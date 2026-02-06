2025年8月に誕生した新ファンド※「JAバンクよりそいノーロード」。その名の通り、ノーロード(＝購入時の手数料がかからない)投資信託です。農林中金全共連アセットマネジメント(略称：NZAM、エヌザム)が企画・運用し、JAバンク※だけで購入できます。
投資初心者がNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)で資産形成するなら「長期・積立・分散」の投資が王道ですが、 買い付け時にコストがかからない「JAバンクよりそいノーロード」は、コツコツ定期的に購入しながら長期で積み立てていく投資スタイルに向いていると言えるでしょう。
なぜ、ノーロードの投資信託を新たに提供し始めたのか? 「JAバンクよりそいノーロード」の誕生秘話や担当者の想いを聞きました。
「JAバンクよりそいノーロード」は、誰に“よりそう”商品なの?
2025年8月に誕生した「JAバンクよりそいノーロード」。一体、どんなファンドなのでしょうか。商品担当者にお話を聞いていきましょう。
「お客さまの選択肢」として販売員に浸透
JAバンクの窓口販売員(JA販売員)にとって、「ノーロードファンド」や「ネット専用商品」は初めて接する商品。どのような点から浸透を図っているのでしょう?
JAバンクのお客さまのサービス利用動向を調査したところ、対面のお客さまは幅広い年齢層の方々にご利用いただいているのに対し、ネット取引では20代～40代が中心という結果が出てきています。今後は高齢のお客さまも使いやすいように、アプリの仕様も数年かけながらさらに改善していく予定です。
JAバンク初のネット専用ファンド
「JAバンクよりそいノーロード」
金融機関に求められる「気持ち・理解・ニーズ」への寄り添い
2024年から新NISAが始まって以降、資産運用、投資信託の認知とともに、個人投資家も増えてきています。2025年は株価や金利をはじめとした投資環境も変化しています。今後、金融機関にはどのような寄り添いが必要とされているのでしょうか。
資産運用って? 投資信託って?
『NZAM×TRANSIT』の特別企画で解説
お客さまの声を聴き、ライフプランを支える
「わかりにくい」「難しい」といったイメージが強い資産運用。「JAバンクよりそいノーロード」は、そのとっつきにくいイメージを刷新し、顧客に寄り添う新ファンドです。産声をあげて約半年。今後は、どのように成長していくのでしょうか。
商品企画からセミナーまで、様々なコラボレーションをしている農林中央金庫とNZAM。今後はどのような展開をしていくのでしょうか。
創業40周年を迎えたNZAM
社長×社員が資産運用の未来を語る
投資信託の新しい時代を切り開く「JAバンクよりそいノーロード」
ネットで購入する投資信託、窓口で購入する投資信託、共済、ローン…様々な金融商品を利用しながら、幸せで豊かな人生を実現する。そのためには専門知識が必要です。
でも、すべての金融商品を理解して、自分のニーズにぴったりなものはどれだろうかと探すのはとても大変。そんな時、プロや金融商品そのものの寄り添いがあったら、どんなに安心でしょうか。
「JAバンクよりそいノーロード」の優しさは、今の時代に最も求められているものなのかもしれません。この新しい投資信託に関心にある方は、以下の動画を視聴して理解を深めてみてください!
