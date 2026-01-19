新しい未来のテレビ「ABEMA」にて放送中の、現役高校生たちのリアルで等身大な恋を追いかけるオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』(以下、『今日好き』)なんと、番組参加メンバーと直接会えるイベント「『今日、好きになりました。』春のミーグリ祭 2026 supported by 三菱ＵＦＪ銀行」が3月に開催されることが決定しました! 今回の開催にあたり、三菱ＵＦＪ銀行の新規口座開設者限定で、特別ペアチケットが当たるキャンペーンを実施。本キャンペーンは 1月8日(木)よりスタートしています。

『今日、好きになりました。』とは?



“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追ったABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。

2026年1月12日(月)からは、「テグ編」を放送中です。

キャンペーン詳細はこちらから

本キャンペーンは、期間中、三菱ＵＦＪ銀行の口座を新規開設してエントリーすると、抽選で3月とGWに行われる「今日好き」のミーグリ特別ペアチケットが当たるというもの。

3月のミーグリは、3月7日(土)・8日(日)に、東京の渋谷PARCOで開催予定。A賞(各日1組2名)は「今日好き」メンバーとのチェキ撮影(コメント付)と写真撮影、ちゅきべあグッズ(つけれるみらー)、トークショー優先観覧枠の特典付き。B賞(各日50組100名)は、「今日好き」メンバーとの写真撮影2枚、ちゅきべあグッズ(つけれるみらー)、トークショー優先観覧枠の特典付きです。口座開設期間は1月8日(木)～2月2日(月)、エントリー期間は1月8日(木)～2月3日(火)。

ちなみにミーグリ当日には、三菱ＵＦＪ銀行の普通預金口座を持っている人全員に、「ちゅきべあシール」をプレゼント。チケット確認受付でキャッシュカードを提示すると、「ちゅきべあシール」がもらえます。

「ちゅきべあシール」をプレゼント

キャンペーン詳細はこちらから

GWもミーグリ開催予定!

GWのミーグリは、4月25日(土)～5月6日(水)のうち4日間、福岡・大阪で開催予定。(※)

※日にちについては確定前です。

また、GWのミーグリでは、「限定トレカ」をプレゼント。三菱ＵＦＪ銀行の普通預金口座持っている人全員に、チケット確認受付でキャッシュカードを提示すると限定トレカがもらえます。

GWミーグリ限定「限定トレカ」をプレゼント

キャンペーン詳細はこちらから

すでに口座を持っている人も、エントリーでサイン入りチェキが当たる

新規口座開設者はもちろん、すでに口座を持っている人も、エントリーするだけでポスターメンバー5人のサイン入りチェキが当たるチャンスも用意されています。1月エントリー分15名さま、3月エントリー分15名さまの合計30名さまに当たります。

サイン入りチェキが当たるチャンス

キャンペーン詳細はこちらから

アプリでカンタン口座開設! インターネットバンキングもすぐに利用OK!

三菱ＵＦＪ銀行ならスマートフォンアプリでカンタンに口座を作ることができます。最短当日に口座番号が確認できるので、すぐにインターネットバンキングも利用できます。

キャンペーン詳細はこちらから

カンタン口座開設とエントリーで、「今日好き」のメンバーと写真撮影

現役高校生たちの等身大の姿を追うABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』甘酸っぱいやり取りに胸がキュンとしたり、一途な想いにドキドキしたり……。春に開催されるミーグリは、画面を通して共感し、応援してきた「今日好き」のメンバーに会えるチャンスです。

窓口に行かなくても、アプリでカンタンに開設できる三菱ＵＦＪ銀行の口座。何かと忙しい春の新生活の準備期でも、自宅で手続きができます。口座開設とエントリーで、「今日好き」のメンバーと写真撮影ができる貴重な機会をぜひつかんでください。

キャンペーン詳細はこちらから

[PR]提供：三菱ＵＦＪ銀行