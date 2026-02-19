食べ盛りの子どもがいると、外食ではつい注文数が増え、最後にお会計金額を見て驚いた経験がある方も多いのではないでしょうか？とくに物価高が続く今、“家族で焼肉”となると、少しハードルが高く感じることもあります。

そんな家族に嬉しいニュースです！ 焼肉チェーン「牛角」から、ひとり2,780円（税込3,058円）で全50品が楽しめる最安値の食べ放題コースが登場していました！

さらに、牛角の食べ放題は小学生「半額」、未就学児は「無料」！ 食べ盛りの子どもがいる家庭でも、料金を気にせず注文できるのが魅力です。

そこで今回は、食べ盛りの兄弟がいるママに「50品食べ放題」を体験してもらい、感想を聞いてみました！

＜プロフィール＞ ママ

共働きで日々忙しく働く中、外食は日常のちょっとしたご褒美。物価高ということもあり、味はもちろんコストパフォーマンスも重視している。 長男（小学5年生）

お肉とごはんが大好きな食べ盛りの小学生。日に日に食べる量が増えている。 次男（幼稚園年長）

長男と同じくお肉が大好き。野菜は少し苦手。自分でお肉を焼くのは今回が初めて。 パパ

今回は仕事で不在。

牛角の新・食べ放題「50品コース」ってどんなメニュー？

タン、カルビ、ハラミ、ホルモンなどの定番メニューはもちろん、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」や「ハニーマスタードポーク」、「うまトマチキン」、「旨辛チキン」「蜜おさつバター」など、牛角ならではの創作メニューも対象！ メインの焼肉のほか、サラダ、キムチ、おつまみ、ごはん、スープまで全50品が食べ放題で楽しめます（※50品コースは店舗・時期によって内容が異なる場合があります）。

これだけ豊富なメニューが食べ放題で、価格はひとり2,780円（税込3,058円）！ それだけでもお得なのに、小学生は半額、未就学児は無料というのだから、50品コースのコスパがいかに高いかがわかりますよね。

みんな大好きカルビは全5種類！

お腹をすかせた子どもたちといっしょに牛角にやってきたママ。すでに子どもたちは「早く肉食べたいーーー！」と待ち切れない様子。お店に入った瞬間から立ち込める匂いに、食欲も高まります。

ソフトドリンクで乾杯したら、子どもたちの大好きなお肉からスタート！

ソフトドリンク飲み放題は580円（税込638円）と別料金ですが、こちらも小学生は半額の290円（税込319円）、未就学児は無料。好きなドリンクを好きなだけ飲めると聞いて、子どもたちも大喜び！ お肉を待っている間もご機嫌でした♪

まずは王道のカルビから。とろける脂がたまらない「ジューシーカルビ（牛）」をはじめ、3種類の味が楽しめる「豚カルビ（タレ、塩ダレ、味噌ダレ）」や、意外な組み合わせの「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」と、カルビだけでも全5種類の、充実のラインナップです。

カルビを口に入れた瞬間、「んん～！」と顔をくしゃくしゃにする次男。ジュワッと広がる肉汁に驚いた様子で、思わずグッドサインを出していました。

お肉が大好きな子どもたち。焼いては食べ、また焼いては食べ、たくさんのカルビを勢いよくたいらげていきます。

お肉やわらか～い！ ごはんもほしい！ ごはんごはん！

ママ、ぼくも！ もっと焼いて～！

他にも、ホルモンやタン、創作焼肉などバラエティ豊か！

カルビをたらふく食べた後、違うメニューも気になってきた子どもたち。タンやハラミ、ホルモンに創作焼肉など、バラエティ豊かなメニューに興味津々です。

メニューとにらめっこして選んだのは、「とんタン塩」、「とりもも（タレ）」、「厚切り炙りベーコン」。

コリコリとした食感と塩ダレの旨味がぎゅっと詰まったとんタン塩は、子どもたちの大好物！「これおいしい～！」と夢中になって口に運び、ご飯も止まらない様子。

タレ味でジューシーな「とりもも」や、普段家では食べられない「厚切り炙りベーコン」も気に入ったようです。

焼肉のお供に最適な野菜のサイドメニューも充実

ここでちょっと箸休め。「50品コース」では、焼肉のお供に最適な「キムチ」や、定番の「チョレギサラダ」、おつまみなど、サイドメニューも豊富です。

たくさんあるサイドメニューから、ママが選んだのは「やみつきキャベツ」と「丸ごと塩オクラ」。どちらも野菜本来の味わいが楽しめる人気のおつまみです。

キャベツにかかっているドレッシングがおいしいからパクパク食べられちゃう！塩オクラもちょうどいい塩加減でお肉の脂をリセットしてくれる。これでさらにお肉が食べられそう！





