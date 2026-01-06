パソコン工房のクリエイター向けノートPC「iiyama PC SENSE-16WR171-U7-UKSX」は、「Intel Core Ultra 7 プロセッサー 255HX」と「GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU」を搭載するミドルハイクラスのノートPC。4K動画編集からRAW現像、最新ゲームまで幅広くこなせ、プロクリエイターにもおすすめできる1台に仕上がっています。今回は本製品の詳細スペック、使い勝手、そしてパフォーマンスについてじっくりレビューしていきましょう。

パソコン工房「iiyama PC SENSE-16WR171-U7-UKSX」

Core Ultra 7 255HX/GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成

「iiyama PC SENSE-16WR171-U7-UKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「Intel Core Ultra 7 Processor 255HX」(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.2 GHz、55W[最大160W])、外部グラフィックスに「GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU」を採用。メモリは32GB（DDR5、16GB×2、2スロット)、ストレージは1TB NVMe対応 M.2 SSDを搭載しています。

ディスプレイは16型WQUXGA液晶（3,840×2,400ドット、120Hz、非光沢）を装備。ディスプレイ上部にはプライバシーシャッター付きの500万画素Webカメラ（Windows Hello対応）とマイクが搭載されています。

ディスプレイは16型WQUXGA液晶（3,840×2,400ドット、120Hz、非光沢）を搭載。工場出荷時に「X-Rite Factory Display Calibration」が実施されており、プロのクリエイティブワークにも活用できる色再現性を実現しています

キーボードはテンキー付きの日本語配列

インタフェースはThunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、HDMI×1、有線LAN（2.5GBASE-T）×1、microSDメモリカードリーダー×1、3.5mmコンボジャック×1を用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしています。

本体サイズは約355×274.5×30.6mm、重量は約2.2kg。バッテリー駆動時間は動画再生時4.1時間、アイドル時4.4時間（JEITA 3.0）と謳われています。

本製品はデフォルトでもIntel Core Ultra 7 255HX/ GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成ですが、メモリは最大64GB、1st/2nd/3rdストレージは最大4TBにアップグレードも可能です。

本体の実測重量は2,220g

ACアダプタと電源ケーブルの合計重量は実測694g

ディスプレイは1台ずつキャリブレーション、LEDキーボードはゲーミング仕様

本製品の売りのひとつが高解像度、高画質ディスプレイ。サイズは16型、解像度は3,840×2,400ドット。輝度や色域などの細かなスペックは公表されていませんが、工場出荷時に「X-Rite Factory Display Calibration」によって、1台ずつキャリブレーションが実施されているとのこと。実際いくつかの写真でチェックしてみたところ、実際の色に忠実に表示されていました。

また本製品はクリエイター向けノートPCですが、リフレッシュレートは最大120Hzとゲーミング仕様です。最大120fpsのフレームレートでグラフィックを表示できるので、臨場感は豊かですし、対戦ゲームでも有利です。

ディスプレイの最大展開角度は130度

キーボードはテンキー付き日本語配列で、キーピッチは実測18.4mm前後、キーストロークは実測1.8mm前後。強くタイピングするとキーボード面はわずかにたわみますが、タッチタイピングしていて気づくほどではありません。タッチパッドも実測121×83mmが確保されており、ストロークも軽く、クリック感も良好。慣れればフルスピードで日本語入力できるキーボードと言えます。

キーボードバックライトはマルチカラーイルミネーション仕様。本体のリアにも15色に切り替え可能なLEDライトバーが配置されており、専用ユーティリティーソフト「Control Center」から様々な色、エフェクトを設定できます。このあたりのきめ細やかなカラーデザイン機能はゲーミングノートPCライクな装備です。

オンライン会議用の必須装備としては、500万画素Webカメラ（Windows Hello対応）と、マイク×2を装備。RGBカメラとIRカメラが独立しているので、室内灯下でも明るく、自然な色で撮影可能。また、プライバシーシャッターを装備しているので、RGBカメラとIRカメラのどちらもカバーで物理的にふさげます。カメラ未使用時にプライバシーシャッターを閉めておけば、たとえマシンが乗っ取られたとしても、映像が流出する心配はないわけです。

