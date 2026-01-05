忘年会、新年会、実家のごちそう……気づけば胃がフル稼働。そんな時に頼りたいのが、ローソンのスープシリーズです。今回はおすすめスープとあわせて、『えらべるデリ』をマイナビニューススタッフが実食してみました！

飲みすぎた翌日の体にやさしくしみわたる！ 『おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁』

「連日飲み過ぎて、胃がヘビー級……」とつぶやきながらAさんが手に取ったのは、『おにぎり浅草宿六監修 赤だし仕立ての豚汁』。フタを開けた瞬間、赤だしの香りがふわっと広がり、「おいしそう」と飲む前からうっとりするAさん。

「旨味があって具材もたっぷり。それでいてホッとするやさしい味わい。飲みすぎた体に最高です」と言いながら、スープをもう一口。赤だしを含めブレンドしたこだわり味噌がしみわたり、思わずおにぎりにも手を伸ばしていました。

たっぷりの具材に思わず歓声！ 『食物繊維が摂れる 8種具材のポトフ』

つづいては、『食物繊維が摂れる 8種具材のポトフ』。キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、人参、かぼちゃ、コーン、蓮根、ウインナーの8種の具材が入って、これ1食で食物繊維2.8gも摂れるんです！

「具材が豪華すぎ！」と声をあげながらスプーンを口に運ぶAさん。その満足感に、思わず笑みがこぼれます。

「ポトフのウインナーって、最高ですよね（笑）。野菜の食感も楽しいし、食材の旨みがスープにしみている！」

寒い冬にぴったりの一杯で、体も心もじんわり温まります。

野菜がしっかりとれて食べ応えもばっちり！ 『1食分の野菜が摂れる ちゃんぽんスープ～春雨入り～』

Ｂさんが手に取ったのは、『1食分の野菜が摂れる ちゃんぽんスープ～春雨入り～』。「野菜がたっぷり。春雨入りで食べ応えもある！」とBさんのテンションもアップ。栄養も味も満足できる一杯です。

「スープもコクがあっておいしい～！」と、箸が止まらない様子。不規則な生活をリセットしたい時の強い味方になりそうです。

“あともう一品ほしい”なら、

『えらべるデリ』が頼もしい

「スープだけじゃ足りないかも？」という時は、気分にあわせて選べるローソンの『えらべるデリ』がおすすめ。

さっぱりと食べられる軽めのメニューから、寒い季節にうれしい“レンジで温めてほっこり”できる一品、さらにおつまみ感覚で楽しめるものまで、ラインナップはとっても豊富。あともう一品ほしい時にぴったりです。

あなたはどれ派？

ローソンで整えよう

便利だけじゃない、頼れるローソン。年末年始の食べすぎや不規則な生活をリセットしたいなら、ローソンのスープ＆デリでホッと一息。体も心もやさしく整えて、新年を軽やかにスタートしませんか？

