ユニットコムは、独自に展開しているゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における製品のなかでも、Intel Core Ultra 9（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評発売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 9（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評発売中

Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサの中でも、最上位モデルであるIntel Core Ultra 9搭載製品。構成例で採用するIntel Core Ultra 9 285では高性能コアを8個、高効率コアを16個も組み合わせており、システム全体では24コア24スレッドとして動作可能。多くのコアでマルチスレッド性能にも優れるなか、最大182Wの消費電力で5.6GHz動作をサポートするため、シングルスレッド性能においても強力なパフォーマンスを発揮できる。

LEVEL-R789-285-RKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：399,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-285-UKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：499,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285

[PR]提供：ユニットコム