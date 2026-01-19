んん......冷たいっ!!! あれ? ここはどこ?

ある朝、マイナビニュースのキャラクター・マイナビベアが目を覚ますと、そこは一面の雪景色!? なんとここは北海道の勇払郡占冠村(ゆうふつぐん しむかっぷむら)、星野リゾートが運営する「リゾナーレトマム」のようです。

どういうこと!? ......ストーリーの前提、雑すぎない!?

と疑問に感じつつも、北極生まれのマイナビベアは広大な雪景色に大はしゃぎ。

......細かいことはいっか! 美味しいものと美しい自然とアクティビティ、徹底的に遊びつくしちゃうぞ!! シロクマ1頭チェックインお願いしまーす。

細かいことは気にせず、楽しむ気満々のマイナビベア。リゾナーレのコンセプト“夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」”の実体験をレポートします!

マイナビベア マイナビニュース公式キャラクター。北極生まれ、東京育ち。故郷では引っ込み思案な性格でしたが、ある日拾った木の箱の枠を持ってみたところ、「ニュースの人みたい!」と大人気に。それからは木の枠を持つことでおしゃべりが得意になりました。趣味はニュース集めで、みんなにニュースを伝えることが仕事になっています。 リゾナーレトマム 星野リゾートが運営する「リゾナーレトマム」は、北海道ならではの雄大な自然を満喫できるリゾートホテル。全室スイート仕様で、1フロア4室という贅沢さ。冬は霧氷テラスとスキー場、夏は雲海テラスやファームエリアなど、北海道の大地が織りなす景色や食、豊富なアクティビティやスパ施設が充実しており、四季を通じて楽しめます。



土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方に想像を超える滞在と心に残る旅を提供している「リゾナーレ」は、2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

手ぶらでスノーアクティビティへ! バギーでレッツドライブ

まずはスノーアクティビティを楽しむため、「GAO アウトドアセンター」へ。

僕は雪に慣れているのでウェアなしでも大丈夫。でも、みんなはまずは寒さ対策にウェアのレンタルが必須だよね!

リゾナーレトマムではスノーウェアやスキー用具のレンタルが可能。事前にWeb予約もでき、手ぶらで行ってもアクティビティを楽しめます。滞在中に好きなタイミングでウェアを受け取れば、よりスムーズにアクティビティを始められます。

さて、マイナビベアがチャレンジしたアクティビティは「いつだってバギーびより」。広大な雪景色の中をバギーに乗り颯爽と駆け抜ける、ドライブ体験アクティビティです! ライトコースからアクティブコースまで希望に合わせて選べて、ガイド付きだから初心者でも安心して楽しめます。

おお～!! 思ったよりもスピードが出て気持ちいい!! 360度雪と自然がいっぱいで、まさに“北海道に来た～!”って実感するな～。

北海道の大自然とともに、適度なスリルと爽快感が味わえて、大満足のマイナビベアなのでした。

森のレストランで、手作りチーズを使ったピッツァとアイスクリームを堪能

昼間たっぷり体力を使ったマイナビベアが次に訪れたのが、森のレストラン「ニニヌプリ」。

ニニヌプリって、アイヌ語で“木の多い場所”って意味なんだって。大きな窓から見える景色が、森の中で食事をしているような雰囲気だなぁ

ライブスタジオでは、モッツァレラチーズ作りの真っ最中。ファーム星野で飼育している牛から採れたミルク「トマム牛乳」を使ったモッツァレラチーズで、スタッフが熱湯の中でチーズを練り、伸ばし、そして手で上手に丸めてちぎります。チーズに見とれているうち、マイナビベアもすっかりお腹がぺこぺこに。レストランの中へ急ぎます。

シロクマ1頭でーす......うわぁ、お料理がたくさん!

「ニニヌプリ」は、ブッフェ形式のレストラン。北海道らしい「鮭のちゃんちゃん焼き」や「鉄砲汁」、また、海鮮やかぼちゃ、ハスカップなどの北海道ならではの食材をふんだんに使った、約50種類以上もの料理が味わえます。

北海道といえば海鮮だよね! ご飯に乗せてどんぶりにしようかな......むっ!? ここにもクマが!?

