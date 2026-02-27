できるだけ短期間で理想の身体に近づけたい。

そう考えてサプリを活用するトレーニーは多いはずです。

しかし、あなたは本当に結果を出せる要素が揃った筋トレサプリを選べているでしょうか。

同じ食事、同じトレーニングでも結果に大きく差がつくのはいったいなぜなのか?

今回はその本質に迫る筋トレ用サプリ「テストチャージSTP」をご紹介します。

ナチュラルにオトコのボディをハックするスペックに注目です。

ナイトプロテインのTブースター「テストチャージSTP」とは

テストチャージSTPは「トレーニング特化型Tブースター」というコンセプトでリリースされています。

最大の特徴は、既存の筋トレサプリと異なる役割をこなす「エクスプローノックス」と「チェリーピュア」、2つの先端素材を採用している点です。

エクスプローノックスはいわゆる「Tブースター」というカテゴリーに分類される素材。常に自己ベストを狙えるコンディション作りや、トレーニング1回1回の成果を無駄なく反映させるためのアグレッシブなサポートをこなします。2026年2月現在では、テストチャージSTPが日本で唯一採用しています。

チェリーピュアはトレーニング後のコンディションケアに有用な素材です。より高頻度でトレーニングサイクルを組みたいと考えている男性から注目を集めています。ボディメイクに重要な物質を支援する「エクスプローノックス」と、トレーニングサイクルのための「チェリーピュア」。2つの強力な素材が組み合わさることで、既存の筋トレ向けサプリとは異なる役割の製品が誕生しました。

本格派トレーニーを支えるサプリ「テストチャージSTP」

優れた素材が採用されているテストチャージSTPですが、具体的に他の筋トレサプリと何が違い、どのような方に適した製品なのでしょうか。

今回はナイトプロテイン専属の薬剤師かつスポーツファーマシストである、牛尾真智子氏にお話を伺いました。

――テストチャージSTPを開発することになった経緯を教えてください。

弊社では元々、男性特有のお悩み対策に適した製品を複数リリースしていました。

製品には男性らしさを引き出す素材を配合していたので、リテラシーの高いトップアスリートの方やボディビル競技をしている方はボディメイク用途でもよく利用されていたんです。

そしてトップアスリートの方々からよく窓口でご相談をいただいていたのが「プロテインやEAAでは物足りない」「より短期間でトレーニングの成果を出したい」「ナチュラルで頑張るためのサプリが欲しい」といった要望でした。

そこで「短期間で大きな結果を出すにはどのような要素が必要なのか?」を一から考え直した結果、既存の筋トレサプリの枠に当てはまらない体感の製品ができると考えたのがスタートでした。

――具体的に、どのような部分が既存製品の役割と異なるのですか?

忙しい日々を過ごす方にとって、時間や体力は有限ですよね? だからこそ、ボディメイクにおいて短期間で大きな結果を出すには質×量、つまり1回1回の『質』が高いトレーニングをこなして無駄なく反映させる。できるだけ『高頻度』で行う。という2点が大きな成果に繋がると考えました。

既存製品だと、カフェインやNO系サプリ、クレアチンなどは、トレーニングの質を高めるためによく利用されると思います。でも、実は成果の反映やトレーニング後の消耗、高頻度で頑張れるコンディション作りといった部分に着目した筋トレ向けサプリは市場を探してもなかなかありません。

そこで、テストチャージSTPはトレーニングの質や成果の反映、再びトレーニングができるコンディションに至るまでのサイクルにも着目して、世界中から素材を厳選しました。結果として「エクスプローノックス」と「チェリーピュア」という最適な素材を採用し、トレーニングガチ勢の方やプロアスリートのコンディショニングにも活用できるスポーツサプリメントができたんです。

――トレーニング初心者目線の率直な質問ですが、プロテインやEAAとは何が違うのですか?

役割が明確に違います。

プロテインやEAAなどのアミノ酸は筋肉の原材料なので、食事の延長と捉えていただくとわかりやすいです。

対して、テストチャージSTPは取り入れた原材料をベースに、トレーニングの成果を無駄なく力にするためのTブースターといえます。100の努力を110、120の結果に繋げる助長的な役割とお考えください。

比較をするのではなく、プロテインやEAAだけで満足できなかった人にぜひプラスアルファで併用して欲しいです。食事やプロテインで土台となる栄養を作った上で、さらにギアを上げるためのブースターとして活用してください。

「サプリなんて信じていない」という方にこそ、この科学的なアプローチによる変化を体感していただきたいですね。きっと、これまでにない手応えを感じていただけるはずです。

――これほど本格的かつ魅力的だと、製品の安全性を心配する方もいるのでは?

テストチャージSTPをはじめとするナイトプロテインの製品は、全て日本のガイドラインを遵守した国内製造のサプリです。

主成分であるエクスプローノックスは、モリンガとタマリンドという、古くから食用とされてきた植物が原料。チェリーピュアも名前の通りサクランボ由来の原料です。WADA(世界ドーピング防止機構)の禁止物質に該当する原料素材は一切使用していません。

日本国内の「GMP」や「FSSC22000」の認定を受けた工場で厳格な品質管理のもと製造されており、製造過程でのコンタミネーション(不純物混入)のリスクも限りなく排除されています。

並行輸入品として日本で扱われている海外製造のスポーツサプリから実際にアナボリックステロイドなどの禁止物質が検出された事例も存在するので、基本的には認証を受けた工場で製造された国産品を選ぶことをおすすめします。

――アスリートやガチ勢トレーニーにとって、安心して高みを目指せるありがたい製品なのですね。具体的に、どのような方におすすめしたいですか?

