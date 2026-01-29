漫画を通し、「相続のイロハ」を学ぶ「教えて! ソーゾク博士」。今回のテーマは、「相続人は誰？」です。

相続問題 について弁護士に相談する 北海道・東北 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 関東 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 甲信越・北陸 新潟 山梨 長野 富山 石川 福井 東海 愛知 静岡 岐阜 三重 関西 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 中国・四国 広島 岡山 山口 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

複雑な家系図…．誰が遺産をもらえるの？

「父親が死んだら、誰が遺産をもらえるんだろう？」

長女の桃さん（20代）は、ドラマで相続を巡って親族が争うドラマを見て、将来の相続について、ふと心配になりました。

家族は父親（50代）と母親（50代）、そして長男の兄（20代）がいます。父親には親族がたくさんいます。中には疎遠な人もおり、「あの叔父はお金にがめついし、もめたらどうしよう」と気持ちがふさぎます。

そんな桃さんに、「心配無用。桃ちゃんと叔父がもめることはありえません」とソーゾク博士。どういうことでしょうか？

相続人は法律で決まっている

遺産を相続できる「相続人」は、法律で定められています。

まず、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には「順位」があり、次のように整理できます。

第１順位：子ども（直系卑属）

第２順位：父母（直系尊属）

第３順位：きょうだい

1位の人が相続人になれば、2位以下の人たちに相続権はありません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。

桃さん一家の場合、父親が亡くなったら母親と兄、桃さんの3人が相続人となるので、「叔父さんともめたらどうしよう」という桃さんの心配は杞憂なのです。

なお、子どもが先になくなっていたら、孫が相続人になります。例えば、桃さんの兄には子どもがいるので、その兄が先に亡くなっていた場合、兄の子が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

1位がいない場合は、2位の親が相続人となり、もしも両親ともいなければ祖父母が相続人になります。1位も2位もいないとき、きょうだいが相続人となります。

遺産の分け方は？

では、遺産はどのように分けられるのでしょうか？

遺言書がある場合は、基本はその通りに分けることになります。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、すべての相続人の合意があれば、遺産の分け方を自由に決めることができます。

たとえば、桃さんと兄が「母に、父の遺産をすべて相続してほしい」と考え、「母に10割、兄と桃さんは0割」でも、合意があれば問題ありません。

話し合いがまとまらなかった時に目安となる分け方が、国が定めた「法定相続分」です。配偶者と子どもが相続人の場合、「配偶者2分の1、子ども2分の1」です。子どもが複数いる場合は、2分の1を人数分で分けます。２人きょうだいの桃さんの場合は、兄と4分の1ずつになります。

配偶者と亡くなった人の親が相続人となる場合、法定相続分は「配偶者3分の2、親3分の１」、配偶者と亡くなった人のきょうだいが相続人となる場合は「配偶者4分の3、きょうだい4分の1」です。

相続人が誰かが決まっても、遺言書がないと、その分け方を巡って争う恐れがあります。相続について心配なことがあれば、ソーゾク博士のような専門家に相談することも検討して下さい。

（記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています）

相続問題 について弁護士に相談する 北海道・東北 札幌市 旭川市 仙台市 栗原市 盛岡市 一関市 東京 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 町田市 立川市 府中市 武蔵野市 調布市 国分寺市 関東 横浜市 川崎市 藤沢市 相模原市 横須賀市 厚木市 海老名市 さいたま市 川越市 川口市 所沢市 越谷市 千葉市 船橋市 松戸市 市川市 柏市 市原市 成田市 水戸市 つくば市 宇都宮市 前橋市 高崎市 太田市 中部 名古屋市 豊橋市 一宮市 豊田市 岡崎市 松本市 金沢市 新潟市 上越市 静岡市 浜松市 富士市 近畿 大阪市 堺市 豊中市 吹田市 茨木市 寝屋川市 神戸市 尼崎市 西宮市 姫路市 川西市 明石市 宝塚市 京都市 奈良市 和歌山市 大津市 津市 四日市市 中国・四国 広島市 福山市 岡山市 下関市 防府市 岩国市 高松市 松山市 九州・沖縄 福岡市 北九州市 久留米市 佐賀市 鳥栖市 長崎市 熊本市 鹿児島市 鹿屋市 大分市 宮崎市 那覇市

この記事を監修した人

赤ネコ（弁護士・漫画家）

マルチクリエーター。イラストやキャラクターデザイン、漫画・シナリオ制作。著書に『Constitution girls 日本国憲法』（ＰＨＰ）『司法修習QUEST~弁護士になるまでに』（新書館）『法律擬人化！ 赤ネコ式六法全書』（マイナビ出版）など。第二東京弁護士会所属。赤ネコ法律事務所所長（この名前の法律事務所は実在します）。第二東京弁護士会仲裁センターあっせん人。 【相続会議弁護士検索】

「想いをつなぐ、家族のバトン」をコンセプトに、朝日新聞社が運営する相続に関するポータルサイト。役立つ情報をお届けするほか、お住まい近くの弁護士を検索する機能などがある。

[PR]提供：朝日新聞社