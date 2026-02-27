キャラ弁クリエイターのまこつさんと料理研究家のmomoさんが”ドラえもんキャラ弁”を作成！ ドラえもんと味ぽんのキュートな姿が印象的。味ぽんとドラえもんといえば、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とタイアップした「ぽん！っと冒険キャンペーン」がスタート。キャンペーンが盛りあがる素敵な画像がSNS上に投稿された。

写真 左：まこつさん作成、右：momoさん作成

1つ目を手がけたのは、キャラ弁クリエイターのまこつさん。ドラえもんと味ぽん®が“すっぽり”収まる、遊び心たっぷりのお弁当。ドラえもんの顔は鶏そぼろで表現し、鶏そぼろや唐揚げなど主役おかずの味付けにも味ぽん®を活用。まこつさんは、「味ぽん®は“かける”だけじゃなく、混ぜたり漬けたりするだけで、お弁当のおかずが簡単にバリエーションが増え、毎日のお弁当つくりにもおすすめです。キャラ弁初心者さんでも挑戦しやすい味付けなので、ぜひ気軽に作ってみてください」とのコメントが到着。

2つ目は、SNS総フォロワー125万人超のmomoさん。ドラえもんのにっこり笑顔が目を引く、見た瞬間に気分が上がるお弁当！ 味ぽん®を使った「マヨぽんチキン」を主役に採用し、マヨネーズのコクに味ぽん®のさっぱり感が加わって、冷めても食べやすい味わいに。制作者のmomoさんからは、「お弁当は、時間が経ってもおいしく食べられることがいちばん。マヨネーズで焼いてからポン酢を絡めることで、味がキュッと引き締まって、マヨを合わせてもくどくなりにくいです。忙しい朝でも、主役おかずが安心して作れるのでおすすめです。」とコメント。

味ぽん®は鍋物だけでなく、下味・味付け・仕上げまで幅広く活躍。揚げ物や炒め物はもちろん、忙しい朝のお弁当づくりでも“ぽん！”とおいしさが広がり、いつものおかずが手軽にアップデートできる便利調味料。

映画のワクワクに合わせて、お弁当も“冒険”してみませんか？ あなたも味ぽん®で、かわいくておいしいキャラ弁づくりにチャレンジしてみよう！