「プロテインだけ」を卒業してさらなる効率化を求めている方や、停滞感を感じている中級者以上の方、同種の製品を試したことがない上級者の方ですね。

初心者のうちは、極論サプリを摂らなくても食事とトレーニングを徹底すれば重量や身体の変化を感じやすいと思います。ただ、日々頑張っているとどこかで壁を感じる時がきますよね。そこにテストチャージSTPという新たな刺激を加えていただけると、よりご実感いただきやすいと考えています。

また、忙しいなかでコンディション作りに苦労している社会人トレーニーからもよく好評のお声をいただきます。「身体をケアしつつ、より高頻度でトレーニングをしたい」「時間が限られるので、より効率的に成果を出したい」という方々にはニーズを満たしてもらえるのではないでしょうか。

テストチャージSTPの効果は? 体験者の声を紹介

実際にテストチャージSTPを使っているユーザーの口コミは、どのような声が寄せられているのでしょうか。製品レビューやSNSの書き込みをチェックしてみました。

エクスプローノックスの研究データに驚愕。チェリーピュアがカタボリック対策にも良いとのことですが、その通りです。トレーニングをする日はトレーニングの少し前に摂取してカタボリックやリカバリーを意識しています。オフの日は、寝る前に飲むようにしています。

新サプリ導入。トレの質が早くも1段上がった。

筋トレ歴が長くなり、サプリの見直しをと考え始めていた矢先、このサプリを発見。攻めと守りの両方をこれ一つで賄える代物。

トレーニングにいく頻度が増えました。また、結果的に効率の良いトレーニングに繋がっていると思います。手放せない存在です。

ナイトプロテインがリリースするTブースターラインアップ

※薬機法遵守のため、口コミの一部を抜粋。

ナイトプロテインでは、悩みや目的に合わせて最適化された4つのTブースターラインアップを展開しています。

ナイトプロテインのTブースターラインアップ

●テストチャージ STP(本記事の製品)

「新たな刺激を付加」がコンセプトのボディメイク特化型Tブースター。ボディメイク効率やトレーニングサイクルの加速をアシストする「エクスプローノックス」を日本国内で唯一採用している。

●テストインクリース XTA

「アグレッシブな夜獣へ」がコンセプトのメンズウェルネス特化型Tブースター。男性特有のお悩み対策に特化した「テストインクリース」を日本国内で唯一採用している。

●テストエイド OTM

「攻めのマインドケア」がコンセプトのアダプトゲン特化型Tブースター。ストレス社会で戦う男性をサポートする「ブリスケア」と「ミートシラジート」を日本国内で唯一採用している。

●アナボリックピュア RTB

「男のエイジングケア」がコンセプトのバランス型Tブースター。幅広いメンズヘルスケア分野のデータを保有する「テスノア」と「LJ100」が年齢に応じたケアをサポート。「テスノア」は日本国内で唯一採用されている。

専門家に直接聞ける! ナイトプロテインの「LINE相談サービス」が話題

ナイトプロテインは単なるサプリメントメーカーではありません。WEBメディアの運営やテストステロン分析サービスの提供など、男性の健康を多角的に支援しているヘルスケアカンパニーです。そのなかでも、特に利用者から絶大な信頼を得ているのが、専門家が一人ひとりに回答するLINE相談サービスです。

どのような相談ができる? 実際の相談の様子

製品に関する疑問はもちろん、ライフスタイル全般の相談が可能で、チャットボットによる自動返信ではなく、専門スタッフによる1件ずつの手動返信である点が最大の魅力。

どの製品が自分に合うか、現在利用中のサプリとの相性、おすすめの製品利用方法などサプリメントに関する相談以外にも、筋肥大のためにテストステロンを高める方法、質の高い休息を取る方法など、ライフスタイルへの助言も行っています。

回答するスタッフは、世界中の最新研究報告を熟読している専門家集団。一人ひとりの悩みに合わせ、エビデンスに基づいたあなただけの生活改善アドバイスを届けてくれます。

相談の手順は簡単2ステップ

・ナイトプロテイン公式LINEを友達追加する

・抱えている悩みや気になることをトークで送信する

サプリメントの枠を超え、様々なアプローチでヘルスケアの悩みを解決するナイトプロテインのLINE相談サービス。気になることがある方は、ぜひ一度プロの知見を借りてみてはいかがでしょうか。

ナイトプロテインの無料LINE相談を利用してみる

テストチャージSTPの配合素材を紹介

テストチャージSTPにはトレーニーをサポートする心強い素材が配合されています。

●エクスプローノックス(500mg／3粒)

古くからアジア圏で高栄養価な食材として活用されてきた、ワサビノキ(モリンガ)とタマリンド、2種の植物から構成されるワークアウト特化型のハイブリッド素材。プロアントシアニジンとサポニンが規格化されており、1回1回の筋トレの質を高めたいトレーニーに適している。

●チェリーピュア(240mg／3粒)

モンモランシー種タルトチェリーの果皮から特殊製法で抽出された素材。有用成分であるC3GRやC3Rといった特定のアントシアニンを高濃度に含有している。ハードなトレーニングに負けないコンディションを作り、高頻度でトレーニングサイクルを回したいと考えている男性には特に適している。

製品の購入方法

テストチャージSTPは、ナイトプロテイン公式サイトから購入可能です。

今よりもさらに高みを目指すトレーニーを力強くサポートする次世代型サプリメント。筋トレに停滞感を感じている方はぜひ試してみてください。

