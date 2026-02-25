JAグループの資産運用会社、農林中金全共連アセットマネジメント(NZAM)。私たちは、投資信託をはじめとした金融商品を開発・設定し、投資家から預かった資産を運用しています。

資産運用を通じて人々の暮らしと社会を支え、「みのりある豊かな未来」 の実現を目指し、金融市場の変化と真摯に向き合いながら確かな基盤のもとで考え抜き、新しい価値を生み出す。そんな想いを胸に、日々の仕事に取り組んでいます。

今回は、NZAMで描けるキャリアや仕事、そして私たちが大切にしている考え方について、人事担当者の言葉とともにご紹介します 。

NZAM本社

NZAMとは? 資産運用のプロフェッショナル集団

NZAMは、JAグループの一員として、高い倫理観のもと、受託者責任を全うする資産運用会社です。

国内外の金融市場で培ってきた知見と専門性を活かし、投資信託をはじめとする資産運用サービスを通じて、お客様の中長期的な利益に貢献してきました。

私たちが目指しているのは、金融の力で社会と経済を支え、利益と持続可能な環境・社会が好循環する未来をつくることです。

NZAMの強み ー 確かな基盤と、挑戦する姿勢

数ある資産運用会社の中で、NZAMには次のような強みがあります。

●JAグループの一員としての信頼性と安定した基盤

●資産運用における高い専門性と幅広い知見

●変化を恐れず、考え抜きながら挑戦する文化

安定と挑戦は、相反するものではありません。確かな基盤があるからこそ、腰を据えて考え、新しい価値の創出に取り組むことができる。それが、NZAMの仕事のスタイルです。

資産運用の仕事は一つじゃない。広がるキャリアの選択肢

資産運用会社と聞くと、ファンドマネージャーやアナリストといった職種を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、NZAMの仕事はそれだけではありません。

商品開発やマーケティング、営業、リスク管理、コンプライアンス、システムなど、多様な専門性が集まることで、資産運用は成り立っています。

入社後は、金融や資産運用の基礎を学ぶ研修からスタートし、OJTを通じて実務を経験。専門資格の取得支援など、成長を後押しする制度も整えています。本人の希望や適性に応じて、それぞれが自分らしいキャリアを描いていける環境があります。

例えば…

●運用のプロを目指す

→金融市場・企業の分析を担うアナリストから、資産配分やファンドを運用するファンドマネージャーへ

●商品企画やマーケティングを極めたい

→投資信託の商品開発や販売戦略を担う部門へ

●営業部門で活躍したい

→ JAバンクや金融機関と連携し、個人や法人のお客様に資産形成の選択肢を届ける部門へ

●リスク管理やコンプライアンスに関わりたい

→ 資産運用の安全を守る専門家へ

協調し、考え、前に進める ーNZAMが求めているのは、こんな人

NZAMが大切にしているのは、仲間と協力する姿勢と、一緒に考え、前に進もうとする意欲です。

金融の仕事は、決して一人で完結するものではありません。異なる専門性を持つ仲間と意見を交わし、より良い答えを探し続けることが求められます。

知識や経験は、入社後に身につけていけば大丈夫。「やってみたい」「もっと良くしたい」という前向きな気持ちこそが、成長の原動力になると私たちは考えています。

人事担当者が語る、NZAMで働くということ

私たちは、考え抜き、仲間と協力しながら挑戦できる人を歓迎しています。金融の専門知識は、入社後の研修やOJTを通じて基礎から学べるため、学生時代に金融を勉強してこなかった人も多く働いています。

NZAMには互いの意見を尊重し、学び合いながら成長できる風土があります。あなたのまなざしと一歩が、日本の資産運用の未来をたしかにしていくと私たちは考えます。

私たちと一緒に、新しい資産運用の価値をつくっていきましょう。

NZAM 人事部 郡司俊輔さん

あなたはどのタイプ? 協調と挑戦から見る簡単診断

「自分はどんなタイプだろう?」と思ったことはありませんか? この診断では、あなたがチームで力を発揮するタイプなのか、新しいことに挑戦するタイプなのかを簡単にチェックできます。

質問1：チームで課題に取り組むとき、あなたは?

A：みんなの意見をまとめるのが得意

B：新しいアイデアをどんどん提案する

質問2：新しいプロジェクトに参加することになったら?

A：まず周りと相談して進め方を決めたい

B：とりあえずやってみて、試行錯誤しながら進めたい

質問3：仕事で一番やりがいを感じる瞬間は?

A：仲間と協力してゴールを達成したとき

B：自分のアイデアが形になったとき

診断結果

Aが多い人 → 協調型：「あなたはチームワークを大切にするタイプ」

Bが多い人 → 挑戦型：「あなたは新しいことにワクワクするタイプ」

どちらのタイプも、NZAMのチームの一員として力を発揮できる方です。

その一歩が、未来につながる。NZAMという選択

「新しいことに挑戦したい。でも、一人で進むのは不安--。

NZAMには、そんな気持ちに寄り添い、仲間とともに成長できる環境があります。

資産運用を通じて社会に貢献し、未来を支える仕事に向き合う。その一歩を、ここから踏み出してみませんか。

あなたは、どんな未来を描きますか。私たちは、その挑戦を歓迎します