木彫りのクマに対抗意識を燃やしていると、ピッツァのキッチンから香ばしい香りが。ライブスタジオで作られたモッツァレラチーズを使ったピッツァは、ニニヌプリの目玉料理の一つです。

これが『ファーム星野のチーズを使ったピッツァ・マルゲリータ』! 熱々のチーズはミルクの味がしっかり感じられて、トロトロもっちり。美味し～い!

ライブキッチンには牛肉の鉄板焼きも! ジューシーな牛肉にハスカップソースを添えてさっぱりいただけます。

お肉の旨みとさっぱりハスカップソースが相性抜群! いくらでも食べられそう～!

そして、デザートは「トマム牛乳のソフトクリーム」。ファーム星野の牛から採れた牛乳を使った、濃厚なソフトクリームが何度でも食べられます。

ソフトクリームステーションで自由にトッピングエリアができるから、毎回違う味わいが楽しめるよ♡ 欲張って2種類も食べちゃお。

マイナビベアがトッピングしたのは、カラフルなミニマシュマロといちごソース、そして香ばしいとうきびおかきとポップコーン。その他にも、ファーム星野オリジナルのミルクジャムやフルーツ、カリカリのいもスティックなど、バリエーション豊か。毎回違う味わいと見た目を楽しめます。

氷のラーメン!? 雪と氷でできた街で“極寒の世界”ならではの体験を

北海道の食を満喫したマイナビベアが次に向かったのは、ライトアップされた幻想的な雪と氷の街の「アイスヴィレッジ」です。

雪と氷でできたドームが並んでいる街だ……! マイナス20～30度になるトマムならではの自然の中だからこその景色だなぁ。氷の世界ってキラキラで感動!

まずは氷のレストランに入り、氷でできた席についたマイナビベア。北極生まれとはいえ、東京暮らしが長いマイナビベアは少し寒そう!? 帽子とコートで防寒ばっちりです。まず注文したのは「氷のラーメン」。

えっ! ラーメンなのに冷たい!! ずるずる......しっかり醤油の味がして美味しいぞ! 少しシャリッとしたメンマやなるともなんだかクセになる......。

次に来たのは「チーズフォンデュ」。トマム牛乳を使用した熱々のチーズに、凍った野菜やエビ、ベーコンをくぐらせていただく“熱&冷メニュー”です。

熱そう......フウフウ。ぱくっ。あれ? チーズはあっつあつなのに、具材が凍ってるからちょうどいい温度になってるみたい。チーズが口でトロッと溶けて美味しい! ミルキーでさっぱりしてるからいくらでも食べられるなぁ。

氷のメニューを堪能したマイナビベアは、隣の氷のBarにも入ってみることに。こちらもやはり壁からカウンターとイスまですべて氷でできています。マイナビベアが注文したのは、ラム酒にフルーツを入れた氷のフルーツカクテル3種(各種2,000円)です。

カクテルもグラスが氷でできてる! ツヤツヤで綺麗～! 冷たくてツルツルしてるから持つときは手袋必須だけど、口あたりがヒンヤリして面白いなぁ......ゴクッ! おぉ! フルーツそのものの味がしっかり感じられて、飲みやすいし美味しい! 寒いけど、お酒が入るとポカポカしてくる～。

すっかり気分がよくなったマイナビベア。ほかにもアイスヴィレッジには祭壇も十字架もバージンロードもすべて氷でできており、2005年から660組以上のカップルが挙式を挙げている美しい「氷の教会」、20周年を迎える氷の教会の物語をより深く体験してもらうための「氷の美術館」や、実際に宿泊体験ができる「氷のホテル」など、写真と思い出に残る体験が楽しめる施設が満載です!

