オウガ・ジャパン株式会社が3月8日（日）にスマホゲーム大会「OPPO CUP in 荒野行動」を開催します。

同大会では、OPPO製スマートフォン（Android・「OPPO Find X9」または「OPPO Find X8」）を使用し、一般参加者90名による「荒野行動」の対戦を行います。予選では、ポイント制シングル3試合で実力を競い、人気eスポーツチーム「αD」が実況解説を担当。また、決勝では各予選上位10名にαDメンバーも参戦し、同じ戦場で戦えるドリームマッチを実施。プロの立ち回りを間近で体感できる、ゲーマー必見の内容です。また成績上位者には、「OPPO Find X9」をはじめとしたOPPO製品が贈呈されます。

このほか、大会参加者の中から抽選で「OPPO Find X9」1台をプレゼントするキャンペーンも実施予定。プレイヤーとしての参加だけでなく、応援のみでの参加もOK！ ゲーム好きならだれでも楽しめるイベントとなっています。

■概 要 タイトル：OPPO CUP in 荒野行動

実施日時：3月8日（日）

時 間：13：30～18：00（13時から受付開始）

会 場：RED° TOKYO TOWER

〒105-0011 東京都港区芝公園4-2-8 東京タワー3階 フットタウン

※イベント内容やスケジュールは予告なく変更となる可能性がございます

予定スケジュール

13:00：開場・受付

13:30：オープニング

14:00 - 18:00：OPPO CUP（予選3試合 + 決勝1試合）

18:00：閉場

OPPO CUP コンテンツ

【予選】一般参加者90名による対決

一般参加者90名による「荒野行動」の対決を実施。ポイント制シングル1ゲームを3試合（試合ごとに交替制）実施し、獲得ポイント数で順位を競います。大会中の模様は、「αD」が実況者となり参加者のプレイングを解説します。

※出演者のプロフィールは正式確定後に追記します※

【決勝】各予選上位10名と「αD」のドリームマッチ

ゲスト「αD」2名も参戦し、各予選上位10名と合計32名によるポイント制シングル1ゲームを1試合を実施します。プロの技を間近で体感できるまたとない貴重な機会です！

※試合ルールはいずれも、モード：通常バトル、マップ：激戦野原で行います

OPPO CUPの成績上位者には以下が贈呈されます。



・優勝：OPPO Find X9（Android スマートフォン）

・準優勝：OPPO Reno14 5G（Android スマートフォン）

・3位：OPPO Enco Buds3 Pro（ワイヤレスイヤホン）

※その他、αD関連グッズの贈呈予定（後日発表）

※イベント内容やスケジュールは予告なく変更となる可能性がございます

▼プレゼントキャンペーンのお知らせ 【会場限定キャンペーン】

参加者の中から抽選で 1名様に「OPPO Find X9」1台をプレゼント！



【X限定キャンペーン】





皆様のご応募お待ちしています！ いずれも詳細は以下をご確認ください。

大会で使用される 注目の「OPPO Find X9」 を紹介！ OPPO Find X9は、日本向けスマートフォンとして日本初採用*のMediaTek Dimensity 9500（3nm）と16GB RAM／512GBストレージの組み合わせにより、高負荷な3Dゲームタイトルでも滑らかな操作感を味わえます。また最大120Hz表示に対応した約6.6インチ有機EL画面と4辺すべて均一の極細1.15mmベゼルが、よりゲームの世界に没入させてくれるでしょう。 *オウガ・ジャパン調べ そして、Hasselbladと共同開発した5,000万画素トリプルカメラ（広角・超広角・望遠）＋マルチスペクトルカメラは、肉眼に近い自然な色再現が魅力。4K 120fpsのDolby Vision動画撮影にも対応し、プレイ動画や日常の記録も色鮮やかに記録できます。加えて、7,025mAhの超大容量バッテリーと放熱設計により、長時間のゲームや写真・動画撮影にも安心。性能・表現力・持久力を一台に凝縮したハイエンドモデルです。 OPPOの新作ハイエンドスマホ「OPPO Find X9」 詳細はコチラをチェック！

