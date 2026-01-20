最近よく耳にする「Copilot+ PC」。でも、普通のPCと何が違うのか、いまいちピンと来ない人も多いのではないでしょうか。
今はChatGPTのようなAIをブラウザから手軽に使えますし、「AIが使えるPC」というだけなら、わざわざ新しい機種を買わなくても良さそうに思えますよね。インターネットに繋がっていれば、どのPCでも同じじゃないの？そんな疑問を持つ人も少なくないはずです。一体どのような場面で、「Copilot+ PC」は役に立つのでしょうか。
そこで今回は、マイナビニュースで働く2人の姿を少し覗いてみましょう。仕事には慣れてきたものの、効率が上がらず残業が続く後輩のA君と、スマートにタスクをこなす先輩B君。どうやら、この差の裏側には「Copilot+ PC」が関係しているようですよ。
＜Copilot+ PCとは＞
「Copilot+ PC（コパイロット プラス PC）」とは、Microsoftが提唱する新しいカテゴリのWindows 11 PCのこと。最大の特徴は、毎秒40兆回以上（40 TOPS）の演算が可能なNPU（Neural Processing Unit）を搭載している点です。これにより、インターネットに繋がなくても、PC本体（ローカル）で高度なAIを高速かつ安全に動かすことが可能になっています。データをクラウドに送ることなく処理できるので、応答が速くプライバシーも安心。オフラインでも、画像生成や翻訳などのAI機能を使用できます。
音声をリアルタイムで翻訳・字幕表示する「ライブ キャプション」や、過去にPCで見た画面を検索できる「リコール（Recall）」といったさまざまな独自機能を備えています。
＜登場人物プロフィール＞
後輩A君（24歳）
先輩B君（28歳）
そろそろ昼休憩の時間だな。おーいA、キリが良かったらメシ行かないか？
すみません、行きたいのは山々なんですけど、午前中の作業が全然終わらなくて……。先輩は僕より抱えてるプロジェクトが多いはずなのに、いつも余裕ありますよね。何か裏ワザでもあるんですか？
裏ワザってほどじゃないけど、AIを含め最新のツールを、いかに効率よく使いこなすかは意識してるかな。
ChatGPTとかですか？ それなら僕も使っていますよ。でも、そこまで効率化できている実感がなくて……。
AIの活用方法はそれだけじゃないんだよ。それに俺が最近使っている『Copilot+ PC』は、仕事の流れに自然と入り込んでサポートしてくれるから、本当に助かっているんだ。
『Copilot+ PC』、最近話題ですよね。でも、普通のPCでAIを使うのと、どのように差が出るんですか？ すごく気になります！
先輩が使っているのはこのPC
＼ FMV Zero（WU6-L1） ／
「FMV Zero（WU6-L1）」は、富士通FMVが展開する超軽量モバイルノート「FMV Zero」シリーズのひとつ。約634g(*1)という14型ノートPCとして世界最軽量(*2)の軽さ で、持ち運びやすさも抜群です。最新のQualcomm Snapdragon Xプロセッサーを搭載し、CPUの性能を最大限引き出すよう、デュアルファンを採用。最大45TOPSのNPUを搭載しているので、AI処理を含む日常作業を快適にこなすことができます。
(*1)約634gは「WU6-L1」に約1TB SSDもしくは約512GB SSDを搭載した場合の質量です。なお、平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
(*2)世界最軽量は14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2026年1月7日現在、当社調べ。
SnapdragonはWindowsアプリとの互換性がイマイチ……と言われていたこともあったけど、どんどん改善が進んで大幅に向上しているし、主要なソフトウェアはほぼ問題なく利用できるよ。
＼活用シーン①／
プレゼンや企画資料用に！イメージ通りの画像をみるみる生成
で、今は何に困っているんだ？
|
プレゼン資料に使うイメージ画像を探しているんですけど、なかなかこれっていうのがなくて。フリー素材サイトをハシゴしてたら、かれこれ30分以上経っちゃいました……。
|
そんな時こそ、Copilot+ PCの『イメージクリエイター』の出番だよ。使いたいイメージをテキストで打ち込むだけで、AIがゼロから画像を生成してくれるんだ。
|
う～ん、でも、頭の中にはなんとなくイメージがあるんですけど、言葉で説明するのが難しい画像はどうすればいいんでしょう。パパっと描いた『落書き』みたいな絵から、いい感じに画像化してくれる……なんてうまい話はないですよね？
|
それがあるんだよ。この『コクリエイター』という機能を使ってみて。簡単なラフを描きながら言葉で補足するだけで、AIがリアルタイムで意図をくみ取って、高品質な画像に仕上げてくれるんだ。
|
すごい！ 描いてるそばから、どんどん形になっていく！ これ、もし直接画面に描けたら、もっと直感的でスムーズにイメージを伝えられそうですね。
