1月11日、静岡県・ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』(カワコレTGC)。KAWAII LAB.×TGC初のコラボイベントには、ファッションショーやライブパフォーマンスのほか、協賛企業によるブースも。本記事では、“和”テイストの装飾でひときわ目立っていたパナソニックの「ラムダッシュ パームイン」ブースを写真たっぷりでレポートします!
▶▶日本の彩をテーマにした“和”な空間
本イベントには、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARら合計7組52人のKAWAII LAB.メンバーが勢ぞろい。新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を届けました。
協賛企業コーナーには、パナソニックのメンズシェーバー「ラムダッシュ パームイン」がかわいく展示されたブースが。このブースのコンセプトは「ラムダッシュ パームイン×日本の彩」。パナソニックのシェーバー事業70周年を記念するモデルの“和”の世界観の中で、新年らしいKAWAIIが味わえる仕掛けがたくさん用意されています。
▶▶CANDY TUNEの絵馬に注目集まる
鮮やかな7つの和傘に囲まれて展示されていたのは、KAWAII LAB.に所属する7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーがメッセージをしたためた絵馬。今年の抱負やファンへのメッセージなど、個性豊かなメッセージが並びます。
ファンの皆さんもメンバーの絵馬を撮影しつつ、自分の願いを絵馬に。「たくさん推しに会いにいくぞー!!」「推しがずーっと幸せでいられますように!」「神席当たれ～!!」といった思い思いの熱いメッセージをしたためていました!
▶▶ヒゲそり体験に興味津々!
ラムダッシュ パームインの体験コーナーも賑わいを見せていました。メンズアイテムでありながら、プレゼント需要が高く女性の購入者も多いこの商品。シェーバーを体験シートでお試しできるということで、男女ともに皆興味津々です。「なでるように剃れる!」「5枚刃で剃るとつるつるしてる!」と盛り上がっていました。
▶▶プレゼントするならどのアイテム?
もしプレゼントする・されるならどのラムダッシュ パームインを選ぶか、シールでアンケート調査も。女性から「もしプレゼントするなら」と最も支持を集めたのは、ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70 の桜色で、「日本っぽい色がいい」「おしゃれで可愛い色合い」とコメントが寄せられました。男性から「もしプレゼントされるなら」と最も人気を集めたのは、ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70の藍色。「どんなインテリアとも合いそう」「高級感がある」と票を獲得していました! カワコレTGCらしく、推しのメンバーカラーも選定理由になっていたようです。
そして2025年6月に誕生したのが、パナソニックシェーバー事業70周年記念モデル「ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITON」のES-PV70。 日本でのシェーバーづくりにこだわってきた歴史がエッセンスとして盛り込まれ、カラーラインナップは桜、藍、金、紫の4色。シェーバー事業70周年記念モデル限定の刻印や、本体カラーに合わせたウルトラスエード(R)を使用した上質な肌触りのキャリングケース付き。ボディには海水由来のミネラル成分から生まれた素材NAGORI(R)を採用し、陶器のような手触りを楽しんでいただけます。
男性から高い支持を集めているのはもちろん、ギフトとしての需要が高く女性の購入者も増えているというラムダッシュ パームイン。推しに会いに行くために身だしなみを整えたい方、フレッシュな気持ちで新生活を迎えたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
メンズシェーバー「ラムダッシュ パームイン」
詳しくチェック▶▶
[PR]提供：パナソニック株式会社