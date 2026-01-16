毎日があっという間に過ぎ去っていく共働き生活。二人でゆっくり過ごす時間もなかなか取れず、なんだか会話も減りがち……。

そんな悩みを抱える30代夫婦が、今回「コープ・生協の宅配サービス」を2週間体験してみました！

スマホでポチッと注文するだけで、冷凍食品やミールキットなど、思わず笑顔になる商品が自宅に届きます。おかげで夫婦の時間もゆっくり確保できて、二人の関係も良好に……!?

実際にコープの宅配を使った結果、「便利なだけでなく、おいしく健康的な食事でQOLも上がった」という夫妻にリアルな生活の変化を語ってもらいました。

【プロフィール】 Kさん

32歳、会社員。仕事はリモートと出社のハイブリッド。帰宅は遅めで、料理は好きだけど、平日は時間がなくて作る余裕がないのが悩み。 Yさん

30歳、会社員。忙しい日々で帰宅は22時を過ぎることも。平日は外食やコンビニ頼みになりがち。

忙しい平日も一緒に食事したい！夫婦の願いはコープの宅配サービスで叶うのか？

──コープの宅配サービスのことはご存知でしたか？

存在は知っていましたが、宅配サービスで届く料理はあまりおいしくないイメージがあって……。なので、これまで利用したことはありませんでしたね。

私はコープが宅配サービスをやっていること自体、知らなかったです(苦笑)他社の宅配サービスを使用したこともありますが、価格の高さが気になって結局続かなかったですね。

──そんな中、どうしてコープの宅配サービスを利用しようと思ったんですか？

コープの宅配サービスを利用すれば、二人で一緒に夕食をとれるかもと思ったことですね。普段はお互いに帰宅が遅くなることが多くて、21時や22時を過ぎることもよくあります。そこから料理を作るのは時間的に厳しいので、いつもはそれぞれに夕食を済ませていました。

たまたま時間が合って一緒に食べようってなっても、居酒屋に行くことが多かったですね。夫は宅配サービスのクオリティーに疑問を持っていたようですが、私はスーパーマーケットのイメージがあって「コープなら良いものが届きそう」と感じていたので、まずは試してみようとなったんです。

宅配なのに外食級!? 驚きのラインアップとおいしさを体感

──初回となる1週目の注文内容について教えてください！

牛乳やお菓子、冷蔵商品、冷凍食品など、初回はいろいろ注文してみました！商品の数がとにかく多かったので、迷いに迷いました(笑)

鰻も頼みました！プチ贅沢気分が気軽に味わえてうれしかったです。

中でも印象に残っているのは、大量の千切りキャベツ！350ｇも入っているので全然減らなくて(笑)料理にサッと添えるだけで野菜を追加できるので、使い勝手がよかったです！

僕は冷凍のチキンステーキが特に印象深かったですね。野菜を添えて電子レンジで温めるだけ。準備が簡単なのに、とてもおいしかったです！

チキンステーキは減塩タイプもありました。おいしいし、ヘルシーなので言うことなしですね。

──利用前は味を心配されていましたが、実際に食べてみていかがでしたか？

想像よりはるかにおいしかったです！正直、外食レベルだと思いました。それでいて外食より経済的だし、食材を買いそろえる必要もなく、準備も簡単。ポタージュなど、普段なかなか作れないような手の込んだ料理も仕事終わりにパパッと作れてありがたかったです！

スーパーではあまり見かけない商品もたくさんあって、それがおいしくて！個人的にはマスカット味のヨーグルトがお気に入りですね。また注文しようと思っています！

あと油淋鶏もおいしかったですね。冷凍の鶏肉をフライパンでサッと調理するだけですが、衣がサクサク！揚げ物はべちゃっとしそうという宅配サービスのイメージが覆されました。

※全国にさまざまなコープ・生協があり、ご利用できる地域、取り扱い商品やサービスの内容はそれぞれ異なります。

料理のクオリティーが高いので、あまり使っていなかった良いお皿を取り出してきれいに盛り付けたりもしました！おしゃれな食事を楽しめている気分になって、テンションが上がります！

