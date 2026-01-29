あれこれ高くなっているいま、節約はしたい。でも、色々な手間をかけてまで頑張るのは少し大変……。そんなあなたでも無理なく使える、手軽でお得なクーポンがあることをご存じですか？ それが三井住友カードのVクーポンです。

やることは“事前に取得しておく”だけ。レジで見せる手間も、特別な操作も不要でいつもの支払いのままポイント還元が自動で適用され、月初めに獲得しておけば、月末まで何度でもポイント還元されるスタイリッシュなクーポン。対象ショップも400以上と豊富です。

しかも今なら、毎月“2”のつく日にポイント還元が最大20％になる特別キャンペーンも実施中。日用品のまとめ買いや、外食の予定をこの日に寄せるだけで、ムリなくスマートにポイントが貯まります。

この記事では、今日から始められる使い方3ステップや、最大20%還元となるキャンペーン詳細まで丁寧に解説します。「クーポンってちょっと面倒くさい」と感じている人ほど、ぜひチェックしてみてください。



手間なくお得になる「Vクーポン」とは？

Vクーポンとは、「Vクーポンサイト（※）」でクーポンを獲得してからお買い物をしたり、同サイトを経由してオンラインショップで購入することで、通常ポイントにプラスしてポイントが貯まるお得なサービスのこと。

ビックカメラ、アカチャンホンポ、紀伊国屋書店、Yahoo!ショッピング、Huluなど日常で使うお店が400ショップ以上そろっているので、気軽に利用できるのも魅力です。還元率はキャンペーン期間外でもカードの基本還元率（0.5％）に加え、1％～10％程度とお得な仕組みになっています。



※三井住友カードが発行するVpassアプリもしくはWebサイトから、『Vpassにログインする』ボタンを押してサイトへアクセスできます

今日から始められる。Vクーポンの使い方3STEP

Vクーポンの使い方はとても簡単で、3STEPだけ！

一般的なクーポンだとレジで見せたり説明が必要なこともありますが、Vクーポンは事前に取得しておけば、会計時にレジでのクーポン提示は不要。スムーズに会計ができる手軽さもうれしいポイントです。

月初にクーポンを確認して“とりあえず気になるものはすべて獲得”と、ルーティン化をしておくと、買い物の後に「しまった、クーポンがあった！」という取り逃しも防げます。 ユーザーの利用履歴から最適なクーポンがサイトトップに自動で表示されるため、探す手間も省けます。

最大20%還元！ お得なキャンペーン実施中

ここまで紹介してきたVクーポン利用でただでさえお得なのですが……今なら期間中にVクーポンを利用すると最大20%還元される「VクーポンDAYキャンペーン」を実施中！ 使い方は簡単で、“2のつく日”にVクーポンを利用するだけ。しかも、飲食店、家電量販店、アパレル、百貨店など、幅広い業種で最大20%還元が適用されるのもポイントです。つまり、日常のどんなシーンでもお得にポイントが貯まるんです！

※「VクーポンDAY」キャンペーンの特典付与分は1クーポンにつき1カ月あたり上限500ポイントまでとなります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン対象日

2025年12月1日から2026年2月28日までの2のつく日！

つまり、2026年1月29日(木)～29日(木)と2026年2月2日(月)、12日(木)、20日(金)～28日(土)が、さらにお得にポイントをゲットできるチャンスです！

キャンペーンご利用方法

STEP→ Vクーポンサイトにアクセスし、同サイト内のエントリーページへ移動し「申し込む」ボタンをクリック 気になるショップを探し、「獲得する」ボタンをタップ VクーポンDAY対象日に、Vクーポンを獲得したクレジットカードを使って対象のショップでお買い物をしたら、最大20％のポイントGET！

対象となるご利用

「獲得する」と表示されているクーポンは、クーポンを獲得後、2のつく日に利用した場合に適用されます。また「ショップに進む」と表示されているクーポンは、2のつく日に「ショップに進む」をタップし、遷移先のサイトで購入した場合に適用されます。

どちらも、必ず2のつく日に利用するというのがポイントなので、忘れずに使いましょう！

※一部対象とならないクーポンがございます。必ずご利用前にコチラをご確認ください。

どれくらいポイントがたまるの？ 使用例をご紹介！

最大20%還元のしくみを、「2のつく日」に三井住友カード（NL）で、Vクーポン3％還元のお店で1,000円の買い物をした場合で見てみましょう。

まず、通常のカード利用で0.5％分の5ポイントがたまります。

そこに、Vクーポンを事前に獲得していたことで3％分の30ポイントが追加。

さらに、「2のつく日」の特典として、16.5％分の165ポイントが加算。

……結果として、合計200ポイント（＝最大20％相当）に！

ではこの最大20%還元の計算を元に、2のつく日にVクーポンを使った場合のお得度を見てみましょう。

朝：紀伊国屋書店でファッション雑誌（1,000円）を購入し、 200ポイント獲得

昼：ファッション雑誌のコーデを参考に、高島屋で洋服（10,000円）を購入し、 650ポイント獲得

夜：魚民で友人と飲み会（20,000円）を楽しみ、 800ポイント獲得

就寝前：今度友人が遊びに来るのでYahoo!ショッピングでちょっといいワイン（3,000円）を購入し、 590ポイント獲得

合計2,240ポイント（※）獲得したことになるので、ちょっと贅沢なランチ代くらいのポイントに！ たった1日でこれだけ貯まるのはとてもお得感がありますね。

※26年1月29日時点の還元率を基にポイントを算出しております。還元率が更新されている場合があるため、必ずご利用前にVクーポンサイトからクーポン詳細をご確認ください。

※「VクーポンDAY」キャンペーンの特典付与分は1クーポンにつき1カ月あたり上限500ポイントまでとなります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

Vポイントは、コンビニ・飲食店・家電量販店・アパレル・百貨店・ネットショップなど、日常的に使いやすいお店やサービスで利用できます。最大20%還元でお得にポイントをゲットすれば、ちょっとしたランチ代の足しにしたり、毎日のコーヒーをタダで飲めたり、欲しかったアイテムの購入にあてたり、自分の生活の中での楽しみがぐっと増えるでしょう。「貯める → 使う」のサイクルがひとつのサービス内で完結するので、無理なく続けられるのも魅力です。

無理なく続けられてお得なポイ活へ

「節約はしたいけど、色々な手間をかけてまで頑張るのは少し大変」というあなたにおすすめしたいVクーポン。期間限定の特別な機会なので、まずは2のつく日に使ってみてはいかがでしょうか。

自分のペースで無理なく続けながら、暮らしの満足度（QOL）を上げることで、普段のお買い物をもっと楽しいものにしていきましょう！

[PR]提供：三井住友カード