そんなママの姿を見ていた長男。「ぼくも食べたい！」とオクラをぱくり！

うん！ おいしい！ これ好きかも





塩オクラをそんなに気に入るなんて思わなかった！ 成長したね～！





塩オクラといっしょに子どもの成長を噛み締めたママでした。

バターの香りがたまらない蜜おさつバターに子どもたちも夢中

ママを見ていた子どもたちも、お肉以外のメニューが気になってきました。「50品コース」では「七輪おつまみ」というメニューがあり、お肉以外の焼いて楽しめるメニューも選べます。

注文したのは「蜜おさつバター」。濃厚なバターとほっくりしたお芋のハーモニーがたまらない、牛角でも大人気の一品です。

網にのせてバターが溶けるのをじっくり待って……あつあつのお芋を口に運びます。口をそろえて「おいしいね！」と言い合う二人の様子を見ていた次男も気になったのか……

蜜おさつバターの甘い香りに誘われて、勢いよくお芋をぱくり！ さらに「もっと食べる！」と、濃厚な味わいがドンピシャだったようです。

これはもう我が家の牛角定番メニューに決定だね





野菜（お芋）を率先して食べた次男を見て、嬉しそうなママでした。

デザートは〆にちょうどよいサイズ感が嬉しい

そして、「50品コース」のラストを締めるのはやっぱりデザート！

デザートは食べ放題可能な店舗とそうでない店舗があり、対象外の店舗では4品から2品を選ぶ形式になります。食べ放題可能な店舗なら、デザートも全種類おかわりOK！

お腹いっぱいになっていた子どもたちも「アイスは別腹！」。色々な味を楽しみやすいミニサイズも嬉しいポイントです。

ママは黒蜜がかかった牛角アイスのバニラと抹茶、子どもたちはバニラアイスと抹茶アイスを注文して、ごちそうさま！ 好きなものを好きなだけ楽しめて、ママや子どもたちも大満足。お腹も心も満たされたのか、親子の会話も自然と弾んでいる様子でした。

【ママレビュー】結論、「50品コース」は親子焼肉に超最適！

最後に、「50品コース」を体験してみた感想をママに聞いてみました！

こんなにいろいろなメニューが食べ放題なのに、大人がひとり2,780円（税込3,058円）で子どもは半額とか無料になるのはすごいコスパだなと思いました！ この金額なら、これからも気軽に利用できそう。それだけじゃなくて、一皿のボリュームが子どもでも食べやすいくらいの程よい量だったのも嬉しいですね。おかげで少人数でもたくさんのメニューを楽しめました。 子どもってけっこう食べるものが偏るので、豊富なメニューから好きなものをいっぱい食べられるのは親としてはすごくありがたいです。逆に普段食べないものも、せっかくの食べ放題だから食べてみようってチャレンジしていたのが印象的で。 大人目線だと、おつまみとか野菜メニューが充実していたのもよかったです。子どもも大人もどちらも楽しめて、値段も気にしなくていいのはすごくいいなと思いました！





牛角の「50品コース」なら、親子3人でも約4,000円（※）とコスパ抜群！ お財布事情の心配もなく、家族みんなで気軽に楽しめそうです。ここでは紹介しきれなかった「キッズメニュー」や「ごはん・スープ」なども含めた全50品のラインナップは、食べ盛りの子供がいるご家庭でも大満足できる内容でした。

※ソフトドリンク飲み放題を含まない金額になります。

外食費を抑えつつ、家族で思い切り焼肉を楽しみたいという人は、ぜひ牛角に足を運んでみてはいかがでしょうか。

