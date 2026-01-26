1月11日、静岡県・ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』(カワコレTGC)。KAWAII LAB.×TGC初のコラボイベントには、ファッションショーやライブパフォーマンスのほか、協賛企業によるブースも。本記事では、“和”テイストの装飾でひときわ目立っていたパナソニックの「ラムダッシュ パームイン」ブースを写真たっぷりでレポートします!

▶▶日本の彩をテーマにした“和”な空間

本イベントには、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARら合計7組52人のKAWAII LAB.メンバーが勢ぞろい。新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を届けました。

協賛企業コーナーには、パナソニックのメンズシェーバー「ラムダッシュ パームイン」がかわいく展示されたブースが。このブースのコンセプトは「ラムダッシュ パームイン×日本の彩」。パナソニックのシェーバー事業70周年を記念するモデルの“和”の世界観の中で、新年らしいKAWAIIが味わえる仕掛けがたくさん用意されています。

▶▶CANDY TUNEの絵馬に注目集まる

鮮やかな7つの和傘に囲まれて展示されていたのは、KAWAII LAB.に所属する7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーがメッセージをしたためた絵馬。今年の抱負やファンへのメッセージなど、個性豊かなメッセージが並びます。

ファンの皆さんもメンバーの絵馬を撮影しつつ、自分の願いを絵馬に。「たくさん推しに会いにいくぞー!!」「推しがずーっと幸せでいられますように!」「神席当たれ～!!」といった思い思いの熱いメッセージをしたためていました!

▶▶ヒゲそり体験に興味津々!

ラムダッシュ パームインの体験コーナーも賑わいを見せていました。メンズアイテムでありながら、プレゼント需要が高く女性の購入者も多いこの商品。シェーバーを体験シートでお試しできるということで、男女ともに皆興味津々です。「なでるように剃れる!」「5枚刃で剃るとつるつるしてる!」と盛り上がっていました。

▶▶プレゼントするならどのアイテム?

もしプレゼントする・されるならどのラムダッシュ パームインを選ぶか、シールでアンケート調査も。女性から「もしプレゼントするなら」と最も支持を集めたのは、ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70 の桜色で、「日本っぽい色がいい」「おしゃれで可愛い色合い」とコメントが寄せられました。男性から「もしプレゼントされるなら」と最も人気を集めたのは、ラムダッシュ パームイン 70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70の藍色。「どんなインテリアとも合いそう」「高級感がある」と票を獲得していました! カワコレTGCらしく、推しのメンバーカラーも選定理由になっていたようです。

[PR]提供：パナソニック株式会社