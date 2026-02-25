近年では男性特有のお悩み対策として、いわゆる「Tブースター」と呼ばれる製品群が人気を博しています。

続々と新しいサプリが登場するなか、注目の最新成分「テストインクリース(TESTNCREASE ®)」を国内で唯一採用している「テストインクリースXTA」は、どのような経緯で開発されたのでしょうか。高い体感とコストパフォーマンスを両立した、人気製品の正体に迫ります。

ナイトプロテインのTブースター「テストインクリースXTA」とは

テストインクリースXTAは、男性科学のリーディングブランド「ナイトプロテイン」が展開する、男性特有の悩み対策に特化したTブースターです。「パートナーとの時間を充実させたい」「湧き上がるような男の衝動を手に入れたい」という男性から広く支持を集めています。

最大の特長は、世界的に見ても希少な成分である「テストインクリース」を国内で唯一採用している点(2026年2月時点)。少し混乱が生じそうですが「テストインクリース」という原料を採用した最終製品が「テストインクリースXTA」です。

ナイトプロテインにはすでに同種のメンズウェルネスサプリが複数存在しますが、テストインクリースXTAはどのような優位点があり、どのような人に適しているのでしょうか。今回は製品開発の裏側を、担当者にインタビューしました。

テストインクリースXTAの何がすごい? 開発担当者に直撃インタビュー

テストインクリースXTA開発の裏側にあるこだわりを探るべく、ナイトプロテイン製品開発スタッフの一人、関川裕大氏に話を聞きました。

――まず、今回のテストインクリースXTAを開発することになった最大のきっかけを教えてください。

率直に言うと、ずば抜けて優れた素材が見つかったからです。私たちは常に世界中の論文や展示会を通して成分をリサーチしていますが「テストインクリース」のデータを見つけた時、社内に衝撃が走りました。

――具体的にどのようなデータでしたか?

過度な期待を招く恐れもあり、残念ながらこの場で詳細にはお伝えできません。ただし、既存の男性向けサプリで人気の成分と比較して、非常にインパクトの強い試験データが存在します。

たとえば王道のマカや、人気のフェヌグリークと同じ指標で比較しても、桁違いに優れた数値が報告されており印象的でした。フェヌグリークはテストインクリースの原料でもありますが、市場に溢れる成分よりもさらに有用である可能性が示唆されている、ということです。

日本国内ではまだ採用例がありませんでしたが、もし本当にデータ通りの有用性が発揮されるなら、いち早くお客様に届けたい。その想いが開発のスタートでした。発見から約1年、リリース前のテストでも非常に良好な結果を得られたため、お客様に満足いただけると確信して製品化にいたります。

――とにかくデータと体感が優れているのですね。他の原料と比べて、なぜテストインクリースという原料はそこまで優れた結果を出せるのだと思いますか?

一番の理由はテストインクリースが含む有用成分「プロトダイオシン」にあるといえます。

テストインクリースは「規格化素材」と呼ばれる、特定の成分を高濃度で抽出して一定以上保有することが保証された原料の一種です。

テストインクリースの場合は「プロトダイオシン(Protodioscin)」と呼ばれる天然由来のフロスタノールサポニンを18％、そしてクルクリゴシドと呼ばれるフェノール性成分を3％以上で規格化しています。

特にプロトダイオシンは男性のコンディションに大きく影響する作用が確認されているサポニンです。こちらを極限まで濃縮している点が、テストインクリースの優れた試験データに貢献していると考えられます。

――プロトダイオシンは初めて聞きました。ちなみにこのプロトダイオシンはテストインクリース以外に配合されていない成分なのですか?

日本で食品として安全に摂取できるものですと「ヤマイモ」や「ホワイトアスパラガス」、テストインクリースの原料である「フェヌグリーク」にもごく微量含まれています。ただ、食品でプロトダイオシンを必要量摂取しようとすると、かなりの量を毎日食べることになります。また、含有量も栽培環境によって異なるので、あまり現実的とはいえません。

一方で、テストインクリースはカレーのスパイスにも利用されるフェヌグリーク種子から、プロトダイオシンを高濃度で抽出した原料です。安全な素材から有用な成分を必要量凝縮しているので、毎日の継続に最も適していると感じます。

――成分の優位性はよくわかりました。次に製品単位の話ですが、ナイトプロテインからはすでにメンズウェルネス系のサプリがいくつか出ていると思います。テストインクリースXTAはどのような位置付けの製品でしょうか?

弊社製品は多角的なメカニズムからサポートする「トータルケア型」と、特定の目的に応じて成分数を絞った「特化型」の2種にわかれます。テストインクリースXTAは「特化型」に位置付けされる製品であり、なかでも男性特有のお悩み対策に特化しました。ハイエンドな弊社製品のなかでも比較的手に取りやすい価格帯で、海外産の先端的な素材を試せる製品といえます。

――どのようなユーザーに、テストインクリースXTAを体験してほしいですか?

「もっとパートナーと過ごす時間の満足度を高めたい」という若年層の男性から「年を重ねてアグレッシブさが失われている」と感じている30代以降の男性まで、男性らしさを支えるサポートとしてぜひご活用いただきたいです。

ただし、実は特化型といいつつ、コストパフォーマンスに優れたブースターとして多くの男性にお試しいただきたい製品なんですよ。

――他にも様々な目的で利用できるということですか?