──コープの宅配サービスを利用したことで、生活にどんな変化がありましたか？

外食の機会がかなり減りましたね。家でも外食並みのクオリティーの料理が食べられて、しかも外食するより経済的！金銭面でも健康面でもメリットを感じています。

遅く帰った日でも、コープの宅配サービスで届いたものを使っておいしいものを作ろうという気持ちになります。以前は時間のかかる料理はしたくなくて、別々で食事を済ませていましたが、コープの宅配サービスのおかげで一緒に夕食をとるようになりました！

スマホで簡単注文！毎週変わるメニューで飽き知らず

──利用には登録が必要ですが、そのあたりはスムーズでしたか？

登録から注文まで、すごく簡単でわかりやすかったです！スマホでコープの宅配サービスのサイトを開き、メールアドレスで利用登録。その後、担当者の方から電話で連絡をいただき、サービス内容や配達曜日、宅配ボックスか置き配かなどの説明を受けました。

コープの宅配は宅配ボックスへのお届けや置き配が可能。冷凍食品には保冷剤やドライアイスが用意されているので、自宅にいなくても受け取ることができます。

玄関前に置き配された注文品

電話対応がとても丁寧で、事細かにしっかり説明してくださったのが印象的でした。こちらの疑問に何でも答えてくれたので、その後の注文でも困ることはなかったです！

──注文に関してはいかがでしょう？

食品のジャンルがとても多く、それぞれのジャンルにもたくさんの商品があって、最初はどう選ぼうか迷いましたね。冷蔵や冷凍の食品、米、野菜、ペットボトル飲料、お菓子までそろっていて、種類の豊富さに驚きました。

私はその中でも、体によさそうな商品を中心に見ていきました。健康的な定食屋さんみたいな商品もいろいろあって、こういうものを宅配サービスで届けてもらえるのは驚きでしたね。ラインアップが豊富なので選ぶのが楽しかったです！

──1週目と2週目で注文内容に変化はありましたか？

1回目でミールキットや冷凍食品の便利さとおいしさを実感したので、2回目はそれらを中心に注文しました。その際、1週間しかたっていないのに新しい商品がいろいろ追加されていることに気づきました。こんな高い頻度で商品が更新されるなんて驚きです！

毎週ラインアップが変わると食事の偏りもなくなるし、なにより飽きることがないですね！前の週で注文したものが余っても、翌週届いた商品と組み合わせて料理ができて楽しいです！

──コープの宅配サービスを利用してよかったと思うことはなんですか？

サッと作って一緒に食べる。そんな時間を持てるようになったのが、一番よかったことかもしれません。おかげで毎日の食事が楽しみになりました！

二人でゆっくりする時間は確実に多くなりましたね！ミールキットや冷凍食品は短時間で完成するので、時間が節約できます。その分、一緒に過ごせる時間が長くなって会話も増えました！

コープの宅配サービスは“ちょうどいい贅沢”を日常に提供してくれる

──コープの宅配サービスをどんな人におすすめしたいですか？

コープの宅配サービスって届く荷物が小分けされていて、一つひとつの箱の重さが絶妙なんです。力のない人でも簡単に運べるので、男女関係なくおすすめです！

僕と同じように宅配サービスに良いイメージを持っていない人こそ、試してみてほしいです。おいしさ、楽さ、商品の豊富さ、どれをとっても大満足ですね！

＊＊＊

コープの宅配サービスには、冷凍食品やミールキットのほか、米や野菜、お菓子、ペットボトル飲料など、「これも頼めるの!?」と驚きの品揃え！手間をかけずにサッと作れる手軽さと、宅配サービスのイメージを覆すクオリティーで、QOLが向上すること間違いなしです！

日常をより便利にしたい人、忙しい毎日にちょっとした贅沢を取り入れたい人は、ぜひコープの宅配サービスを利用してみてはいかがでしょうか。

