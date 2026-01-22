世界には、治療法が限られた希少・難治性疾患と向き合う患者さんが数多く存在します。診断や治療へのアクセスに不平等が生じやすく、正確な診断まで平均5年からそれ以上要することもあります。この現状を変えるためには、社会全体での理解と支援が不可欠です。こうした認知を広げるため、毎年2月最終日に「Rare Disease Day（RDD：世界希少・難治性疾患の日）」が世界各国で開催されています。

サノフィ株式会社は、このRDDの理念に賛同し、日本での啓発活動を積極的に支援してきました。40年以上にわたり、希少疾患の分野で研究と開発を進め、早期診断や新しい治療法の開発、誰もが治療を受けられる環境づくりに取り組んでいます。今年はその一環として、 RUN & WALKを通じて「つながり」を生み出す 「RARE DISEASE DAY サポート ラン＆ウォーク プロジェクト 2026」を開催します。

「RARE DISEASE DAY サポート ラン＆ウォーク プロジェクト 2026」イベント詳細

「RARE DISEASE DAY サポート ラン＆ウォーク プロジェクト 2026」は、ランニングを楽しみながら希少疾患への理解を広げることを目的としたイベントです。今年は、「ランニング講座」を行うリアルイベントとオンライン大会の2つのスタイルで開催します。

リアルイベント「ランニング講座」

サノフィ本社（東京オペラシティタワー）で開催される特別イベントです。

当日は、サノフィによる希少疾患への取り組み紹介に加え、ランニングの専門家である三津家 貴也（ミツカ タカヤ）さんによる講座『「ランニング」と「体調管理」の関係性』を実施。三津家さんご自身の体験談を交えて、「ランニング」が「体調管理」に与える影響や重要性を語っていただきます。さらに、ランニング講座では、正しいフォームや楽しく続けるコツを学びます。三津家さんへの質問コーナーもあるので、ぜひこの機会にご参加ください。



抽選で15～20名をご招待し、社員や一般参加者が一緒に交流できる場を提供します。メディア取材も予定されており、特別感のあるイベントです。



■日 時：2月3日（火）

■場 所：サノフィ株式会社本社

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号東京オペラシティタワー

■内 容：①サノフィ社による希少疾患への取組み紹介

②三津家様によるランニング講座実施

■参加者：抽選で15～20名をご招待

■登壇者：三津家 貴也（ミツカ タカヤ）さん

オンライン「ランニング大会」

全国どこからでも参加できるオンライン大会を、ランニングアプリ「Runtrip」で開催します。 大会期間中に走った距離が、希少疾患患者団体への支援につながります。「あなたの一歩が支援になる」――そんな想いを込めて、誰でも気軽に参加できる取り組みです。

参加費は無料、期間は約1か月間。日常のランニングが社会貢献になるチャンスです。

■参加方法：Runtripを使用したオンラインランニング大会を1か月間実施。

参加対象はRuntripアプリ（無料）に登録した方で、大会には無料で参加可能。

参加者の総走行距離に応じた金額を、サノフィ社が難病患者団体へ支援。

■大会期間：2026年2月10日（火）～2026年3月6日（金）

■申込受付期間：3月6日（金）23：59まで

■参加方法：

①イベントにエントリーする

本イベントサイトよりエントリーをお済ませください

②マラソンに挑戦する

開催期間内に、対応アプリ・デバイスを使って所定の位置を走行してください（複数回に分けて走行可能です）。

③完走／完歩書を発行する

Runtripアプリの「イベント」タブ＞「イベント履歴」から記録をアップロードすることで確認することができます。



Rare Disease Day（レア・ディジーズ・デイ）とは？

Rare Disease Day（RDD）は、希少・難治性疾患について「知るきっかけ」をつくる世界的な啓発活動の日です。毎年2月の最終日に、患者さんやご家族、医療関係者、企業、一般の方々が一緒になり、疾患への理解を広げるイベントを世界各地で開催しています。

日本でも2010年から取り組みが始まり、サノフィはその日本初開催から継続的に支援してきました。患者さんやご家族とともに「つながり」を生み出す活動を続け、ランニングやウォーキングイベントを通じて、参加者の一歩一歩を支援につなげています。

希少疾患とは？

「希少疾患」は、患者数の少ない疾患の総称で、世界で約7,000種類あるといわれています。日本における定義は「5万人未満であること」、「医療上特にその必要性が高いもの」の条件に合致するものとして、厚生労働大臣が指定する疾患とされています。希少疾患は、一般的な症状を示すことも多く、診断や治療の遅れにつながることがあります。時に命に関わる疾患のため、患者さんの生活の質(QOL)に大きく影響します。



「RARE DISEASE DAY サポート ラン＆ウォーク プロジェクト」とは？