|
お、いいところに気づいたな。俺の使っている機種はタッチ非対応だけど、FMVには『WU1-L1』というタッチパネル対応のCopilot+ PCもあるんだ。それなら、まさに紙に描く感覚でAIとやり取りできるぞ。
タッチパネル対応ノートPCはこれ
＼ FMV NoteU WU1-L1 ／
先輩おすすめのCopilot+ PC「FMV Note U WU1-L1」は、富士通FMVから登場した14型モバイルノートPC。軽量ながら堅牢性も高く、長時間駆動のバッテリーや豊富なインターフェースを備え、ビジネスから常利用まで幅広く活躍します。タッチパネル対応なので、「コクリエイター」での画像生成も、ペンや指先を使って直感的に指示を出すことが可能です。
Web会議もサクサク動く！ 会議中の画面も自動で連続保存
おいA、そろそろWeb会議が始まるぞ。準備はできてるか？
|
すみません！ あと3分で入ります！ あっ、でも背景が散らかってるし、ライトも用意しないと……！
|
落ち着けって。それよりPCの動作が不安定だぞ。加工アプリとかいろいろ立ち上げすぎてる？
|
そうなんです。ソフトを立ち上げすぎてPCが重く、肝心のWeb会議がカクカクすることもあって……。
|
それなら、Copilot+ PCの『Windows Studio エフェクト』を使えば一発だぞ。NPUが、背景ぼかしや照明補正を直接処理してくれるから、メインのCPUに負荷をかけずに、安定した映像を維持できるんだ。
|
PCが重くならないのは助かります。でも、身だしなみの準備が間に合わないときはどうすれば？
|
そんなときはFMV独自のメイクアップアプリ『Umore（ユーモア）』の出番だ。AIが自然に顔映りを補正してくれる。あと便利な機能は『クイックキャプチャ』。会議中の画面を自動で保存してくれるので、手動でスクショを撮る必要がなく、会議に集中できるぞ。
|
なるほど、AIとFMVのアプリを組み合わせれば、Web会議のストレスがゼロになりそうですね！
スピーディに企画案作成。過去資料もサッと検索
|
さっきはWeb会議おつかれ！ おっ、早速議事録作成か、作業ははかどってる？
|
いや、それが、数日前に目を通した資料も参考に添付しようと思ったんですけど、どこに保存したか分からなくなっちゃって。PDFだったか、Wordだったか、もしかしたらメールの添付だったかも！？
|
あるある。そんな時は『リコール（Recall）』機能。ファイル名じゃなくて、『数日前に見た緑色のグラフ』とか、そんな曖昧なキーワードでも、PCが記憶を遡って探してくれるんだ。
|
すごい！ ファイルの種類すら覚えてなくても、見た目の特徴だけで探してくれるんですね！
|
いや～すごいですね、Copilot+PC。こんなに便利に使えて、しかもNPUを使っているからパソコンへの負荷が低いなんて、ビジネスマンの味方すぎます。
|
そうだろ？ でも、Copilot+ PCの良さって、仕事だけじゃないんだよ。プライベートでもかなり使えるんだ。たとえば『前にネットで見た話題の旅行スポット、どこだっけ？』なんて時もすぐ見つかる。あと、FMVなら『Reclip（リクリップ）』っていう便利な独自アプリも入ってるぞ。
|
リクリップ？ どんな機能なんですか？
|
スマホやSDカードから取り込んだ画像や動画を整理してくれたり、素材を選ぶと動画に仕上げてくれたりするんだ。思い出のムービー作りやちょっとした動画作品も、あっという間に作れるよ。
|
仕事がはかどるだけじゃなくて、休日まで楽しくなりそうですね！ 先輩、僕、本気でCopilot+ PCへの乗り換え、検討してみます！
＼ プライベートでも大活躍 おすすめCopilot+ PC ／
FMV Note A WA4-L1
「FMV Note A」は、富士通FMVが展開するノートパソコンの最上位プレミアムノート。写真や映像を美しく鑑賞できるフルフラットパネルの16型大画面やテンキー付きキーボードなど、使いやすさを重視したモデルです。AI機能を最大限活用できる最大プロセッサーを搭載。事務作業や在宅ワーク、学習用途、趣味まで幅広く対応できる、コストパフォーマンスに優れたオールインワンノートです。
FMV Desktop F
「FMV Desktop F」は、富士通FMVの大画面オールインワン型デスクトップPC。複数のウィンドウを開いてもストレスがない27型と、大画面のメリットと省スペースを両立させた23.8型をラインアップしました。光の反射を抑えた見やすい高鮮度低反射液晶や2+2chサラウンドで、写真や動画鑑賞も快適。静音タイプのマウスとキーボードにより、Web会議中や共有スペースでの作業中もノイズが発生しにくい設計です。
＊ ＊ ＊
2人のやり取りはいかがでしたか？単なるツールを超えて、私たちの思考や感性にまで寄り添ってくれるのが「Copilot+ PC」。膨大な資料探しや画像生成、Web会議の準備といった「日々の小さな苦労」をAIがスムーズに肩代わりしてくれることで、本来力を注ぐべき作業に集中できます。あなただけのクリエイティブな時間はもっと増えるはずですよ。
FMVの最新ラインアップには、軽量モバイルから高性能モデルまで、あなたの働き方に寄り添う一台がそろっています。明日からの仕事を、もっと快適にもっとクリエイティブにアップデートしてみませんか。
