GMO外貨株式会社は、2026年1月27日より新CM「GAIKAフェス！」篇を公開しました。CMには、2024年12月から同社のイメージキャラクターを務める谷まりあさんが出演。カラフルな街を舞台に大勢の人がフェスを楽しむ中、谷まりあさんがマラカスを手に躍動感あふれるダンスを披露する、印象的な内容に仕上がっています。

■30秒バージョン

弾ける笑顔と躍動感あふれるダンスが見どころのCM映像

CMの見どころは、なんといっても映像全体からほとばしる谷まりあさんの魅力！

色鮮やかなロングスカートに、大ぶりのフリンジが印象的なカジュアル衣装に身を包んだ谷まりあさん。「GMO外貨！」のかけ声と共に、本CMのために制作されたオリジナル楽曲に合わせて弾けるような笑顔でリズミカルに踊る姿からは、全身でフェスを楽しむ様子が伝わってきます。

さらに、マラカスを手にダンサーやエキストラと一体となって元気あふれるダンスを披露。スローモーションや動きのあるカメラワークもあって、まるで見ている視聴者も一緒に踊っているような気持ちになります。

CM後半では、まっすぐな瞳でこちらを見つめながら、「まりあのおすすめ！」とカラフルな紙吹雪を空に舞い上げる谷まりあさん。吸い込まれるような視線で、「ちゃんと覚えてね」と呼びかけます。

短い時間で谷まりあさんの様々な表情が見える、印象的なCM映像となっていました。

CM本編とは違う素顔も！ 見逃せないメイキング映像をチェック

また、ぜひご覧いただきたいのがYouTubeで公開されている本CMのメイキング映像です。

CMとは違った視点でダンスシーンを見ることができるほか、NGシーンでは共演したダンサーやエキストラのみなさんに両手を合わせて謝る姿も。そんな谷まりあさんに周囲も思わず笑顔を見せるなど、和気あいあいとした撮影現場のムードが伝わってきます。

さらにCM映像だけでなく、写真撮影のメイキングも収録。撮影の合間には、スマホをマラカスのように振ってみせるチャーミングな場面も。最初から最後まで谷まりあさんの魅力がたっぷりとつまった、見逃せないメイキング映像となっています。

■メイキング

谷まりあさんが語るCMへの想い

【谷まりあさんのコメント】 この度、昨年に引き続きGMO外貨のイメージキャラクターを務めさせていただきます谷まりあです。 昨年はたくさんの方にCMを観たよと声をかけていただきとても嬉しかったです。 昨年のCM同様、今回もポップで楽しい音楽と共にダンスをしながらの楽しいCMとなっています。 ぜひみなさんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。 そして楽しいCMを通してGMO外貨を知っていただけますように。 今年もよろしくお願いします。

手数料無料＆少額取引が魅力！ 「GMO外貨」とは

本CMで谷まりあさんが「覚えてね」と呼びかけている「GMO外貨」は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

FXの「外貨ex」、バイナリーオプションの「オプトレ！」、CFDの「外貨ex CFD」を展開しており、多様なニーズに応える取引条件と豊富な取引ツールなど、快適な取引環境を提供しています。

CMで気になったらチェック！ GMO外貨で投資デビュー

GMO外貨の大きな特徴は3つ。「あらゆる手数料が無料（※1）」であること、「約2,000円という少額からFX取引可能（※2）」であること、「業界No.1の高スワップ（※3）」であることです。

さらに、CFDは約70円（※4）から、バイナリーオプションは一口1,000円未満から取引が可能で、外貨exや外貨exCFD、オプトレ！ などのサービスごとに最適な取引ツールも用意しており、FXは24通貨ペア、CFDは23銘柄、バイナリーオプションは8通貨ペア（※5）と品揃えも豊富です。

なお、バイナリーオプションとは、将来の為替レートが、あらかじめ設定された目標レートを上回るか下回るかを予測する金融商品。中でもGMO外貨のオプトレ！ は「ヨーロピアンタイプ」と呼ばれるバイナリーオプションです。

また、CFDは金や原油、株価指数など、世界各国の市場で取引されている金融商品へ投資し、売買で発生した差額が損益となる取引。様々な資産に投資できるため、分散投資の選択肢としても魅力的です。

手数料がかからず少額から取引できるGMO外貨は、初心者が楽しみながら投資を始めるのにもぴったり。まさに今回のCMのポップで楽しいイメージどおりのサービスといえます。

※取引には価格変動等による損失が生じる可能性があります。

CMを通して投資に興味を持ったら、GMO外貨をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※1 レバレッジ25倍コースでトルコリラ/円取引の場合（1トルコリラ=5円として計算）。また、取引証拠金は円高になると少なく、円安になると多くなります。

※2 外貨での出金は別途手数料が発生します。

※3 MINKABU 2025年度版 FX会社年間スワップランキング (https://fx.minkabu.jp/hikaku/campaign/2025ranking/)

・調査実施者：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

※4最低必要証拠金は2026年1月2日時点のものです。

※5 2026年1月現在

