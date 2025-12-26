ファーウェイが、12月26日(金)より年末年始のご愛顧感謝セールを開催! ウェアラブルからオーディオ製品まで、日々の暮らしを快適にしてくれる便利な製品が幅広く対象になっています。

本記事では、セール対象製品を一挙ご紹介。今年1年頑張った自分へご褒美を贈りたいという方や、新しいガジェットで2026年を気持ちよく迎えたいという方に向けて、最適な1台を手に入れるヒントをお届けします!

【ウェアラブル】スマホ連携機能から健康管理まで便利な機能が盛りだくさん!

心拍数などの健康管理に役立つ情報を記録できるウェアラブルデバイス。発売されて間もない最新モデルから定番モデルまで、高機能で使いやすいと定評あるファーウェイの製品をご紹介します。

01 HUAWEI WATCH GT 6／HUAWEI WATCH GT 6 Pro

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

スマートウオッチの主力シリーズ最新作。革新的なバッテリー設計により、通常使用で最大約21日間という驚異的なバッテリー駆動時間を実現しています。また独自のアンテナ設計と位置測位アルゴリズムの採用で、従来モデルよりさらに位置測定システムの精度が向上。

ワークアウト機能も充実しており、多様なスポーツに対応しています。なかでもサイクリングは、業界初となるウオッチ単体でサイクリングパワーの試算も可能に! このほか、心拍数や心電図、血中酸素レベルに加え、ストレスや情緒、睡眠をモニタリングできるなど、健康管理に役立つ機能も数多く搭載。

46mmと41mmの2種類のサイズから選べてカラバリも豊富な「WATCH GT 6」と、美しい八角形デザインやチタン合金ケースなどを採用したハイエンドモデル「WATCH GT 6 Pro」の2モデルが用意されています。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

02 HUAWEI Band10 aluminium edition／HUAWEI Band 10

HUAWEI Band 10

コンパクトなデザインとコストパフォーマンスの良さで人気の「HUAWEI Band」シリーズ最新作。心拍数や血中酸素レベル、ストレス、生理周期トラッキングに加え、新たに情緒のモニタリングにも対応。また睡眠モニタリング機能は心拍変動にも対応し、より専門的で高精度な睡眠分析が可能になっています。

ワークアウトは100種類のスポーツをサポート。特にプールでの水泳は、9軸センサーと画期的なアルゴリズムにより、水泳中のフォームやラップ数、距離などのデータをより高精度に測定できるように。

ラインアップは、樹脂製ボディの「HUAWEI Band 10」とアルミニウム合金製ボディの「HUAWEI Band10 aluminium edition」の2モデルで、合わせて7種類のカラバリが用意されています。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

03 HUAWEI WATCH Ultimate 2

HUAWEI WATCH Ultimate 2

スマートウオッチのフラグシップモデル。ジルコニウムベースのリキッドメタルケースとナノクリスタルセラミックの八角形ベゼル、サファイアガラスで構成されており、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。

水深150mのダイビングに対応しているほか、小型ソナーモジュールを内蔵しており、水中でも30m以内にいるユーザーとテキストや絵文字のメッセージをやり取りできます。ダイビング以外にも、ゴルフやランニング、サイクリング、トレイルラン、登山など100種類以上のスポーツに対応。バッテリーは、標準モードで最大約4.5日間、節電モードで最大約11日間の駆動を実現しています。

またeSIM機能を搭載しており、ウオッチ単体で通話やSMSを利用可能。通話の際はAIノイズキャンセリング機能により、クリアな声で相手とコミュニケーションを取ることができます。

カラバリはブルーとブラックの2種類で、それぞれ本体に合わせたカラーのダイビング用のエクステンションベルトが付属。またブルーにはチタンベルトも同梱されています。

購入サイトはこちら

04 HUAWEI WATCH FIT 4／HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

多機能スマートウオッチ「HUAWEI WATCH FIT」シリーズの最新モデル。シリーズで初めて気圧計を搭載しており、登山やハイキング、トレイルランニングなどのワークアウト時に、高度や合計上昇距離、気圧などを測定できるようになりました。またオフラインでのカラーマップ表示にも対応し、街中のランニングやウォーキング時の利便性も向上しています。

心拍数や血中酸素レベル、生理周期などのほか、情緒モニタリング機能も搭載。睡眠モニタリング機能は睡眠時の心拍変動に対応し、より高度な睡眠分析ができるようになっています。さらに通常使用で最大10日間使用できる長時間バッテリーを搭載するほか、ワイヤレス急速充電にも対応。

なお「WATCH FIT 4」の基本機能に加え、ゴルフや40mフリーダイビングなどのワークアウトモードに対応し、本体に航空グレードのアルミニウム合金やチタニウム合金、サファイアガラスなどを採用したフラグシップモデル「WATCH FIT 4 Pro」も用意されています。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

05 HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計

HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計

本体内部にマイクロポンプを、ベルト部にカフを搭載しており、単体で血圧を測定できる血圧計内蔵スマートウオッチ。手動での測定に加え、自動血圧モニタリング機能も搭載しており、1日を通しての血圧の傾向や状態を知ることができます。なんと、血圧測定機能は、自動電子血圧計として日本の管理医療機器認証(※)を取得しているんです。

