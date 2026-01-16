外ではしっかり者でいたいけど、家に帰るとつい気が抜けてしまう……。年末年始、つい食べすぎて、気づけば体が重い……。そんな“あるある”な悩み、抱えていませんか?

チコもまさにそのひとり。実家で寝て食べてダラダラしていて、気づけば洋服が入らないほどの正月太りに! 「さすがにそろそろ何とかしたい」と動き出すチコのゆるくてリアルな、年明けから始まるリセットストーリー。

チコは、チョコザップで体だけでなく、ほかにも磨いたものがあるよう……

chocoZAPのポイント

①服装自由! 会社帰りにそのままの服装で行けるので通いやすい

⇒一般的なスポーツジムでは、ウェアやシューズを用意し、現地で着替える必要があり、通うまでの準備が意外と負担になりがち……。

しかし、チョコザップは服装自由! そのため、仕事帰りにそのまま立ち寄れます。運動をするまでのハードルが下がり、日常の延長線上で利用できます。 ②全国の店舗数の多さとアクセスの良さ

⇒チョコザップの魅力のひとつが、店舗数の多さです。全国に店舗を展開しており、自宅や職場の近くなど、ライフスタイルに合わせて通えます。 ③チョコザップのアプリで混み具合のチェックが可能

⇒アプリでは、店舗の混雑状況を事前に確認可能。空いている時間帯を選んで来店できます!

また、『お店の状況わかるナビ』を使えば、店舗ごとのマシンの故障状況や修理完了日、清掃状況など、気になる情報を簡単にチェックできます。 ④スターターキットで体の変化を見える化できる。ゲーム感覚で運動習慣をサポート!

⇒チョコザップにご入会いただいた方は、「体組成計」と「ヘルスウォッチ」のスターターキットが店頭で受け取りできます。アプリと連携することで、減量・筋力(体力)アップ・健康増進など、日々の運動や生活習慣の改善によってどのくらいの効果が出ているか確認できます。計測するたびに数値がアプリに自動記録されるのもうれしいポイントですよね。 ⑤初心者でも簡単にマシンを使用できる♪

⇒マシンの使い方がわからない場合は、店内に設置されたタブレットで使い方の動画が流れていたり、チョコザップのアプリの「マシンの使い方」からも使用方法を見られるので、ジム初心者でも安心です。

仕事やプライベートで毎日バタバタ……。「運動を始めたい」と思っても、時間や準備のハードルがネックになる人は多いですよね。 そんな人におすすめなのが、無理なく生活に取り入れられるコンビニジム『チョコザップ』。忙しい現代人にぴったりなポイントが揃っています!

通いやすいポイントがたくさん詰まったチョコザップ。気軽に、お手頃価格で、毎日の生活に自然と組み込めるのも魅力です。

トレーニングだけでなく、仕事の疲れをほぐすマッサージチェアのほか、セルフエステやセルフ脱毛などもあるので、目的に合わせていろんな使い方ができそうです。

ぜひこの機会にチェックしてください!