プライバシーシャッターには赤丸が記されています。シャッターの状態が一目でわかるわけです

Windows 11の「カメラ」アプリで撮影。カーテンを閉め切った室内灯下で撮影しましたが、明るく、自然な色で撮影できています

4K動画編集やRAW画像の大量現像を快適にこなせるパフォーマンスを発揮

本製品はIntel Core Ultra 7 255HX/GeForce RTX 5070 Ti/RAM32GB/SSD1TBと充実した構成です。定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU（Multi Core）は31990pts、CPU（Single Core）は2044pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは9425、Time Spyは14615、Fire Strikeは34234、Wild Lifeは40091、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9.0.1」のシーケンシャルリード（SEQ1M Q8T1）は6037.57MB/s、シーケンシャルライト（SEQ1M Q8T1）は5305.50MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは9617、Essentialsは9753、Productivityは16583、Digital Content Creationは14923を記録しました。

Intel Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせているだけに、4K動画編集やRAW画像の大量現像をこなせますし、AAAタイトルも中～高画質設定で1440p解像度であれば快適にプレイできるだけのパフォーマンスを備えていると言えます。

3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは9425

Time Spyは14615

Fire Strikeは34234

Wild Lifeは40091

ストレージはPCIe Gen4 x4接続SSDを搭載

ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9.0.1」のシーケンシャルリード（SEQ1M Q8T1）は6037.57MB/s、シーケンシャルライト（SEQ1M Q8T1）は5305.50MB/s

総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは9617、Essentialsは9753、Productivityは16583、Digital Content Creationは14923

CINEBENCH R23 CPU(Multi Core) 31990 CPU(Single Core) 2044

3DMark Port Royal 9425 Time Spy 14615 Fire Strike 34234 Wild Life 40091

CrystalDiskMark 1M Q8T1 シーケンシャルリード 6037.573 MB/s 1M Q8T1 シーケンシャルライト 5305.498 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルリード 2800.127 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルライト 2523.302 MB/s 4K Q32T1 ランダムリード 485.876 MB/s 4K Q32T1 ランダムライト 445.946 MB/s 4K Q1T1 ランダムリード 57.671 MB/s 4K Q1T1 ランダムライト 127.477 MB/s

PCMark 10 総合 9617 Essentials 9753 Productivity 16583 Digital Content Creation 14923

価格上昇が続くメモリ市場を踏まえても、いまこそ買いのタイミング

Intel Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「SENSE-16WR171-U7-UKSX」は、4K動画編集からRAW現像、最新ゲームまで幅広くこなせる高い総合力が魅力です。さらに工場出荷時にキャリブレーション済みの高精細ディスプレイや豊富なインタフェースなど、プロクリエイターに必要な要素を的確に押さえています。

メーカー名 パソコン工房 ブランド iiyama PC モデル名 SENSE-16WR171-U7-UKSX 型番 ISeNEs-16WR171-U7-UKSXB OS Windows 11 Home 64ビット CPU Intel Core Ultra 7 Processor 255HX(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.2 GHz、55W[最大160W]) メモリ 32GB DDR5-5600(16GB×2、2スロット) SSD 1TB(PCIe Gen4 x4接続) HDD － 光学ドライブ － マザーボード － チップセット Intel HM870 グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti ディスプレイ 16型WQUXGA液晶（3840×2400ドット、120Hz、非光沢） インタフェース Thunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、HDMI×1、有線LAN×1、microSDメモリカードリーダー×1、3.5mmコンボジャック×1 無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 LAN 2.5GBASE-T WWAN － Webカメラ 500万画素（Windows Hello対応、プライバシーシャッター付き） セキュリティ TPM2.0対応 バッテリー

駆動時間 動画再生時4.1時間、アイドル時4.4時間（JEITA 3.0） サイズ 約355×274.5×30.6mm 重量 約2.2kg