※医療機器認証番号：306AGBZI00008000

日本のプログラム医療機器承認を取得した心電図機能も搭載しており、ウオッチの右側面下側にあるボタンに約30秒間触れることで高精度な心電図の測定や記録が可能。このほか、睡眠モニタリングや心拍数、血中酸素レベル、皮膚温、ストレスレベルなどの測定にも対応しています。

カラバリはブラックをはじめゴールド・ブルーの3種類で、ブラックのベルトは汗に強いフルオロエラストマー素材が、ゴールド・ブルーにはコンポジットレザーが採用されています。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

【オーディオ製品】人気のワイヤレスイヤホンからオーディオグラスまで多彩なラインアップ

音楽を聴いたり、通話をしたりするのに欠かせないオーディオ製品。カナル型からメガネ型まで、利用シーンや好みに合わせて選べるファーウェイのラインアップをご紹介します。

01 HUAWEI FreeBuds 7i

HUAWEI FreeBuds 7i

アクティブノイズキャンセリングに対応し、ハイレゾオーディオワイヤレス認証を取得した高音質な完全ワイヤレスイヤホンの最新モデル。前モデルでも好評だったノイズキャンセリング性能が新開発の8mm²大型エアベントなどによってさらに強化されており、平均28dB、最大55dBのノイズ軽減を実現。またファーウェイ製イヤホンでは初めて空間オーディオに対応し、立体感や臨場感のあるサウンドを楽しめるようになっています。

通話ノイズリダクションも性能アップしており、屋外など最大90dBの騒音環境でもクリアな通話が可能。ノイズキャンセリング機能オフの場合、イヤホン単体で約8時間、充電ケースと組み合わせると最大35時間の音楽再生ができるロングバッテリーも魅力的なポイントです。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

02 HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載したコストパフォーマンスに優れる完全ワイヤレスイヤホン。カラバリはホワイトとブラックの2色が用意されています。

最大の特徴は、通常価格6,000円台のエントリーモデルながら、平均24dB、最大50dBという上位モデル並みのノイズキャンセリング機能を備えている点。騒音が気になる場所でもノイズを低減して音楽を快適に楽しめます。

イヤホン単体で約4.3gという軽量ボディや人間工学に基づいたデザイン、シリコン製のイヤーピースなどにより、フィット感に優れるのもポイント。IP54の防塵防滴性能を備えているため、汗や雨などを気にせず使えるのもメリットです。

口径約10mmダイナミックドライバーとポリマー複合ダイアフラムの組み合わせによる高音質や、ノイズキャンセリング機能オフの場合、イヤホン単体で最大10時間、充電ケースと合わせて最大50時間の音楽再生が可能なロングバッテリーも魅力的な部分です。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

03 HUAWEI FreeClip

HUAWEI FreeClip

耳を挟みこむように装着するイヤーカフ型イヤホン。耳穴をふさがないオープン型のため長時間の装着でも負担が少なく、快適なリスニングが可能です。

ワイヤー部にニッケルチタン形状記憶合金を採用しているため弾性が高く、着けやすさと激しい運動でも落ちにくい安定性を両立しています。イヤホンは左右の区別がなく、装着すると自動的に左右の耳を識別してくれます。

約10.8mmのデュアルマグネットダイナミックドライバーによる迫力ある低音や、デュアルマイクと骨伝導VPUセンサーを搭載したマイクによるクリアな音声通話も特徴。音漏れを逆音波で打ち消して抑える逆音波システムの採用で、周囲の目が気になる環境でも安心してリスニングに集中できます。

1回のフル充電でイヤホン単体の場合は最大8時間、充電ケースと合わせて最大36時間の音楽再生が可能なロングバッテリーや、IP54の防塵防滴性能、タッチコントロールによる直感的な操作性なども魅力的なポイントになっています。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

03 HUAWEI Eyewear 2

HUAWEI Eyewear 2

耳にかけるテンプルなどの部分にスピーカーやマイクを内蔵したメガネ型のウェアラブルデバイスで、オーディオグラスと呼ばれる製品。薄型軽量設計のため長時間でも負担を感じず装着でき、耳をふさがないため周囲の状況を把握しやすいのがメリット。スピーカーは、耳にピンポイントで音声を出力しつつ逆音波で音漏れを低減する設計になっているため、静かなオフィスや会議室でも使いやすいのも特徴です。

同一指向型デュアル振動板などの採用で音質を高めており、通話だけでなく音楽も快適に楽しむことが可能。IP54の防塵防滴性能や、フル充電状態で最大11時間の音楽再生に対応したロングバッテリーなども魅力的なポイントです。

レビュー記事はこちら

購入サイトはこちら

新しいガジェットを手に入れて毎日の暮らしに彩りを

12月26日(金)から1月12日(月)の期間実施される年末年始感謝セールは、その人気製品を“特別価格”でゲットできる絶好のチャンス。この機に、日々の生活を快適にしてくれるガジェットを手に入れ、新しい年の始まりを気持ちよく迎えてみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：ファーウェイ・ジャパン