スマホは、もはや私たちの生活に欠かせないインフラといっても過言ではありません。決済、地図、行政手続き、学習、健康管理……一日のどこを切り取っても、スマホが裏側で関わっています。にもかかわらず、その契約や料金の仕組みは年々複雑化し、使うこと自体はシンプルなのに、選ぶことだけが難しくなってしまいました。

端末代、通信費、割引条件、そして返却プログラムの査定や各種オプション。目を引くキャンペーン文句に惹かれても、その実態をきちんと理解し、数年先までの支出を見通して選ぶのは容易ではありません。物価高が続き、家計の不確実性が高まるなかで、固定費である通信費は「減らしたいが判断しづらい」支出の代表例になっているのではないでしょうか？

こうした現状に対し、オールコネクトの子会社であるミラインクが2026年2月にスタートさせたMVNOサービス「ZERONEO MOBILE（ゼロネオモバイル）」は、単純な値下げ競争ではなく、そもそもスマホの「持ち方」を問い直すアプローチを取ります。

ブランドメッセージは「端末も通信も、これでいい」。この言葉は決して妥協の宣言ではありません。スマホを“縛られた商品”から、もう一度「生活インフラ」に戻すために、通信と端末の関係性そのものをシンプルに再設計するという意思表明です。つまり、どちらか一方を起点に最適化するのではなく、両者をまとめて考え、日常の使い心地と家計の見通しがちゃんと両立する設計を提示する――それがZERONEO MOBILEの狙いです。

同サービスの設計思想は、実装にそのまま反映されています。プランは音声付きSIMのデータ容量無制限※1、1プランのみ。回線は楽天モバイル回線を利用し、月額基本料金は6,248円（税込）です。複数の容量プランを並べて“最適解探し”を迫るのではなく、迷わない提示で「考えなくていい」を実現しているのがポイントです。

データの使い方は季節や生活の変化に左右されます。無制限であれば、月末のギガ残量を気にする小さなストレスから解放され、仕事や家事に集中できます。家族や仕事の事情で利用量がぶれがちな方にとって、これは見逃せない安心材料になるのではないでしょうか。

※1 混雑時など公平なサービスの提供の為、速度を制限する場合がございます。

そしてもう一つの大きな特徴が、端末代実質0円 ※2を実現する「ゼロネオ割」です。端末はZERONEO MOBILE契約時に購入し、端末代は60回払い、または一括払いを選択、基本料金に「ゼロネオ割」を適用することで実質0円 ※2を実現しています。

その結果、利用者は端末込みでも実質月々の総支払いが4,818円（税込）～6,428円（税込）に抑えられ、通信費を支払う感覚のまま新しい端末を手にできます。なお、解約時に端末の残債がある場合は、完済まで分割継続または一括での支払いが必要となりますが、解約金は0円。「無料」のからくりを曖昧にせず、仕組みとして説明できる点が、サービス全体の透明性を支えています。

※2 ご解約時に端末分割支払金が残っている場合、お支払い完了まで引き続き分割でお支払い可。ゼロネオ割60回適用時の2,000円/月値引き適用時。回線基本料金は別途必要となります。

端末の選定方針にも思想が表れています。ZERONEO MOBILEが扱うのは工場で厳しい25のチェック項目をクリアした、グレードA相当以上の厳選されたリユース端末で、新品同様の品質を担保した個体に限定されます。カメラやスピーカー、液晶、バッテリーなど日常利用に関わる重要なパーツをすべて検査し、動作や機能に問題がないと確認できた個体だけを出荷しています。

ラインナップ ※3は「iPhone 16」「Google Pixel 9」「iPhone SE（第3世代）」「Google Pixel 7a」。いずれも日常利用に不足しない性能を備え、過剰なハイスペックを追い求めない“ほどよい”選択肢です。

とりわけグレードAのリユース端末へのイメージがつきにくい方に向けて補足すると、以下の写真は実際の提供される端末の一例です。ご覧のとおり、写真を拡大して、よく目を凝らして探さない限り傷は分からず、日常的な使用では新品との差を感じにくいレベルです。 そもそもスマホは、新品であっても使い始めて数日～数週間で小傷がつくのが一般的で、“完全無傷の状態”が長く続くことは多くありません。その意味で、見た目・使用感の面でグレードAは 「実使用で気にならない品質ライン」を超えており、価格と状態のバランスが最も優れたゾーンと言えます。

新品の最新最上位に価値を見いだす方もいる一方で、「仕事や家事、学習、趣味で困らなければ十分」「写真や動画、SNSが快適に動くなら問題ない」という生活者は少なくありません。必要十分な性能を長く使い切るという発想は、合理性とサステナビリティの両面で今の時代に合致しています。