そうですね。テストインクリースは全ての男性がケアしたい重要なメカニズムを押さえた素材なので、実は男性特有の問題以外にも様々な面でご実感いただけることが多いんです。ボディメイクや日々のバイタリティ、気力のケアなどで活用されるお客様が多い傾向にあります。ここで全て語りきれないほど幅広いので、もし「こんな目的でも使えるの?」といったご質問があれば、いつでもLINE窓口などで問い合わせを承っていますよ。

ナイトプロテインの無料LINE相談を利用してみる

テストインクリースXTAの効果は? 体験者の声を紹介

実際にテストインクリースXTAを使っているユーザーの口コミは、どのような声が寄せられているのでしょうか。製品レビューやSNSの書き込みをチェックしてみました。

ネットでテストインクリースの評判を見て購入を決めました。日本で唯一採用されているらしいのでテストインクリースXTA以外に選択肢はないですね。前評判通りすごい成分でした。

もともと海外製のTブースターを摂取していましたが、より安心安全に利用できるテストインクリースXTAに乗り換え。期待通りの実感が得られて満足度高い。

配合成分はテストインクリースとマカとバイオペリンだけ。割り切っていて非常に高評価。他社でマカだけのものを使っていた時とは全然違うレベルの効果を実感。テストインクリースは純粋にすごいと思った。

Xでテストインクリースの効果を見て即決。個人的に効き目バツグン♪安価なものでは効果を実感できなかったので、ちょっと値段が張るけどXで見て決めてよかった。飲み続けるとその分実感が強くなってるのを感じる。

20代で若いのもあると思いますが、夜飲んで寝たら1晩ですぐ反応しました。こんなに変化がわかりやすいサプリは他にないのでは?

ナイトプロテインがリリースするTブースターラインアップ

※薬機法遵守のため、口コミの一部を抜粋。

ナイトプロテインでは、悩みや目的に合わせて最適化された4つのTブースターラインアップを展開しています。

ナイトプロテインのTブースターラインアップ

●テストインクリース XTA(本製品)

「アグレッシブな夜獣へ」がコンセプトのメンズウェルネス特化型Tブースター。男性特有のお悩み対策に特化した「テストインクリース」を日本国内で唯一採用している。

●テストチャージ STP

「新たな刺激を付加」がコンセプトのボディメイク特化型Tブースター。ボディメイク効率やトレーニングサイクルの加速をアシストする「エクスプローノックス」を日本国内で唯一採用している。

●テストエイド OTM

「攻めのマインドケア」がコンセプトのアダプトゲン特化型Tブースター。ストレス社会で戦う男性をサポートする「ブリスケア」と「ミートシラジート」を日本国内で唯一採用している。

●アナボリックピュア RTB

「男のエイジングケア」がコンセプトのバランス型Tブースター。幅広いメンズヘルスケア分野のデータを保有する「テスノア」と「LJ100」が年齢に応じたケアをサポート。「テスノア」は日本国内で唯一採用されている。

専門家に直接聞ける! ナイトプロテインの「LINE相談サービス」が話題

ナイトプロテインは単なるサプリメントメーカーではありません。WEBメディアの運営やテストステロン分析サービスの提供など、男性の健康を多角的に支援しているヘルスケアカンパニーです。そのなかでも、特に利用者から絶大な信頼を得ているのが、専門家が一人ひとりに回答するLINE相談サービスです。

どのような相談ができる? 実際の相談の様子

製品に関する疑問はもちろん、ライフスタイル全般の相談が可能で、チャットボットによる自動返信ではなく、専門スタッフによる1件ずつの手動返信である点が最大の魅力。

どの製品が自分に合うか、現在利用中のサプリとの相性、効果的な飲み方をはじめ、男性機能をさらに高めたい、睡眠の質を上げたい、効率的な運動方法を知りたいといったライフスタイルへの助言など、幅広いお悩みに寄り添いながら回答をおこなっています。

回答するスタッフは、世界中の最新研究報告を熟読している専門家集団。一人ひとりの悩みに合わせ、エビデンスに基づいたあなただけの生活改善アドバイスを届けてくれます。

相談の手順は簡単2ステップ

・ナイトプロテイン公式LINEを友達追加する

・抱えている悩みや気になることをトークで送信する

サプリメントの枠を超え、様々なアプローチでヘルスケアの悩みを解決するナイトプロテインのLINE相談サービス。気になることがある方は、ぜひ一度プロの知見を借りてみてはいかがでしょうか。

ナイトプロテインの無料LINE相談を利用してみる

テストインクリースXTAの配合素材を紹介

テストインクリースXTAのメイン素材はテストインクリースですが、その他にもサポート素材として濃縮マカエキスとバイオペリンが採用されています。

●テストインクリース(500mg／3粒)

フェヌグリーク種子とキンバイザサ、2種の植物から製造されているハイブリット先端素材。男性の衝動やパフォーマンスと深い関わりを持つ「プロトダイオシン」と「クルクリゴシド」という2種の有用成分を高濃度で保有している。ナイトプロテイン社が日本で初採用し、2026年2月現在ではテストインクリースXTAに唯一配合されている。

●濃縮マカエキス(400mg／3粒)

高地の過酷な環境で育つ、高栄養価なアブラナ科の植物。ナイトプロテインで採用されているのは、有用成分のベンジルグルコシノレートを豊富に含む20倍濃縮タイプ。エネルギーチャージやコンディションに有益な定番の天然素材である。

●バイオペリン(5mg／3粒)

黒胡椒から抽出された「ピペリン」を95％以上で規格化したサビンサ社の素材。単体での実感を期待するものではなく、同時に摂取する栄養素のデリバリーをサポートする役割を持つ。ごく少量の成分も無駄にできないハイエンドなサプリメントに標準搭載されている。

製品の購入方法

テストインクリースXTAは、ナイトプロテイン公式サイトから購入可能です。

独自の調達ルートと無駄を削ぎ落とした設計により実現した本物の体感。これまで他のサプリを試してもなかなか満足できなかった方も、ぜひ一度自身の体でたしかめてみてください。

テストインクリースXTAを購入する

[PR]提供：株式会社アルファメイル