「音楽に興味はあるけれど本格的に始めるのはハードルが高そう」「久しぶりに趣味として楽器に触れてみたい」と思っている方におすすめなのが、YAMAHA MUSIC SCHOOL。ピアノはもちろん、ギター、ドラム、サックス、ボーカルなど30以上の多様なコースが用意されています。

自分のレベルやペースに合わせてレッスンができるので、「ついていけるのかな……」と心配する必要はありません。楽器の無料貸し出しもしており、仕事帰りなどに気軽に通えるのも嬉しいポイントです。

本記事では、YAMAHA MUSIC SCHOOLの魅力をご紹介! 独自の教材やレッスンスタイル、無料体験レッスンの情報もお届けします。

コースは30種類以上! 自分のやりたい音楽に触れられる

YAMAHA MUSIC SCHOOLは、老若男女問わず通える教室。全国に1,200会場、30種類以上のコースを用意しています。

実施コースは会場ごとに違いがありますが、鍵盤楽器、弦楽器、管楽器、打楽器など幅広いラインナップ。アンサンブルを楽しむコースなど、YAMAHA MUSIC SCHOOLならではの選択肢もあります。

老若男女問わず様々な楽器を楽しめます

入会者のおよそ7割は初心者。楽器に初めて触る人や、楽譜が読めない人も珍しくありません。楽器の構え方や椅子の座り方まで、講師が基礎から丁寧に教えています。講師はヤマハ講師資格試験に合格しライセンスを持つ優秀で信頼できる講師です。

もちろん経験者も大歓迎! レベルに合ったレッスンができるよう、楽曲や練習内容をカスタマイズしてもらえます。

楽器の無料貸し出しサービスがあるのも特長(会場ごとに台数に限りがあります)。「初めて触れる楽器をいきなり買うのはハードルが高い……」「楽器を持ち歩くのは大変」と悩んでいる方の助けになっています。楽器を購入したくなったら、講師にも相談可能です。

自分のペースに合わせて無理なく通えるのも、おすすめしたいポイント。レッスン回数は月2～3回、時間は1回30～60分です。そのため週末や仕事帰りなどに気軽に顔を出せます。趣味や息抜きの時間としてもおすすめです。

会場でも練習できるから大丈夫! 不安を解消する「ミュージックジム」

YAMAHA MUSIC SCHOOLのレッスンスタイルは主に3種類。マンツーマンで教わる「個人レッスン」、アンサンブルも楽しめる「グループレッスン」、そして2025年7月から新たに登場した「ミュージックジム」です。

ミュージックジムは、個人レッスンとグループレッスンの長所をどちらも取り入れたスタイル。60分のなかに、自分で選んだ楽曲を講師に教わる「個別レッスン」だけでなく、レッスン中に自主練習ができる「セルフトレーニング」の時間や、ほかの受講者とともに行う「ベーシックエクササイズ」「シェアタイム」が詰まっています。

魅力のひとつが、練習時間を確保しやすいこと。ほかの人が個別レッスンを受けている間、しっかりとセルフトレーニングができます。「仕事などが忙しくて練習の時間がなかなかとれない」「家で楽器の音を出せない」といった悩みも解消されるでしょう。

セルフトレーニングも快適に

また、初心者から経験者まで幅広いレベルの人がひとつのクラスに参加しているのも魅力的。ほかの人の演奏から刺激を受けたり、音楽に関する話題で盛り上がったりと、ミュージックジムならではの楽しみ方ができます。

ミュージックジム体験者からは「自主練習のコツを講師に教えてもらい、その場ですぐに試せてよかった」「クラスには自分よりレベルが高い人もいるので、あんな風に演奏したい、と目標ができた」など好評の声が見られました。

個別レッスンの様子

ちなみにミュージックジムの価格帯は、グループレッスンと同程度。手頃な金額で個別レッスンまで体験できる、お得なレッスンスタイルです。

ミュージックジムの詳細はこちら

通勤中に練習中の音源を聴くことができる! トレーニングを支える「ミューナビ」

オリジナルの教材も充実しているYAMAHA MUSIC SCHOOL。冊子だけでなく、デジタル教材試聴専用サイトLMS「ミューナビ」も提供しています。

ミューナビ

スマートフォンやタブレット、PCから閲覧でき、YAMAHA MUSIC SCHOOL教材の音源や楽譜が、いつでもどこでもチェックできるようになりました。通勤中にイメージトレーニングをしたり、自宅などでの自主練習に活用したりとさまざまな場面で使われています。

初心者に優しい機能も充実! 音源のテンポの変更やパートごとの再生が可能です。さらに紙の楽譜をめくる感覚で閲覧・再生できる「Mekuru(めくる)楽譜」や、音源と音符が連動して今どこを弾いているのかがひと目でわかる「Ugoku(うごく)楽譜」も利用可能。見て聴いているだけでも楽しめます。

ミューナビの詳細はこちら

誰でも気軽に行ける! まずは無料体験レッスンへ

YAMAHA MUSIC SCHOOLでは、全国の会場で無料体験レッスンを実施中!教室の雰囲気や講師の教え方などを確認できます。学生、主婦、シニア、仕事帰りの方など、参加者はさまざま。「少し興味が出てきたかも」「気になる楽器に触ってみたい」と思ったら、公式サイトから気軽に予約をしてみてください。

無料体験レッスンは、初心者の方をはじめ、音楽を習ったことがある方にも対応しています。オリジナルの体験レッスンシートも用意されていて、初心者の方には楽器の構え方や音が出るまでのコツを教えてもらえるので安心です。

独学でも楽器の練習はできますが、モチベーションを保ち続けるのは難しいもの。壁にぶつかり、諦めてしまうこともあるでしょう。そんなとき心強い味方となってくれるのがYAMAHA MUSIC SCHOOLの講師や、クラスの仲間たち。アドバイスやコメントが、前に進む力を与えてくれるでしょう。また、「音楽が好き」という共通点を持つ仲間たちとの付き合いを楽しんでいる方も。教室は「同じ趣味を持つ人がゆるくつながれるサードプレイス」としても重宝されています。

「音楽に挑戦したい」「楽しく上達したい」と思ったら、まずは無料体験レッスンに参加してみてはいかがでしょうか。

無料体験の詳細はこちら

ヤマハ公式サイトはこちら

[PR]提供：一般財団法人ヤマハ音楽振興会