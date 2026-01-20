最近よく耳にする「Copilot+ PC」。でも、普通のPCと何が違うのか、いまいちピンと来ない人も多いのではないでしょうか。

今はChatGPTのようなAIをブラウザから手軽に使えますし、「AIが使えるPC」というだけなら、わざわざ新しい機種を買わなくても良さそうに思えますよね。インターネットに繋がっていれば、どのPCでも同じじゃないの？そんな疑問を持つ人も少なくないはずです。一体どのような場面で、「Copilot+ PC」は役に立つのでしょうか。

そこで今回は、マイナビニュースで働く2人の姿を少し覗いてみましょう。仕事には慣れてきたものの、効率が上がらず残業が続く後輩のA君と、スマートにタスクをこなす先輩B君。どうやら、この差の裏側には「Copilot+ PC」が関係しているようですよ。

＜Copilot+ PCとは＞ 「Copilot+ PC（コパイロット プラス PC）」とは、Microsoftが提唱する新しいカテゴリのWindows 11 PCのこと。最大の特徴は、毎秒40兆回以上（40 TOPS）の演算が可能なNPU（Neural Processing Unit）を搭載している点です。これにより、インターネットに繋がなくても、PC本体（ローカル）で高度なAIを高速かつ安全に動かすことが可能になっています。データをクラウドに送ることなく処理できるので、応答が速くプライバシーも安心。オフラインでも、画像生成や翻訳などのAI機能を使用できます。 音声をリアルタイムで翻訳・字幕表示する「ライブ キャプション」や、過去にPCで見た画面を検索できる「リコール（Recall）」といったさまざまな独自機能を備えています。

＜登場人物プロフィール＞ 後輩A君（24歳）

仕事には慣れてきたものの、資料作りや会議の議事録作成に追われ、気づけば毎日残業。「もっと効率よく進めたい」が口癖。 先輩B君（28歳）

A君よりも多くの案件を抱えているのに、定時になるとスマートに退社。終業後は、ジムやライブ、リスキリングなどで充実している様子。

そろそろ昼休憩の時間だな。おーいA、キリが良かったらメシ行かないか？





で、今は何に困っているんだ？





プレゼン資料に使うイメージ画像を探しているんですけど、なかなかこれっていうのがなくて。フリー素材サイトをハシゴしてたら、かれこれ30分以上経っちゃいました……。





そんな時こそ、Copilot+ PCの『イメージクリエイター』の出番だよ。使いたいイメージをテキストで打ち込むだけで、AIがゼロから画像を生成してくれるんだ。





イメージクリエイター使用シーン





う～ん、でも、頭の中にはなんとなくイメージがあるんですけど、言葉で説明するのが難しい画像はどうすればいいんでしょう。パパっと描いた『落書き』みたいな絵から、いい感じに画像化してくれる……なんてうまい話はないですよね？





それがあるんだよ。この『コクリエイター』という機能を使ってみて。簡単なラフを描きながら言葉で補足するだけで、AIがリアルタイムで意図をくみ取って、高品質な画像に仕上げてくれるんだ。





コクリエイター使用シーン

すごい！ 描いてるそばから、どんどん形になっていく！ これ、もし直接画面に描けたら、もっと直感的でスムーズにイメージを伝えられそうですね。





お、いいところに気づいたな。俺の使っている機種はタッチ非対応だけど、FMVには『WU1-L1』というタッチパネル対応のCopilot+ PCもあるんだ。それなら、まさに紙に描く感覚でAIとやり取りできるぞ。





＼活用シーン②／ Web会議もサクサク動く！ 会議中の画面も自動で連続保存

おいA、そろそろWeb会議が始まるぞ。準備はできてるか？





すみません！ あと3分で入ります！ あっ、でも背景が散らかってるし、ライトも用意しないと……！









落ち着けって。それよりPCの動作が不安定だぞ。加工アプリとかいろいろ立ち上げすぎてる？





そうなんです。ソフトを立ち上げすぎてPCが重く、肝心のWeb会議がカクカクすることもあって……。





それなら、Copilot+ PCの『Windows Studio エフェクト』を使えば一発だぞ。NPUが、背景ぼかしや照明補正を直接処理してくれるから、メインのCPUに負荷をかけずに、安定した映像を維持できるんだ。





PCが重くならないのは助かります。でも、身だしなみの準備が間に合わないときはどうすれば？





そんなときはFMV独自のメイクアップアプリ『Umore（ユーモア）』の出番だ。AIが自然に顔映りを補正してくれる。あと便利な機能は『クイックキャプチャ』。会議中の画面を自動で保存してくれるので、手動でスクショを撮る必要がなく、会議に集中できるぞ。





なるほど、AIとFMVのアプリを組み合わせれば、Web会議のストレスがゼロになりそうですね！





＼活用シーン③／ スピーディに企画案作成。過去資料もサッと検索

さっきはWeb会議おつかれ！ おっ、早速議事録作成か、作業ははかどってる？





いや、それが、数日前に目を通した資料も参考に添付しようと思ったんですけど、どこに保存したか分からなくなっちゃって。PDFだったか、Wordだったか、もしかしたらメールの添付だったかも！？





あるある。そんな時は『リコール（Recall）』機能。ファイル名じゃなくて、『数日前に見た緑色のグラフ』とか、そんな曖昧なキーワードでも、PCが記憶を遡って探してくれるんだ。





すごい！ ファイルの種類すら覚えてなくても、見た目の特徴だけで探してくれるんですね！





リコール機能使用シーン

プライベートも「Copilot+ PC」があればもっとスマートに！

いや～すごいですね、Copilot+PC。こんなに便利に使えて、しかもNPUを使っているからパソコンへの負荷が低いなんて、ビジネスマンの味方すぎます。





そうだろ？ でも、Copilot+ PCの良さって、仕事だけじゃないんだよ。プライベートでもかなり使えるんだ。たとえば『前にネットで見た話題の旅行スポット、どこだっけ？』なんて時もすぐ見つかる。あと、FMVなら『Reclip（リクリップ）』っていう便利な独自アプリも入ってるぞ。





リクリップ？ どんな機能なんですか？





スマホやSDカードから取り込んだ画像や動画を整理してくれたり、素材を選ぶと動画に仕上げてくれたりするんだ。思い出のムービー作りやちょっとした動画作品も、あっという間に作れるよ。





仕事がはかどるだけじゃなくて、休日まで楽しくなりそうですね！ 先輩、僕、本気でCopilot+ PCへの乗り換え、検討してみます！





＊ ＊ ＊

2人のやり取りはいかがでしたか？単なるツールを超えて、私たちの思考や感性にまで寄り添ってくれるのが「Copilot+ PC」。膨大な資料探しや画像生成、Web会議の準備といった「日々の小さな苦労」をAIがスムーズに肩代わりしてくれることで、本来力を注ぐべき作業に集中できます。あなただけのクリエイティブな時間はもっと増えるはずですよ。

FMVの最新ラインアップには、軽量モバイルから高性能モデルまで、あなたの働き方に寄り添う一台がそろっています。明日からの仕事を、もっと快適にもっとクリエイティブにアップデートしてみませんか。