全室スイートルーム! 絶景に包まれながらのサウナと展望ジェットバスでうっとり

さまざまなアクティビティを堪能したマイナビベア。チェックインを済ませたら、ホテルの部屋でまったりタイムです。リゾナーレトマムのゲストルームは、全室スイートルーム。各階に4室という贅沢さで、広さは1部屋100㎡以上! 広々とした空間で、景色を楽しみながらゆっくり過ごせます。

僕の部屋はデザインスイートツインルーム。リビングには大きなソファーがあって、バーカウンターもあるんだよ。

そして、充実のバスルームを堪能。大きな窓からトマムの雄大な景色が見えるジェットバスと、さらにプライベートサウナがついていて、大人のリラックスタイムにぴったりの空間です。

冷えた体を温められて、気持ちいい～。お風呂も景色も独り占めできるの最高! 上層階から見る雪景色は特に綺麗だなぁ。

部屋には夏の雲海をイメージしたバスジェルや、ホテルオリジナルの基礎化粧品がそろっていて、アメニティも充実。メイクアップスペースも明るく広々で、バスタイムも朝の準備ものびのびゆったり過ごせます。体がホコホコに温まったマイナビベアは寝室へ......。

ふかふかのベッド、気持ちいい～。広いから僕なら何回転でも寝返りできちゃうなぁ。明日は何をしようかな～...むにゃむにゃ。

リゾートの景色に包まれながら、くつろぎの夜は更けていきます。

トマム牛乳にフレンチトーストと海宝丼で、朝から元気をチャージ!

ぐっすり眠って元気いっぱいのマイナビベアは、夜とは違う顔を見せる森のレストラン「ニニヌプリ」へ。

ブッフェは盛り付けのセンスが出るって言うけど......僕って天才!?

ドヤ顔で自画自賛するマイナビベア。栄養&ボリューム満点のモーニングを前にして、思わず食レポも早口に。

フレンチトーストは目の前で焼いてくれるよ! 卵液がしっかりしみ込んでて、外はほどよくカリッと、中はふんわり♪ トマム牛乳を使った生クリームと相性抜群でとろける優しい食感がたまらない♡ 和のメインは、海宝丼。いくらやサーモン、貝などの海鮮をご飯の上に好きなだけかけると......ほら、豪華絢爛な丼のできあがり!

トマム牛乳とホエイバナナジュースもゴクリ。

ホエイバナナジュースはトマム牛乳からチーズを作る時にできるホエイとバナナをミックスさせたジュースなんだって。どっちも濃厚でクセになる～! 美味しいから2杯飲んじゃおう!

スタンドの横には、「今日の牛乳担当」のパネルが。ファームのどの牛から採れた牛乳か、1匹1匹の名前の書かれたプレートが貼ってあります。

毎日美味しい牛乳を提供してくれてありがたいなぁ。夏なら放牧している牛と触れ合えるんだって。“推し牛”を見つけてミルクを堪能するのも楽しそう!

初心者から上級者、ノンスキーヤーでも楽しめるゲレンデで新たな出会い!?

お腹いっぱいになったマイナビベアは、スキー場へ。リゾナーレトマムは、スキー場からスキーイン・アウトできる最高の立地! 雪山についたマイナビベアは、サラサラのパウダースノーに触れて大興奮です。実は、トマム スキー場は、“北海道パウダーベルト”に位置しているんです。

北海道パウダーベルトは、北海道の中央あたりに南北約200kmに広がるエリアで、日本有数のパウダースノーを楽しめるんだよ! わーい! ふわふわ!!

そんな雪の中ではしゃぐマイナビベアに、忍び寄る2人の影が......。

あれ? 君たちはだあれ?

私はニポ。森を守る妖精よ

俺は直滑降するために木を切るチョッカリ大魔神だ!

北極生まれのシロクマ、マイナビベアです! トマムってすごく楽しいね!

トマムに住む2人が、マイナビベアを案内してくれることに。無邪気なマイナビベアに、普段は皆と敵対しているチョッカリもなんだか歓迎ムードです。

トマム スキー場には29のコースがあって、上級者でも初級者でも楽しめるのよ。

上級者向けの最大傾度は 35 度! 直滑降するのに最高だぜ!

それはスキーヤーやボーダーには最高の環境だね!でも僕滑れないんだよなぁ……。

大丈夫、ノンスキーヤーでも楽しめるスノーカートなどのアクティビティがあるのよ。少し滑れるけど自信がない、という人には、初心者向けのレッスンもあるから、少しずつ滑りながらトマムを満喫できるわ。

わぁ、どんな人でも誰と来ても雪を楽しめるんだね!

