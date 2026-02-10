最近、何か新しいことをしていますか？ 忙しい毎日の中で、「ちょっとした楽しみ」が減っている人も多いかもしれません。

パチンコホールは、そんな人におすすめできる“意外な息抜きスポット”のひとつ。かつてのイメージとは違い、今では清潔で快適、ふらっと立ち寄りやすい場所へと変わっています。今回は、そんなパチンコホールで出会った3つの“ほっこり”エピソードを短編漫画でご紹介。パチンコを知らない人でも、「なんだか楽しそう」と感じてもらえる物語を集めました。

トイレを借りただけ…のはずだったのに？

実は今、パチンコホールは想像以上に快適な空間へと進化しています。トイレはピカピカに清掃されており、ホールは明るくて広々。アロマが香る店舗や、ドリンクバーを導入している店舗もあります。

「トイレを借りただけのつもりが、思ったよりも居心地がよくて長居してしまった」――そんな声も、今ではよく聞かれるようになりました。パチンコをしない人にとっても、安心して立ち寄れる場所になっているのです。

ピカピカのトイレ 撮影協力：マルハン新宿東宝ビル店

＼パチンコの遊び方を解説 ／

推しアニメがきっかけで…まさかの神対応

推しアニメがきっかけで、ちょっと勇気を出して入ってみたパチンコホール。遊び方がわからず焦っていると、隣の常連さんがサラッとフォローしてくれる――実は、こんな場面は意外と日常的です。

長く通う人が多いからこそ、パチンコホールには自然な人情と、ほどよい距離感があります。「怖そう」「無愛想そう」そんな先入観とは違う一面に、驚く人も少なくありません。しかも最近は、『東京リベンジャーズ』や『ブルーロック』『魔法少女まどか☆マギカ』など、人気アニメとのコラボ機種も充実。アニメ好きなら、思わず気になる存在かもしれません。

(C)金城宗幸・ノ村優介／講談社 (C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会, (C)SANKYO

©︎和久井健／講談社 ©︎和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 ©︎Sammy

（C）Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project （C）Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion （C）KYORAKU

＼パチンコの遊び方を解説 ／

“ギャルにも優しいパチンコ”って何……？

今回のエピソードで登場したのは、「スマートパチンコ」（通称：スマパチ）という最新タイプのパチンコ台。従来のように玉を手で触る必要がなく、すべて台の中で管理・循環される仕組みのため、手が汚れにくく、衛生的で操作もスマート。

持ち玉数は画面にわかりやすく表示されるので、初めての人でも状況がひと目で把握できます。「ネイルが割れそうだから…」と敬遠していた人や、清潔さが気になる方にも※、やさしい進化が進んでいるのです。

スマパチの玉数表示部分

＼パチンコの遊び方を解説 ／

パチンコ・パチスロの魅力を提供するKIBUN PACHI-PACHI委員会とは!?

昭和のイメージを覆す清潔さ、親切な人とのつながり、そしてスマートパチンコのような新タイプ。今回紹介した3つのエピソードは、そのほんの一部です。パチンコホールは、娯楽としての楽しさだけでなく、快適さや安心感、ちょっとした人情味まで詰まった場所。次に街で見かけたら、「え、こんな場所なの？」と覗いてみる価値が、きっとあるはずです。

KIBUN PACHI-PACHI委員会は、パチンコ・パチスロを通して、明るく楽しく元気のでるエンターテイメントを届け、盛り上がる機会を全国のみなさんに創出して提供していく団体です。

少しの間パチンコやパチスロの魅力から遠ざかっていた人、そしてまったく触れたことのない人へ、今の時代に合った新しいワクワクを届ける活動を行っています。

今回の記事を読んで、パチンコに興味を持ったという人や、久しぶりに遊んでみようかなと思った人は、ぜひサイトをチェックしてみてください。

＼パチンコ・パチスロの魅力をお届け！ ／

＼最寄りのパチンコ店検索も可能！／

[PR]提供：KIBUN PACHI-PACHI委員会