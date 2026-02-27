日々の仕事や生活で「以前のようなモチベーションやアグレッシブさを保つのが難しくて前向きになれない」と感じることはありませんか?

実はそれ、単なる働きすぎのせいではなく、鍵となる“重要な栄養素”が失われているせいかもしれません。

今回ご紹介するのは、そんな漠然とした悩みを抱える現役世代のビジネスパーソン向けに開発されたモチベーションケアサプリ「テストエイドOTM」です。いわゆる「Tブースター」や「アダプトゲン」として知られる注目成分を複数配合した、既存製品と異なる新しいメカニズムの秘密をお届けします。

ナイトプロテインのTブースター「テストエイドOTM」とは

テストエイドOTMは、男性科学のリーディングブランド「ナイトプロテイン」が展開する、モチベーションのケアに特化したTブースターです。

最大の特長は「L-ドーパ」を60%の超高濃度で含有する「ブリスケア」を日本で唯一採用している点にあります。従来、心身のケアとして利用されるサプリといえば、その時々のリラックスをサポートする、GABAやテアニンなどの素材が主流でした。

一方、テストエイドOTMでは男性の元気やモチベーションが薄れる根本的な要因に着目し、攻めのモチベーションケアができる設計に仕上がっています。多忙な社会で戦うビジネスパーソンの心身を支え、20代前半のような雄々しい気持ちを呼び覚ますサポートとして有用です。

テストエイドOTMはこれまでの気力・モチベーションケアサプリと何が違う?

気力やモチベーションの維持には、なぜGABAなど既存のケアサプリと異なるアプローチが必要なのでしょうか。製品開発の背景を、ナイトプロテインの製品開発スタッフである関川裕大氏に伺いました。

――まず、テストエイドOTMを開発することになった経緯を教えてください。

現代のビジネスパーソンが抱える「気力やモチベーションの維持」という課題に対して根本的な対策ができる製品が、既存の市場に存在しなかったからです。

たとえば一見すると近い製品として、リラックスや安らぎをサポートするGABAやテアニンなんかは、最近コンビニなどでもよく見かけますよね。

しかし、多くの男性はリラックスや休息に留まらない、よりアグレッシブなサポートを求めていると感じています。

実際にLINE相談窓口でお客様からご相談を受ける際も「何をするにもやる気と自信に満ち溢れていたい」「仕事への集中やモチベーションが高い状態を保ちたい」といった、よりポジティブな内面のエネルギーを欲するお声をよくいただきます。

そんな人々が前向きに頑張れるような製品は作れないのか?

開発のスタートはこの想いからでした

――たしかに、今は「気力のケア＝休む、リラックスする」というイメージが強いですね。既存の製品と比較して、具体的にどのような違いがあるのですか?

既存の有名な原料、たとえばGABAやテアニンなどは、リラックスしたい時や上質な休息をとるという用途では適した成分だと思います。ただ、それだけでは「よし、やるぞ!」というプラスのエネルギーに繋がりにくい場面も多いはずです。

では、どのようなアプローチならいいのか? そこでたどり着いたのが「L-ドーパ」と呼ばれる物質です。

テストエイドOTMの主役である「ブリスケア」は、天然のムクナ豆という植物から抽出されたL-ドーパを60％という極めて高い濃度で規格化した素材となります。一般的なムクナ豆はL-ドーパ濃度が数パーセント程度のものが多いなか、これだけの高濃度・高品質な素材を独自ルートで採用できているのは弊社だけだと自負しています。

HPI社と呼ばれる数多くの先端素材を開発販売している大手原料メーカーの素材であるため、一般的なムクナ豆由来の素材と比べても高い信頼性が特長です。

そのほか「ミートシラジート」や「ロディオラロゼア」など、多忙な日々を過ごす男性と相性の良いサポート素材も配合しています。

「落ち着きたい」というニーズではなく、「アグレッシブでありたい」と考える方向けの活力・栄養へのアプローチこそが「テストエイドOTM」の最大の特長です。

――聞きなれない素材が多いとはじめて利用する方は少し怖い気もするのですが、安全性の面はどうなのでしょうか?

テストエイドOTMは100％自然素材由来のサプリメントとなっております。実際にL-ドーパの供給源である「ブリスケア」はムクナ豆という植物が原料であり、日本でも食品としての販売や利用が許可されています。

ムクナは日本で八升豆(ハッショウマメ)と呼ばれており、昔から栽培され、食べられてきた植物です。もちろん体質によって合う合わないはあるかもしれませんが、健康リスク調査のために大量のムクナ豆を被験者に摂取させた試験でも、有害な事象は確認されておりません。

品質の良いものを一般的な用量で利用する限り、安心して継続できるサプリメント素材といえるでしょう。

また、その他テストエイドOTMに含まれる「ミートシラジート」や「ロディオラロゼア」も、もちろん日本国内で食品としての利用が許可されています。

製造は国内のGMP認定工場で行っており、安心してご利用いただけるよう品質管理も徹底しています。

――では最後に、テストエイドOTMは具体的にどのような悩みを抱えている方に利用してほしい製品ですか?

