業時間削減と有給休暇取得促進

髙松製作所が取り組むのは、残業時間の削減や有給休暇の取得促進です。

髙松さん 10年前から残業時間削減や有給取得促進に取り組んでいて、離職率は10年間ゼロを達成しています。採用する人も全員で決めています。

離職率10年間ゼロというインパクトある結果に、竹山さんも「すごいですね」と驚いた表情を見せていました。

8.株式会社サトシゲ-製造指示書のペーパーレス化

サトシゲでは、製造指示書のペーパーレス化を行ったといいます。

佐藤さん 3年前にタブレットとソフトウェアを導入し、5万枚のペーパーレス化を実現しました。普段の業務とは逆に若手がベテランにデジタルを教えるという新しいコミュニケーションも生まれました。

若手とベテランの交流については、竹山さんも「嬉しい誤算ですね」とコメントしていました。

福山市をもっと盛り上げるために大切にしていること

こうした取組の先にあるのは、「多様な人が安心して力を発揮できる職場」を増やし、結果として選ばれる企業や選ばれる街につなげることです。では、その実現には何が大切なのでしょうか。

河田さん 社会に対する当社の使命は「人々の生活を守り豊かにする」こと。そのために朝の体操などでリラックスし、社員がみんなで仲良く仕事をしています。

角田さん 若い人たちのパワーを認め合いながら、一緒に成長する環境を作って、お客様に還元していけたらと思っています。

信岡さん チャレンジをどんどんしていける企業になるために、社員のサポートに力を入れたいです。

森下さん 当社の理念は「社会を足元から支える企業」であること。そこに共感してもらえるよう、働きがいのある会社にしていくことが大事です。

水ノ上さん 社員が一緒になって考えて、互いに意見を言い合える環境づくりをしていきたいと思っています。

西山さん 働く人と会社が目指すところをちゃんとすり合わせて、コミュニケーションを取ることで「選ばれる会社」になっていくと思います。

髙松さん 従業員と経営者が何でも言い合える環境で、一生働きたいと思える組織づくりをやっていきたいです。

佐藤さん 材木屋なので、福山市に木材があふれるような状況を作るのが使命だと思っています。これからも、そこを尖らせてやっていきたいです。

8社それぞれの意気込みを聞いた竹山さん。

「どの企業さんも若い人にぜひ入ってほしいと考えていて、そのために働きやすい環境の企業になっているということですね」と、納得した表情で述べていました。

福山市には、こうした「グリーンな取組」を行っている企業がまだまだたくさんあり、「グリーンな企業プラットフォーム」を通じて情報交換や交流に力を入れています。

その結果、グリーンな企業やそこで働きたい人が増えれば、ますます福山市全体が盛り上がっていくことでしょう。