ニポとチョッカリに案内されて、ゲレンデを満喫したマイナビベア。スキー場から見える、トマム ザ・タワーと北海道の大自然を眺めながら、開放感でいっぱいなのでした。

スキーのまま入れるホタルストリートで、大満足のがっつりハンバーガー♪

ニポとチョッカリと別れ、お腹が空いたマイナビベア。ホタルストリートでランチです。

ゲレンデに向かうリフト『ニポチェア』の乗り場の近くにある、ホタルストリートは、スキー板やボードのまま入れるエリアだよ。レストランやワインのお店があったり、スノーアイテムのお店もあったりするから、ショッピングモールのように食事やお買い物も楽しめるね。

マイナビベアが選んだランチは、「Café&Hamburger つきの」のハンバーガー。“ライダーズバーガー”と言われるように、スキーヤーやボーダーがワンハンドで手軽に、しかもがっつり食べられるフードとして人気が高いのだとか。ポテトとドリンクをプラスして、ボリュームもたっぷりです!

うわぁ!分厚いお肉がすごいボリューミー!! ......ガブッ。おお～! 粗びきのお肉が旨みたっぷり! ジューシーなお肉の旨みを引き立てるトマトソース、そしてトマトとレタスがさっぱりとさせてくれるから、パクパク食べちゃう! 香ばしいバンズもふっくらしてて、もちもち。最後までずっと美味しい!!

ほかにもクラフトビールやウィスキーなどのアルコール、星野リゾートオリジナルブレンドコーヒーやスペシャルラテなどのドリンクが揃い、滑り終わりの一杯も楽しめます。

一皿一皿に感動の連続! 食材の新たな組み合わせに出会えるレストラン

続いてはディナータイム。イタリア料理のフルコースが楽しめる、OTTO SETTE TOMAMUへやって来ました。

コンセプトは“ベッラコンビナッツィオーネ(美しい組み合わせ)”なんだって。どんな美味しい組み合わせに出会えるのかな～。

ワクワクしながらテーブルについたマイナビベア。今冬のコースは、カニの味わいと北海道の食の魅力を存分に味わえる内容なのだとか。さっそく運ばれてきたのは、個性的な器が目を引く「彩り豊かな小さな前菜」。

北海道の自然をイメージした白樺の器が、華やかな料理を引き立ててる! 一口で食べられる前菜が一つ一つ美しくて、もったいなくて食べられない～!

と言いながらもぱくり。

クラッカーみたいな“コルノ”は、サーモンのパテとイクラの相性が抜群! レモンやハーブの香りが爽やかで、濃厚なのに軽いのが不思議だなぁ。これはパッパコルポモドーロ? もぐもぐ。トマトの酸味とウニの濃厚さがマッチして、後味は甘酸っぱくて意外とさっぱり。隠し味に白樺の樹液が入っているんだって! オシャレ～。

やはり食レポとなると、饒舌になるマイナビベアです。さらに、各料理にはアルコール、ノンアルコール、ミックスペアリングと3種類のコースも楽しめます。料理の味わいだけでなく、ドリンクのマリアージュも堪能できるのです。

コースは進み、大好物のカニを使った「蟹のインボルティーニ」が登場。料理の上から熱々のオイルをかけていきます。

あぁ!パチパチ音がしてる! バジルと春菊に熱々のオイルをかけると、こんなに香りが立つんだなぁ。カニのしっかりした旨みと合わせて、中にあるホタテとウニのムースの甘みがふんわり鼻に抜けて、上品な美味しさ......! ノンアルコールペアリングはローズヒップとバジルを使ったドリンク!? ゴクッ。ほんのり爽やかなハーブっぽい香りが料理とマッチしてて美味しい!! カニの甘さも引き立っているような......。

毎回感動を交えながら、美味しい瞬間をお届けしてくれる至極のフルコースに、マイナビベアはずっとワクワクが止まりません! 全8品をペロリとたいらげ、気持ちもお腹も大満足。夢のような時間に、しばらく余韻に浸っていたいと願うマイナビベアなのでした。

