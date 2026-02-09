中国を舞台に、腐敗した世を憂い、世の中を変えるために立ち上がった“はみ出し者たち”の叛逆（はんぎゃく）を描いた物語――北方謙三の大河小説『水滸伝』。理想と現実の狭間で選択を迫られる人間の姿は、今を生きる日本人の感覚にも重なる作品だ。

その壮大な世界観ゆえ、映像化は容易ではないと考えられてきた本作を、今回WOWOWが総力を挙げて超大型連続ドラマとして結実させた。

長期間かつ大規模な撮影・制作を経て、連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」は2026年2月15日（日）午後10時より放送・配信が始まる。今回は、制作陣、俳優陣双方の高い熱量が注ぎ込まれた今作の見どころを紐解いてく。

今の時代だからこそ心を揺さぶられる、はみ出し者たちの叛逆の物語『水滸伝』

まず何よりも原作の力が大きい。北方謙三作の歴史大河小説『水滸伝』（全19巻／集英社⽂庫刊）は、シリーズ累計発行部数1,179万部を突破し、熱烈な支持を集める作品だ。今回のドラマのプロデューサー・大原康明氏も「この作品に携わるために映像の世界を志した」と語るほど原作に魅了された１人だ。

なぜそこまで人を引きつけるのかを紐解いてみると、原典は明の時代に書かれた中国の長編小説でありながら、現代人にも深く響く普遍性を持っているからだと気づく。『水滸伝』は腐敗した国家権力に立ち向かう男たちを描いた「叛逆の物語」だ。権力に溺れ、民の声を顧みない政治を続ける国に対し、不条理に直面した男たちが、それぞれの場所から立ち上がり、梁山泊（りょうざんぱく）を拠点に志を共有しながら未来を選び取っていく。

彼らを支える女性の存在も当然重要だが、やはりこの時代において、国家と対峙しての戦いを引き受ける立場にいたのは男たちだった。命をかけて権力に立ち向かう男たちを描く北方謙三の『水滸伝』は、不満を抱えながらも出口を見いだせない現代人の心を強く揺さぶるのだ。個性豊かな豪傑たちが志でつながって仲間になっていく。そのワクワク感も、友情や絆の物語を好む日本人にはたまらない。

主演・織田裕二を始め、豪華キャストが集結！

個性豊かな豪傑たちを演じるキャストの豪華さも、今作の大きな見どころとなっている。

主人公の宋江（そうこう）を演じるは織田裕二。下級役人の宋江は、民の絶望を目の当たりにし、世直しの書である「替天行道（たいてんぎょうどう）」を書き上げる。「替天行道」は「天に代わって道（正義）を行う」という意味で、この書が各地の豪傑たちのスローガンとなっていく。人懐っこく飄々とした下級役人としての顔と、高い志を持って行動する顔と多面性を見せる宋江は、織田裕二の持ち味が存分に生きる役だ。

宋江と運命的な出会いを果たす托塔天王（たくとうてんおう）の異名を取る晁蓋（ちょうがい）役には反町隆史。秩序に抗う武装集団の首領で、派手な出で立ちと豪快な言動が魅力的。「反町隆史の晁蓋が見たい。ずっと夢だった」というオファーを受けての出演というのも納得だ。

天下稀代の槍使いで、宋江と志をともにする林冲（りんちゅう）役には亀梨和也。ドラマの序盤で彼にとって過酷な出来事が起こり、梁山泊に集まる男たちの覚悟と選択を際立たせる重要な役割を担う。武人としてのアクションなども楽しみだ。

そのほか、宋国の帝を守る禁軍の武術師範を務めていたが、あらぬ叛乱の疑いをかけられ、追われる身となる王進（おうしん）役に佐藤浩市。

宋江のもとに仕える間者（スパイ）であった夫を亡くし、夫に代わって残された愛娘と共に宋江のために尽くす馬桂（ばけい）役に松雪泰子。

建国の英雄の末裔で、腐敗した体制と自身の正義のはざまで揺れ動く誇り高き武人・楊志（ようし）役に満島真之介。その楊志の伴侶として寄り添い、深い慈愛に満ちた女性・済仁美（さいじんび）役に波瑠。

国家のスパイ機関「青蓮寺（せいれんじ）」の幹部として宋江の前に立ちはだかる李富（りふ）役に玉山鉄二と、まさに豪華役者陣の集結で物語のスケールと熱量を一気に押し上げている。

ロケ地は17都府県50か所に及び、撮影期間は約8か月！ 北方謙三『水滸伝』の初映像化に込めた並々ならぬ覚悟

北方謙三自身が「映像化は難しいだろう」と語るように、この壮大な物語を映像化するのは容易ではない。だが、クオリティーの高いドラマを作り続けているWOWOWは、その壁に圧倒的熱量で挑んだ。

洞窟のシーンは実際の洞窟で、雪山のシーンは実際の雪山で撮影するなどのこだわりで、ロケ地は17都府県50か所に及び、撮影期間は約8か月という圧倒的スケールで制作された。主演の織田裕二も「これまで40年近く役者をやってきたが、このスケールでの撮影は無かった」とコメントしている。さらに北宋時代を再現するために、中国から衣装、装飾品、美術を調達し、細部に至るまで、緻密な作り込みが施されている。

原作の北方謙三も「ドラマ制作陣は、むさ苦しいほど熱い。だが、あれだけの長編を作るには、それくらいの熱がなければできないだろう」と語っており、その言葉自体が、本作に注ぎ込まれた情熱と完成度の確かさを物語っている。

ドラマがスタートする直前の2月15日（日）午後9時には、8か月に及んだ壮絶な撮影の舞台裏に迫るメイキング映像や、北方謙三と織田裕二のスペシャル対談などの模様をお届けする特番『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』の放送＆配信がスタートする。

スタッフや原作者の熱い思いを受け取って本編を見ると、より細部までドラマを味わい尽くせそうだ。

『「北方謙三 水滸伝」放送記念スペシャル！』、連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」（全7話）放送・配信情報

いつでもどこでも、好きな時に視聴できる「WOWOWオンデマンド」

「WOWOWオンデマンド」は、いつでもどこでもWOWOWのコンテンツが楽しめる番組配信サービス。WOWOWに加入済の方は無料で利用が可能で、スマホやタブレット、PCなど好きなデバイスで視聴できる。

見逃し配信やアーカイブ機能も充実しており、ドラマ好きも唸るこだわりのオリジナルドラマや、厳選された映画、アニメ、海外ドラマなども見放題。連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」はもちろん、好きな番組を好きな時間にじっくり堪能できるのが魅力だ。

並々ならぬ覚悟が注ぎ込まれた連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」を、ぜひじっくりと体感してみてほしい。