「いつまでもモチベーションを保ち精力的に頑張りたい」と考えている現役世代の方です。

具体的には、「仕事に向き合う姿勢やモチベーション」の対策をしたい方、「エナジードリンクの健康的な代替品を探している」という方、「男性特有の衝動や欲求、積極性を何歳になっても維持したい」と考えている方など、とにかく男性らしさを保ちたい方におすすめの設計となっております。

また、お客様のなかには単純に質の高いL-ドーパサプリに興味がある方も非常に多くいます。明確な悩みや課題は無くても、ブリスケアのパワーを日常で試したみたいといったニーズで利用されるのも良いのではないでしょうか。

これまでにないアプローチのサプリメントなので、気力やモチベの維持にお悩みの方にはぜひ試していただきたいです。

テストエイドOTMの効果は? 体験者の声を紹介

実際にテストエイドOTMを使っているユーザーの口コミは、どのような声が寄せられているのでしょうか。製品レビューやSNSの書き込みをチェックしてみました。

エナドリの飲み過ぎを感じていたので、午後のリセット用に購入。2粒だけで済むのが嬉しいです。夕方の作業前に飲むと「よし、もうひと頑張りしよう」という気持ちが自然に湧いてきます。安いサプリではありませんが、成分を見ると納得感があります。LINEで質問したときの返信が非常に丁寧で、サポート面も含めて信頼できます。

テストエイドOTMは飲んですぐにシャッキリとする感覚があります。

男性としていつまでも若い気持ちでいたい! と思ってお試し購入しました。いい成分が豊富に入っている実力は本物だと思います。

ナイトプロテインがリリースするTブースターラインアップ

ナイトプロテインでは、悩みや目的に合わせて最適化された4つのTブースターラインアップを展開しています。

ナイトプロテインのTブースターラインアップ

●テストエイド OTM(本記事の製品)

「攻めのモチベーションケア」がコンセプトのアダプトゲン特化型Tブースター。多忙な日々をおくる男性をサポートする「ブリスケア」と「ミートシラジート」を日本国内で唯一採用している。

●テストインクリース XTA

「アグレッシブな夜獣へ」がコンセプトのメンズウェルネス特化型Tブースター。男性特有のお悩み対策に特化した「テストインクリース」を日本国内で唯一採用している。

●テストチャージ STP

「新たな刺激を付加」がコンセプトのボディメイク特化型Tブースター。ボディメイク効率やトレーニングサイクルの加速をアシストする「エクスプローノックス」を日本国内で唯一採用している。

●アナボリックピュア RTB

「男のエイジングケア」がコンセプトのバランス型Tブースター。幅広いメンズヘルスケア分野のデータを保有する「テスノア」と「LJ100」が年齢に応じたケアをサポート。「テスノア」は日本国内で唯一採用されている。

専門家に直接聞ける! ナイトプロテインの「LINE相談サービス」が話題

ナイトプロテインは単なるサプリメントメーカーではありません。WEBメディアの運営やテストステロン分析サービスの提供など、男性の健康を多角的に支援しているヘルスケアカンパニーです。そのなかでも、特に利用者から絶大な信頼を得ているのが、専門家が一人ひとりに回答するLINE相談サービスです。

どのような相談ができる? 実際の相談の様子

製品に関する疑問はもちろん、ライフスタイル全般の相談が可能で、チャットボットによる自動返信ではなく、専門スタッフによる1件ずつの手動返信である点が最大の魅力。

どの製品が自分に合うか、現在利用中のサプリとの相性、おすすめの製品利用方法をはじめ、睡眠の質を上げたい、効率的な運動方法を知りたいといったライフスタイルへの助言など、幅広いお悩みに寄り添いながら回答を行っています。

回答するスタッフは、世界中の最新研究報告を熟読している専門家集団。一人ひとりの悩みに合わせ、エビデンスに基づいたあなただけの生活改善アドバイスを届けてくれます。

相談の手順は簡単2ステップ

・ナイトプロテイン公式LINEを友達追加する

・抱えている悩みや気になることをトークで送信する

サプリメントの枠を超え、様々なアプローチでヘルスケアの悩みを解決するナイトプロテインのLINE相談サービス。気になることがある方は、ぜひ一度プロの知見を借りてみてはいかがでしょうか。

テストエイドOTMの配合素材を紹介

テストエイドOTMには注目の「ブリスケア」以外にもサポート素材が豊富に含まれています。

●ブリスケア(180mg／2粒)

天然のムクナ豆から独自の製法で抽出を行い、有用成分であるL-ドーパを60％濃度まで高めた規格化先端素材。男性の気分やモチベーションと密接な関係を持つ物質。テストエイドOTMの中核成分として採用されている。

●ミートシラジート(250mg／2粒)

HerbalCreations社が製造する規格化された高品質なシラジット。プランクトンや海洋土が長い年月をかけて圧縮された天然物質であるシラジットを精製し、男性のコンディション維持に役立つフルボ酸を60%濃度で含有させた先端素材である。日頃からハードワークに勤しむ男性や、エネルギー不足を感じる男性に最適。

●ロディオラロゼア(144mg／2粒)

多忙な社会で戦う男性に最適なアダプトゲンハーブの代表格。有用成分であるロザビン酸とサリドロシドを高濃度で規格化しており、環境の変化やプレッシャーに負けないタフな気持ちを支える。

●バイオペリン(5mg／2粒)

黒胡椒から抽出された「ピペリン」を95％以上で規格化したサビンサ社の素材。単体での実感を期待するものではなく、同時に摂取する栄養素のデリバリーをサポートする役割を持つ。ごく少量の成分も無駄にできないハイエンドなサプリメントに標準搭載されている。

製品の購入方法

テストエイドOTMは、ナイトプロテイン公式サイトから購入可能です。

ブリスケアを日本で唯一採用した、最前線のサプリメント。日常も仕事も元気に前向きな気持ちで過ごしたい方は、ぜひ試してみてください。