特別な冬の夜の過ごし方......北海道ワインと美味しいおつまみセットでお部屋時間も充実

ディナーを終えて部屋に戻ろうとしたところ、夜のお楽しみイベント「ドローンショー」が期間限定で開催されていると聞いて、マイナビベアは再びホタルストリートへ。500機のドローンがトマムの景色やシンボルを表現する、冬の夜の特別なショーです。

うわぁ!! 『トマム ザ・タワー』やファームの牛さんが夜空に浮かび上がってる! すごーい!! 立体的な動きが花火とはまた違う躍動感があって面白いなぁ。

今後はアイスヴィレッジをテーマにした新バージョンも登場予定なのだとか。冬の夜空を彩る光のアートは、マイナビベアにとって忘れられない体験となりました。

さて、ドローンショーの帰りにマイナビベアはワインバー「TOMAMU Wine House」に寄り道。

部屋で楽しむテイクアウトセットのVINO BAGをゲットしたよ! これで今日の晩酌セットもそろったし、まったりタイムを楽しもうかな♪

部屋に戻ったマイナビベアは、さっそく景色を眺められる窓辺のテーブルに、持ち帰ったワインとおつまみをセッティング。北海道の中富良野にあるドメーヌレゾンの赤ワインと白ワインに、4種類のおつまみがセットされています。今回のおつまみは、ファーム星野で作っているモッツァレラチーズと、エゾシカの生ハム、ハモンセラーノ、そしてジャガイモで作られたトリュフ味のキューブポテトです。

うわぁ、オシャレ～♪ モッツァレラチーズは、ひとつまみの岩塩とオリーブオイルをかけて......ぱくっ。あぁ、塩がアクセントになって、フレッシュなチーズの風味がキュッと引き立ってる! オリーブオイルの香りが鼻に抜けて、これはワインに合う～!! 白ワインは爽やかでフルーティ。さっぱりして飲みやすい! 赤ワインは、適度なライトさの中にもしっかりと果実の風味が感じられるなぁ......うーん、ちょっとだけ甘いものも欲しくなってきたぞ。

ホテルの売店で買ってきていた「牛サブレ」と「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」を取り出すマイナビベア。トマム牛乳から作ったバターを使ったシンプルなサブレで、実際にファームにいるホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイスという3種類の牛をかたどっています。「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」は、夜寝る前に飲むのがおすすめ。トマム牛乳に小豆の風味をプラスした優しい甘さで、よりリラックスして心地よい眠りを誘ってくれます。

サブレはサクサクで自然な甘みが優しくて美味しい! ミルクはほんのり甘くて、薄いラベンダー色に癒やされるなぁ......ふわぁ、眠くなってきた......。

美味しいものをたっぷり堪能して、大満足のまま眠りにつくマイナビベアでした。

和食が味わえるブッフェレストランで、心と体を癒やすお茶漬けを堪能

3日目の朝は、リゾナーレから徒歩でも行けるトマム ザ・タワー内唯一のビュッフェレストラン「ミカク」へ。和食を中心としたメニューが特徴で、焼き鮭のお茶漬けが名物です。その場で焼いた香ばしい鮭を、温かいご飯の上にのせ、緑茶の香りの特性出汁をかけていただきます。

ずず...っ。うう～和食の美味しさが体に染みる......。爽やかな緑茶の香りが、より鮭の風味を際立たせるから、素材の味をしっかり感じられるなぁ。お茶漬けってこんなに美味しいんだぁ。

シンプルな和食に心も体も癒やされるマイナビベア。お茶漬けの他にも、ふわふわの出し巻き卵など、思わず体がホッとする優しい美味しさが堪能できます。

霧氷テラスで見える圧巻の絶景! SNS 映えスイーツにも注目

美味しい朝食で体が温まったマイナビベアが次に向かうのは、霧氷テラス。「霧氷」とは、氷点下になると霧や空気中の水分が木々についてできる氷のことで、特に晴れた日の青空と霧氷が広がる真っ白な雪山のコントラストは、寒い地域ならではの絶景です。夏は雲海テラスとして親しまれている場所です。霧氷テラスはトマム山の標高1088mに位置しており、雲海ゴンドラで向かいます。

遊園地のアトラクションみたい! ワクワクする～!

