人は生きていれば、年齢を重ね、成長し、「大人になったね」と言われる。けれど、本当の意味で“大人になる”には、内面の成長が不可欠だ。

子どもの頃には気づけなかった優しさや、そっと背中を押してくれた言葉、これまで支えてくれた人たちに「ありがとう」と素直に感謝できるようになること、自分で選んだ未来へ自分の足で踏み出し、挑戦すること。そのすべてが「大人になる」ということの証に変わっていく。成人式は、その決意をそっと確かめる日だ。

2025年11月26日に18歳の誕生日を迎えた希空さんも、2年後に成人式を控える1人。

希空さんと言えば、2024年の11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューを果たしたばかりだが、その活躍は目覚ましく、現在SNSの総合フォロワー数は360万人超え、恋愛リアリティやCMにも出演するなど、様々な活動が度々注目を集めている。

そんな、デビュー1周年を迎え、18歳として大人への第一歩を踏み出した希空さんは一体何を思うのか。今回は振袖の前撮り撮影にお邪魔して、彼女らしいこだわりたっぷりの振袖と、それに合わせたとびっきりのヘアメイク、そして18歳になった今だからこそ語れる素直な気持ちを聞いた。

大人気インフルエンサー・希空が体験！振袖レンタルサービス「ふりホ」とは？



希空さんが体験したのは、スタジオアリスの振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」。同サービスではスマホのアプリを使って、最大約1,500種類もの振袖からお気に入りの1着を選ぶことができる。また最大の魅力である「ふりホ」はどの振袖を選んでも安心の(税込)10万9,780円。さらに前撮りの着付け、ヘアセット、小物つきの振袖一式、撮影データ12カット・SNS用データがセットになっており、成人式のお祝い準備がすべて叶う充実の内容となっている。前撮り時の振袖は、成人式の当日はもちろん、返却時まで長期間レンタルで着ホーダイできるのも大きな特徴だ。

選びきれないほどの振袖があるが、そこから雰囲気がガラリと異なる4着の振袖を選んだ希空さん。どれも希空さんにとても似合っているが、「今回、選ばせていただいた4着は迷わず一目惚れして全部自分で選びました。結構種類があったんですけど、割とすぐ“これがいい！”ってなって。4着ともそれぞれ“人が違う”くらい雰囲気を変えたんです」と明かしてくれた。それぞれの振袖に合わせて考えたという、ヘアメイクやアクセサリー、小物アレンジなど一つひとつにも希空さんらしいこだわりを感じる。

「1着目は白のふわふわした雰囲気やお花の柄が好きなので選びました。1番自分っぽいのは1着目かな。特にお気に入りなのが、この袖のところに大きなお花がたくさんついてるところ。大好きなディズニーのプリンセスをイメージした振袖で、ふわふわっとした“本当にザ・女の子”っていうところが良かったです。ヘアにはプリンセスをイメージして小さいティアラをつけてもらいました。

2着目は襟元に小さなパールが入っているところがお気に入りなんですけど、1着目とは違って清楚な大人しい雰囲気の淡いグレーのコントラストが素敵な振袖を選びました。振袖の雰囲気に合わせてヘアセットも大人っぽい感じに。チュールで作った大きなリボンもお気に入りです。

3着目は襟や裾の部分に華やかなレース柄が入った振袖にしました。私はレースが大好きで。1番好きな色がピンクなのですが、黒レースとピンクの色の組み合わせがかわいい、この1着を選びました。ラブリーっぽい女の子らしい感じが良かったので、髪の毛も上げてツインお団子にしてみました。ツインテールをベースに結んだ髪をお団子のようにまとめたアレンジです、とっても気に入っています。襟元には黒いリボンと大きなピンクのビジューをつけて私らしくアレンジコーデをしてみました。

今、着ている振袖はディズニーヴィランズたちをインスパイアされた振袖です。

黒色の振袖は普段の自分のイメージとは違うかもしれないですが、今回はいつもの自分とは違う感じに挑戦してみようと思って選んだのですが一番お気に入りです。バラが肩のほうにあるのと、片方にだけフリルやレースがついているのが本当にかわいすぎて。

髪もここまで高いツインテールもやったことがないですし、普段の私服でも着ない系統。こういう暗い色の振袖を着たことがないので、ちょっと新しく挑戦してみたいなと思って。仲良い友達とか家族とかに見せたら“意外”って言われそうなんですけど、『1番いいんじゃない？』って言ってもらえそうです」

選んだ振袖の魅力について目を輝かせながら教えてくれた希空さん。撮影が長時間になったこともあり、「すごく大変だったんじゃないですか？」と声をかけると、「振袖ってポージングが他の撮影とは違って姿勢をピンと伸ばしたり、手の角度とか、顔の向きとか、表情とかたくさん意識することがあってすごい難しかったんですけど、4着ともここまで雰囲気が違うと、自分の気持ち的に全然違ってすごく楽しかったです」と撮影終わりにも関わらず、疲れを見せずに明るく答えてくれた。

また、実際に、幼い頃からスタジオアリスで撮影されていた希空さん。当時の写真を見てもらうと「覚えてます！懐かしい！」と無邪気に笑い、「この七五三の写真、お気に入りで携帯のカメラロールの中に入っています」と一つひとつしみじみと振り返る。

その中でも、水色の着物を着た写真について「私が小さい頃一番好きだった色が水色だったんですよ。今はピンクが一番好きなんですけど、その時は本当に水色しか着ない！みたいな感じで。たくさんある着物の中から選んだ記憶があります」と明かし、「この写真はまだ小さい弟たちと撮った記憶があります」、一番小さい赤ちゃんの頃の百日祝いの写真には「今一番下の妹にそっくり。全部が一緒です」と懐かしんだ。赤ちゃんの頃から、こうして成人年齢になるまで、共に大切な成長の記録を一緒に残せるのがスタジオアリスのいいところ。