※3 サービスリリース時のラインナップとなります。市場動向(ニーズ)の変化に伴い、端末ラインナップは変更・追加があります

60カ月のスマホ利用は長い？

さらに重要なのは、ZERONEO MOBILEが返却を前提としない“所有モデル”であることです。返却プログラムは月額負担を抑える一方で、返却条件や査定基準、傷や付属品の取り扱いなどで、思わぬ負担や不安が生じることもあります。所有モデルであれば、利用後の選択肢（再利用・家族への譲渡・下取り）を自分で決められ、端末という資産が手元に残るという明確なメリットが生まれます。

ZERONEO MOBILEは、端末と通信の関係を再設計し、「使い方」から最適化するという視点を大切にしています。近年主流となっている“端末返却”を前提としたレンタル型の仕組みに対し、ZERONEO MOBILEは「所有」を前提としたサービス設計を採用。この設計思想の違いこそが、長期的に見たときの納得感や満足度を大きく左右します。

ここで多くの人が気になるのが、端末代（分割払い選択時）の支払期間とゼロネオ割適用期間の60カ月＝5年という期間だと思うので、期間設定についても触れておきます。

近年スマホの平均利用年数は年々延びており、政府統計でも端末の使用期間が継続的に長期化している傾向が確認できます。たとえば内閣府「消費動向調査」では、携帯電話の買替行動を示すデータが継続的に公開されており、直近でも“買い替えサイクルの長期化”が明確に見て取れます。また、製品品質や耐久性の向上を背景に、端末の平均使用年数も2016年の3.8年から2025年には4.3年へと伸びており、長期間使われる傾向が強まっています※4。

加えて、2026年現在の物価高騰によって買い替えを先送りする生活者が増えていることも、市場全体の共通認識になりつつあります。バッテリー寿命の改善やOSサポート期間の延長など、端末のライフサイクルが長くなったことで、「5年利用（=60カ月）」はもはや“無理のある長期利用”ではなく、実態に即した自然なレンジに収まりつつあります。

参照：内閣府経済社会総合研究所景気統計部による令和７年３月実施の消費動向調査

こうした背景を踏まえると、ZERONEO MOBILEの端末代分割支払い選択時の60カ月は「無理な長期縛り」ではなく、むしろ端末の実使用年数と整合した、無理のない支払い計画と捉えることが可能です。分割期間と実運用の乖離が小さいほど、家計の見通しは安定します。初期費用を抑えつつ、日々の使い心地を維持する――このバランスは、固定費の“読める化”を求める多くの人にとって魅力的に映るのではないでしょうか。

小さな疑問から気軽に相談！ 公式LINEからオンラインで完結

ここまで設計思想や仕組みを見てきましたが、オンラインで完結する購買体験の不安にもZERONEO MOBILEは配慮しています。同サービスはWeb販売のみで、申し込みから利用開始まで自宅で完結します。オンライン契約に慣れていないと、「何を準備すればよいのか」「乗り換え（MNP）の段取りは本当に合っているのか」といった不安が生じがちです。

そこでZERONEO MOBILEは、困った時に相談できるLINE公式アカウントを用意しています。契約前にMNPの手順確認、不安に思うこと、注意点をLINEで気軽に相談でき、会話ベースでガイドしてもらえるカスタマーサポートLINEとしてご利用いただけます。

さらに契約後も同じLINEアカウントでサポートが続くため、問い合わせのたびに別窓口へ説明し直す負担がありません。通信に詳しくない方でも「とりあえずLINEで聞いてみる」という最初の一歩が踏み出しやすく、オンライン特有の孤立感を和らげる導線になっています。

暮らしに寄り添う選択を、もっとシンプルに

スマホは、特別な存在ではなく、日々の生活を支えるインフラの一部です。だからこそ、過度に複雑であったり、仕組みが理解しにくかったりすることはありません。ZERONEO MOBILEのプランは1つだけ、端末は工場で項目をクリアし厳選された、グレードAのリユース端末に限定し、ゼロネオ割で端末実質0円、そして所有モデル。複雑なプログラムの“読み解き”にエネルギーを割かずに済むよう、初めから仕組みそのものをシンプルにしているのです。通信会社の枠組みの中で比較するのではなく、自分の生活に照らして判断できるように最初から設計されている――それが、ZERONEO MOBILEのニュースバリューだと感じます。

家計の安定を重視して固定費を“読める化”したい世帯には、無制限1プランが月々の管理を楽にし、家族でのギガ配分をめぐる小さな葛藤を消してくれます。テレワークや外出の多い個人事業主の方なら、日々の通信量のばらつきを気にせず、経費の見通しが立てやすくなるでしょう。

両親のスマホ見直しを考える子世代にとっては、自宅完結とLINEの伴走サポートが導入のハードルを下げ、オンラインに不慣れでも安心して移行できます。どのケースにも共通するのは、「最安値」よりも納得感を重視し、契約や料金のわかりやすさを価値として評価できる姿勢です。

また、ZERONEO MOBILEの公式LINEでは、MNPの段取りや端末選び、小さな疑問まで気軽に相談できます。契約後も同じLINEでサポートが続くため、オンラインでも孤立せず安心して始められます。気になった方は、まずは公式LINEで相談してみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

