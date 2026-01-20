最近よく耳にする「Copilot+ PC」。でも、普通のPCと何が違うのか、いまいちピンと来ない人も多いのではないでしょうか。
今はChatGPTのようなAIをブラウザから手軽に使えますし、「AIが使えるPC」というだけなら、わざわざ新しい機種を買わなくても良さそうに思えますよね。インターネットに繋がっていれば、どのPCでも同じじゃないの？そんな疑問を持つ人も少なくないはずです。一体どのような場面で、「Copilot+ PC」は役に立つのでしょうか。

そこで今回は、マイナビニュースで働く2人の姿を少し覗いてみましょう。仕事には慣れてきたものの、効率が上がらず残業が続く後輩のA君と、スマートにタスクをこなす先輩B君。どうやら、この差の裏側には「Copilot+ PC」が関係しているようですよ。

Copilot+ PCとは

「Copilot+ PC（コパイロット プラス PC）」とは、Microsoftが提唱する新しいカテゴリのWindows 11 PCのこと。最大の特徴は、毎秒40兆回以上（40 TOPS）の演算が可能なNPU（Neural Processing Unit）を搭載している点です。これにより、インターネットに繋がなくても、PC本体（ローカル）で高度なAIを高速かつ安全に動かすことが可能になっています。データをクラウドに送ることなく処理できるので、応答が速くプライバシーも安心。オフラインでも、画像生成や翻訳などのAI機能を使用できます。

音声をリアルタイムで翻訳・字幕表示する「ライブ キャプション」や、過去にPCで見た画面を検索できる「リコール（Recall）」といったさまざまな独自機能を備えています。

あの先輩はなぜ定時で帰れる？「残業続きの後輩」と「余裕の先輩」を分けるものとは

＜登場人物プロフィール＞

後輩A君（24歳）
仕事には慣れてきたものの、資料作りや会議の議事録作成に追われ、気づけば毎日残業。「もっと効率よく進めたい」が口癖。

先輩B君（28歳）
A君よりも多くの案件を抱えているのに、定時になるとスマートに退社。終業後は、ジムやライブ、リスキリングなどで充実している様子。

そろそろ昼休憩の時間だな。おーいA、キリが良かったらメシ行かないか？



すみません、行きたいのは山々なんですけど、午前中の作業が全然終わらなくて……。先輩は僕より抱えてるプロジェクトが多いはずなのに、いつも余裕ありますよね。何か裏ワザでもあるんですか？


裏ワザってほどじゃないけど、AIを含め最新のツールを、いかに効率よく使いこなすかは意識してるかな。


ChatGPTとかですか？　それなら僕も使っていますよ。でも、そこまで効率化できている実感がなくて……。


AIの活用方法はそれだけじゃないんだよ。それに俺が最近使っている『Copilot+ PC』は、仕事の流れに自然と入り込んでサポートしてくれるから、本当に助かっているんだ。


『Copilot+ PC』、最近話題ですよね。でも、普通のPCでAIを使うのと、どのように差が出るんですか？　すごく気になります！


先輩が使っているのはこのPC
＼　FMV Zero（WU6-L1）　／

  • FMV Zero（WU6-L1）

    FMV Zero（WU6-L1）

FMV Zero（WU6-L1）」は、富士通FMVが展開する超軽量モバイルノート「FMV Zero」シリーズのひとつ。約634g(*1)という14型ノートPCとして世界最軽量(*2)の軽さ で、持ち運びやすさも抜群です。最新のQualcomm Snapdragon Xプロセッサーを搭載し、CPUの性能を最大限引き出すよう、デュアルファンを採用。最大45TOPSのNPUを搭載しているので、AI処理を含む日常作業を快適にこなすことができます。

(*1)約634gは「WU6-L1」に約1TB SSDもしくは約512GB SSDを搭載した場合の質量です。なお、平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
(*2)世界最軽量は14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2026年1月7日現在、当社調べ。

SnapdragonはWindowsアプリとの互換性がイマイチ……と言われていたこともあったけど、どんどん改善が進んで大幅に向上しているし、主要なソフトウェアはほぼ問題なく利用できるよ。


＼活用シーン①／

プレゼンや企画資料用に！イメージ通りの画像をみるみる生成


で、今は何に困っているんだ？


プレゼン資料に使うイメージ画像を探しているんですけど、なかなかこれっていうのがなくて。フリー素材サイトをハシゴしてたら、かれこれ30分以上経っちゃいました……。


そんな時こそ、Copilot+ PCの『イメージクリエイター』の出番だよ。使いたいイメージをテキストで打ち込むだけで、AIがゼロから画像を生成してくれるんだ。


  • イメージクリエイター使用シーン

    イメージクリエイター使用シーン


う～ん、でも、頭の中にはなんとなくイメージがあるんですけど、言葉で説明するのが難しい画像はどうすればいいんでしょう。パパっと描いた『落書き』みたいな絵から、いい感じに画像化してくれる……なんてうまい話はないですよね？


それがあるんだよ。この『コクリエイター』という機能を使ってみて。簡単なラフを描きながら言葉で補足するだけで、AIがリアルタイムで意図をくみ取って、高品質な画像に仕上げてくれるんだ。


  • コクリエイター使用シーン

    コクリエイター使用シーン

すごい！　描いてるそばから、どんどん形になっていく！　これ、もし直接画面に描けたら、もっと直感的でスムーズにイメージを伝えられそうですね。


お、いいところに気づいたな。俺の使っている機種はタッチ非対応だけど、FMVには『WU1-L1』というタッチパネル対応のCopilot+ PCもあるんだ。それなら、まさに紙に描く感覚でAIとやり取りできるぞ。