子どもの頃に目を輝かせながら選んだドレスや七五三の衣装はもちろん、大人になって選べる振袖も格式の高い高品質な正絹を中心とした高品質なものばかり。今回、希空さんが着用したディズニーデザイン振袖をはじめ、京友禅競技大会 受賞柄の華やかな正統派振袖から、かわいい、レトロ・モダン、モードなど、ラインナップは約1,500種類にも及ぶ。歳を重ねても自分の着たい一着を自由に選べるのも、ふりホの魅力だろう。

デビュー1周年と成人年齢で「すごく自分が大人になった」



成人年齢を迎えるにあたり、17歳とは違い「すごく自分が大人になった」と感じたという希空さん。「17歳ってまだ高校生だし、“華のセブンティーン”とかよく言うじゃないですか。でも、18となると“成人”したことになるので、18歳っていう響きだけでも自分がすごく大人になったんだなって」と心境の変化を口にする。

それもそのはず。17歳から18歳になる1年間で、彼女の環境は芸能界デビューという新たな扉を開けたことにより大きく変わっただろう。慣れない環境に苦戦したこともあったかもしれないが、希空さんは「環境がガラッと変わって、今までやったことのない新しいことや、挑戦したいことがたくさんあって。1年前じゃ考えられないぐらい、今の自分はすごく幸せで楽しいです」と笑顔を見せた。

その環境の変化を支えてくれた周囲の人たちに対しても「一言でまとめたら、本当に感謝でしかない。1年前にこの活動を始めるようになったんですけど、最初は何もわからない状態から、家族やお友達、マネージャーさんが一から支えてくれて、教えてくださった。今、自分がこういうお仕事をしっかりできてるのも、周りの方のおかげだと思っています」と、真っ直ぐな瞳で伝えてくれた。その姿からは、ただ年齢を重ねただけでなく、しっかりと自分を俯瞰してみることのできる大人へと成長した、内面の変化が見て取れる。

幼少期の内気な性格から、両親の後押しで人前に出る仕事へ



今でこそ人前に立つ仕事をしているが、成人をきっかけに幼少期のことを振り返ってもらうと「今、この仕事をしてることが考えられないぐらい、人前に出ることがすごい苦手だった。新体操も習ってたんですけど、発表会でもステージに立てないぐらい恥ずかしがり屋で臆病な子でした」と今とは少し違い、内気な性格だったことを明かしてくれた。



インタビュー中も背筋をピント伸ばし、こちらの目をしっかりと見ながら一つひとつの質問に丁寧に言葉を選びながら答えてくださった希空さん。恥ずかしがり屋だった過去からは想像できないが、何かきっかけはあったのかと聞くと「初めて人前に一歩勇気を出して出てみたいと思ったのが、小学校6年生の運動会での応援団長。立候補してオーディションでなることができたんですけど、それが初めて自分が“クラス全員の前に立ちたい”って思ったタイミングだった」と当時の心境の変化について教えてくれた。

「でも、その時もこういうSNSとか表に出る活動をしたいとかは考えたことはなかったんです。この活動を始めたいなと思ったのは、何かきっかけがあったというよりは高校2年生になった時に、ふいに“あ、やってみたい”って頭の上から降ってきて……。 お父さんと車で2人でお出かけする時に、元々そういう話はしていて、『ちょっとやってみたい』と話した時に、『じゃあやってみようよ』とお父さんとお母さんから最後に一押しをしてもらいました」

憧れてもらえるような存在に



そんな、希空さんに今後の挑戦したいことを聞いてみると「ちょっと今はまだ早いかなと思ってるんですけど、ファッションやメイクが大好きなのでいつかは洋服とかコスメのプロデュースをしたい」と目を輝かせながら語ってくれた。

「活動を始めた最初の頃からずっと言い続けてることなんですけど、小さい子から高校生とかいろんな方を中心に、“希空ちゃんみたいになりたい”と憧れてもらえるような存在になりたい。ファッションやメイクは自分なりにすごく研究して頑張っていることなので、そういうところを私から学んでくれたりしたら嬉しいなって思いながら、日々発信しています」

実際に、今を生きる若者のトレンドアイコンとも言える存在になりつつある希空さん。最後は同世代のファンに向け「私も18歳になって、これから成人式を迎えます。まだ振袖が決まってない子やこれから決める子は、私が今日着ている振袖を見ながら決めてほしい」とアドバイスを送り、「これから大人になるにつれてたくさん挑戦したいことがあるので、たくさん頑張っていきます。みなさん応援よろしくお願いします」と笑顔で呼びかけた。

成人式はもう少し先だが、彼女はすでに“自分で人生を選び進む大人”になり始めている。支えてくれた周囲への感謝を忘れず、挑戦を恐れず、未来へ真っ直ぐ歩いていく希空さんの活躍がますます楽しみでならない。

希空 2007年生まれの高校3年生。

2024年11月26日17歳の誕生日に芸能界デビューし、その透明感あふれるビジュアルが瞬く間に拡散され、大きな反響を呼んだ。

現在、SNS総フォロワー数は360万人突破。

ぷにるんず（バンダイ）TVCMやプリングルズ（ケロッグ）の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。

ファッションやメイクに関する発信はZ世代女子から絶大な支持を得ており、次世代を代表するインフルエンサーとして期待が高まっている。

さらに、趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。“パティシエ級”と評される完成度の高いスイーツ作りを披露し話題になっている。

