パソコン工房のクリエイター向けノートPC「iiyama PC SENSE-16WR171-U7-UKSX」は、「Intel Core Ultra 7 プロセッサー 255HX」と「GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU」を搭載するミドルハイクラスのノートPC。4K動画編集からRAW現像、最新ゲームまで幅広くこなせ、プロクリエイターにもおすすめできる1台に仕上がっています。今回は本製品の詳細スペック、使い勝手、そしてパフォーマンスについてじっくりレビューしていきましょう。
Core Ultra 7 255HX/GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成
「iiyama PC SENSE-16WR171-U7-UKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「Intel Core Ultra 7 Processor 255HX」(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.2 GHz、55W[最大160W])、外部グラフィックスに「GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU」を採用。メモリは32GB（DDR5、16GB×2、2スロット)、ストレージは1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載しています。
ディスプレイは16型WQUXGA液晶（3,840×2,400ドット、120Hz、非光沢）を装備。ディスプレイ上部にはプライバシーシャッター付きの500万画素Webカメラ（Windows Hello対応）とマイクが搭載されています。
インタフェースはThunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、HDMI×1、有線LAN（2.5GBASE-T）×1、microSDメモリカードリーダー×1、3.5mmコンボジャック×1を用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしています。
本体サイズは約355×274.5×30.6mm、重量は約2.2kg。バッテリー駆動時間は動画再生時4.1時間、アイドル時4.4時間（JEITA 3.0）と謳われています。
本製品はデフォルトでもIntel Core Ultra 7 255HX/ GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成ですが、メモリは最大64GB、1st/2nd/3rdストレージは最大4TBにアップグレードも可能です。
ディスプレイは1台ずつキャリブレーション、LEDキーボードはゲーミング仕様
本製品の売りのひとつが高解像度、高画質ディスプレイ。サイズは16型、解像度は3,840×2,400ドット。輝度や色域などの細かなスペックは公表されていませんが、工場出荷時に「X-Rite Factory Display Calibration」によって、1台ずつキャリブレーションが実施されているとのこと。実際いくつかの写真でチェックしてみたところ、実際の色に忠実に表示されていました。
また本製品はクリエイター向けノートPCですが、リフレッシュレートは最大120Hzとゲーミング仕様です。最大120fpsのフレームレートでグラフィックを表示できるので、臨場感は豊かですし、対戦ゲームでも有利です。
キーボードはテンキー付き日本語配列で、キーピッチは実測18.4mm前後、キーストロークは実測1.8mm前後。強くタイピングするとキーボード面はわずかにたわみますが、タッチタイピングしていて気づくほどではありません。タッチパッドも実測121×83mmが確保されており、ストロークも軽く、クリック感も良好。慣れればフルスピードで日本語入力できるキーボードと言えます。
キーボードバックライトはマルチカラーイルミネーション仕様。本体のリアにも15色に切り替え可能なLEDライトバーが配置されており、専用ユーティリティーソフト「Control Center」から様々な色、エフェクトを設定できます。このあたりのきめ細やかなカラーデザイン機能はゲーミングノートPCライクな装備です。
オンライン会議用の必須装備としては、500万画素Webカメラ（Windows Hello対応）と、マイク×2を装備。RGBカメラとIRカメラが独立しているので、室内灯下でも明るく、自然な色で撮影可能。また、プライバシーシャッターを装備しているので、RGBカメラとIRカメラのどちらもカバーで物理的にふさげます。カメラ未使用時にプライバシーシャッターを閉めておけば、たとえマシンが乗っ取られたとしても、映像が流出する心配はないわけです。
4K動画編集やRAW画像の大量現像を快適にこなせるパフォーマンスを発揮
本製品はIntel Core Ultra 7 255HX/GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成です。定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU（Multi Core）は31990pts、CPU（Single Core）は2044pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは9425、Time Spyは14615、Fire Strikeは34234、Wild Lifeは40091、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9.0.1」のシーケンシャルリード（SEQ1M Q8T1）は6037.57MB/s、シーケンシャルライト（SEQ1M Q8T1）は5305.50MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは9617、Essentialsは9753、Productivityは16583、Digital Content Creationは14923を記録しました。
Intel Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせているだけに、4K動画編集やRAW画像の大量現像をこなせますし、AAAタイトルも中～高画質設定で1440p解像度であれば快適にプレイできるだけのパフォーマンスを備えていると言えます。
|CINEBENCH R23
|CPU(Multi Core)
|31990
|CPU(Single Core)
|2044
|3DMark
|Port Royal
|9425
|Time Spy
|14615
|Fire Strike
|34234
|Wild Life
|40091
|CrystalDiskMark
|1M Q8T1 シーケンシャルリード
|6037.573 MB/s
|1M Q8T1 シーケンシャルライト
|5305.498 MB/s
|1M Q1T1 シーケンシャルリード
|2800.127 MB/s
|1M Q1T1 シーケンシャルライト
|2523.302 MB/s
|4K Q32T1 ランダムリード
|485.876 MB/s
|4K Q32T1 ランダムライト
|445.946 MB/s
|4K Q1T1 ランダムリード
|57.671 MB/s
|4K Q1T1 ランダムライト
|127.477 MB/s
|PCMark 10
|総合
|9617
|Essentials
|9753
|Productivity
|16583
|Digital Content Creation
|14923
価格上昇が続くメモリ市場を踏まえても、いまこそ買いのタイミング
Intel Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「SENSE-16WR171-U7-UKSX」は、4K動画編集からRAW現像、最新ゲームまで幅広くこなせる高い総合力が魅力です。さらに工場出荷時にキャリブレーション済みの高精細ディスプレイや豊富なインタフェースなど、プロクリエイターに必要な要素を的確に押さえています。
|メーカー名
|パソコン工房
|ブランド
|iiyama PC
|モデル名
|SENSE-16WR171-U7-UKSX
|型番
|ISeNEs-16WR171-U7-UKSXB
|OS
|Windows 11 Home 64ビット
|CPU
|Intel Core Ultra 7 Processor 255HX(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.2 GHz、55W[最大160W])
|メモリ
|32GB DDR5-5600(16GB×2、2スロット)
|SSD
|1TB(PCIe Gen4 x4接続)
|HDD
|－
|光学ドライブ
|－
|マザーボード
|－
|チップセット
|Intel HM870
|グラフィックス
|GeForce RTX 5070 Ti
|ディスプレイ
|16型WQUXGA液晶（3840×2400ドット、120Hz、非光沢）
|インタフェース
|Thunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、HDMI×1、有線LAN×1、microSDメモリカードリーダー×1、3.5mmコンボジャック×1
|無線
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5
|LAN
|2.5GBASE-T
|WWAN
|－
|Webカメラ
|500万画素（Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き）
|セキュリティ
|TPM2.0対応
|バッテリー
駆動時間
|動画再生時4.1時間、アイドル時4.4時間（JEITA 3.0）
|サイズ
|約355×274.5×30.6mm
|重量
|約2.2kg