13分で山頂駅に到着。階下を見渡すと、遠くにトマム ザ・タワーとリゾナーレトマムの塔とともに、広大な雪景色が広がっています。さらに、眺めているうちに雲の隙間から朝日が差し込み、より幻想的な景色に......!

すご～い!! こんなに綺麗な朝日が見られるなんて、こいつは朝から縁起がいいや!

絶景を眺めつつ、展望スポットまで雪の中を歩いていくマイナビベア。雪が広がる山道をのんびり進みます。道の途中には、高さ3メートルの椅子から白銀の景色を眺められるCloud Bar(クラウドバー)が。

これは高～い! このまま空を飛んじゃいそう。見れば見るほど見事な雪景色だなぁ......。

山頂駅まで戻り、冷えた体を温めるために入ったのは「雲Cafe」。霧氷テラスに併設したカフェで、冬は霧氷できらめく景色をイメージしたオリジナルドリンクが楽しめます。

あ、温かい飲み物をください! 甘いものも......!

店員さんから受け取ったのは、コーヒーとミルクティーとチョコレート。霧氷コーヒーは、霧氷をイメージしたキラキラの飴細工をのせたコーヒーで、飴を少しずつ溶かしながら飲むのが楽しい一杯。霧氷ミルクティーは、今冬初登場。冬の濃厚なトマム牛乳を使用したほんのり甘いミルクティーにクリームをのせ、キラキラの飴細工と霧氷をイメージした銀箔パウダーを振りかけた、こだわりのドリンクです。

う～ん、コーヒーもミルクティーも、冷えた体に染みるぅ～。キラキラした見た目も、雪景色と一緒に写真撮りたくなっちゃうくらい綺麗だし可愛い!

ドリンクのお供は、氷をまとった木をイメージした、霧氷チョコレート。中にはトマム牛乳を使用したミルクジャムが入っていて、ココナッツパウダーとアラザンでキラキラと輝く、上品なチョコレートです。

ぽりっ。ほどよい甘さのチョコレートの中に、とろっとしたミルクジャムが入ってて、濃厚～! 後味にココナッツの香りがふんわり香って、コーヒーにぴったりだね!

さらに、スイーツ好きやヌン活に勤しむ方には、標高1088mでいただく「霧氷テラスアフタヌーンティー」を試してみては? 霧氷や雪山のようなスイーツとセイボリーがのった、ここにしかないアフタヌーンティーが楽しめます。

スイーツと温かな飲み物で、心も体もほっこりしたマイナビベア。なんだかふわふわと、不思議な心地よさに包まれています。

あれ......なんだか気持ちいいなぁ。さて、ゴンドラに乗ってふもとに戻ろう......。

そう言って立ち上がった瞬間、突然マイナビベアの視界を、雪と光が包んでいきます。

あ、あれ―――!?

夢中になって楽しみ尽くして、忘れられない体験に......

ハッと気が付くと、いつものオフィスにたたずんでいたマイナビベア。

はっ!! ここはオフィス!? 僕は仕事中だった......んだっけ??

どうやら、リゾナーレトマムでの出来事は夢だったよう。......と、思いきや、パソコンをのぞき込むと、旅の思い出写真がいっぱい。手には、さっきまで触れていたパウダースノーの結晶がちらちらと残っています。

よーし、この至高の体験をマイナビニュースの読者に伝えなきゃ!

さっそくパソコンに向かい、レポートを書き始めるマイナビベア。リゾナーレトマムでの体験と興奮の余韻が、まだ心に残っているようです。

どうやら、“夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」”のコンセプト通り、リゾナーレトマムをたっぷり堪能できたよう。今回体験したサービス以外にも、国内最大級のインドアウエーブプール「ミナミナビーチ」や、雪原を眺めながら入れる露天風呂「木林の湯」など、まだまだ楽しめるポイントは盛りだくさん! 何日滞在しても楽しめるリゾナーレトマムを、あなたもぜひ体験してみませんか?

リゾナーレトマム ACCESS＞＞

北海道勇払郡占冠村中トマム

＜車＞新千歳空港から約100分、 トマムICより10分

＜電車＞ 新千歳空港より約90分、JRトマム駅より無料送迎バスで10分



