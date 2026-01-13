ユニットコムが独自に展開しているゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」ブランドにおいて、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）を搭載するゲーミングPCが好評発売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評販売中

展開中のゲーミングPCの中でも、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）プロセッサ搭載モデルを好評販売中。構成例ではIntel Core Ultra 7 265Kを採用しており、高性能コア8個と高効率コア12個を組み合わせた20コア20スレッドを利用可能。最大250Wのターボパワーで最大動作周波数は5.5GHzの処理性能を発揮するほか、Intel 800シリーズチップセットによる周辺機器との高い接続性で、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。

LEVEL-R789-LC265K-RKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265K

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー

価格：279,800円

LEVEL-R789-LC265K-UKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265K

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー

価格：434,800円

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K