タッチパネル対応ノートPCはこれ
＼　FMV NoteU WU1-L1　／

  • FMV NoteU WU1-L1

    FMV NoteU WU1-L1

先輩おすすめのCopilot+ PC「FMV Note U WU1-L1」は、富士通FMVから登場した14型モバイルノートPC。軽量ながら堅牢性も高く、長時間駆動のバッテリーや豊富なインターフェースを備え、ビジネスから常利用まで幅広く活躍します。タッチパネル対応なので、「コクリエイター」での画像生成も、ペンや指先を使って直感的に指示を出すことが可能です。

＼活用シーン②／

Web会議もサクサク動く！　会議中の画面も自動で連続保存

おいA、そろそろWeb会議が始まるぞ。準備はできてるか？


すみません！　あと3分で入ります！　あっ、でも背景が散らかってるし、ライトも用意しないと……！



落ち着けって。それよりPCの動作が不安定だぞ。加工アプリとかいろいろ立ち上げすぎてる？


そうなんです。ソフトを立ち上げすぎてPCが重く、肝心のWeb会議がカクカクすることもあって……。


それなら、Copilot+ PCの『Windows Studio エフェクト』を使えば一発だぞ。NPUが、背景ぼかしや照明補正を直接処理してくれるから、メインのCPUに負荷をかけずに、安定した映像を維持できるんだ。


PCが重くならないのは助かります。でも、身だしなみの準備が間に合わないときはどうすれば？


そんなときはFMV独自のメイクアップアプリ『Umore（ユーモア）』の出番だ。AIが自然に顔映りを補正してくれる。あと便利な機能は『クイックキャプチャ』。会議中の画面を自動で保存してくれるので、手動でスクショを撮る必要がなく、会議に集中できるぞ。


なるほど、AIとFMVのアプリを組み合わせれば、Web会議のストレスがゼロになりそうですね！


  • Umore使用シーン(左：Before　右：After)

    Umore使用シーン(左：Before　右：After)

＼活用シーン③／

スピーディに企画案作成。過去資料もサッと検索

さっきはWeb会議おつかれ！　おっ、早速議事録作成か、作業ははかどってる？


いや、それが、数日前に目を通した資料も参考に添付しようと思ったんですけど、どこに保存したか分からなくなっちゃって。PDFだったか、Wordだったか、もしかしたらメールの添付だったかも！？


あるある。そんな時は『リコール（Recall）』機能。ファイル名じゃなくて、『数日前に見た緑色のグラフ』とか、そんな曖昧なキーワードでも、PCが記憶を遡って探してくれるんだ。


すごい！　ファイルの種類すら覚えてなくても、見た目の特徴だけで探してくれるんですね！


  • リコール機能使用シーン

    リコール機能使用シーン

プライベートも「Copilot+ PC」があればもっとスマートに！

いや～すごいですね、Copilot+PC。こんなに便利に使えて、しかもNPUを使っているからパソコンへの負荷が低いなんて、ビジネスマンの味方すぎます。


そうだろ？　でも、Copilot+ PCの良さって、仕事だけじゃないんだよ。プライベートでもかなり使えるんだ。たとえば『前にネットで見た話題の旅行スポット、どこだっけ？』なんて時もすぐ見つかる。あと、FMVなら『Reclip（リクリップ）』っていう便利な独自アプリも入ってるぞ。


リクリップ？　どんな機能なんですか？


スマホやSDカードから取り込んだ画像や動画を整理してくれたり、素材を選ぶと動画に仕上げてくれたりするんだ。思い出のムービー作りやちょっとした動画作品も、あっという間に作れるよ。


仕事がはかどるだけじゃなくて、休日まで楽しくなりそうですね！　先輩、僕、本気でCopilot+ PCへの乗り換え、検討してみます！


＼　プライベートでも大活躍　おすすめCopilot+ PC　／

FMV Note A WA4-L1

「FMV Note A」は、富士通FMVが展開するノートパソコンの最上位プレミアムノート。写真や映像を美しく鑑賞できるフルフラットパネルの16型大画面やテンキー付きキーボードなど、使いやすさを重視したモデルです。AI機能を最大限活用できる最大プロセッサーを搭載。事務作業や在宅ワーク、学習用途、趣味まで幅広く対応できる、コストパフォーマンスに優れたオールインワンノートです。

FMV Note A　について詳しく見てみる

FMV Desktop F

「FMV Desktop F」は、富士通FMVの大画面オールインワン型デスクトップPC。複数のウィンドウを開いてもストレスがない27型と、大画面のメリットと省スペースを両立させた23.8型をラインアップしました。光の反射を抑えた見やすい高鮮度低反射液晶や2+2chサラウンドで、写真や動画鑑賞も快適。静音タイプのマウスとキーボードにより、Web会議中や共有スペースでの作業中もノイズが発生しにくい設計です。

FMV Desktop F　について詳しく見てみる

＊　　　　　　　＊　　　　　　　＊

2人のやり取りはいかがでしたか？単なるツールを超えて、私たちの思考や感性にまで寄り添ってくれるのが「Copilot+ PC」。膨大な資料探しや画像生成、Web会議の準備といった「日々の小さな苦労」をAIがスムーズに肩代わりしてくれることで、本来力を注ぐべき作業に集中できます。あなただけのクリエイティブな時間はもっと増えるはずですよ。

FMVの最新ラインアップには、軽量モバイルから高性能モデルまで、あなたの働き方に寄り添う一台がそろっています。明日からの仕事を、もっと快適にもっとクリエイティブにアップデートしてみませんか。

