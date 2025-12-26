糖質を控えようと意識しても「どうしても甘いものが食べたい……!」と思ってしまうことはありませんか? そんなときは砂糖の代わりに“自然由来甘味料”を使ってみるのもひとつの手段です。

今回はウエルシアから登場した話題のラカンカ甘味料に注目! カロリーゼロ・糖類ゼロにもかかわらず、砂糖のような自然な甘さを楽しめると人気が高まっています。しかし「本当に砂糖の代わりになるの?」「味が変わってしまうのでは?」「レシピの分量を考え直すのが面倒では?」など疑問を持っている方も多いでしょう。

本記事は、筆者が砂糖をラカンカ甘味料に置き換える生活を実際に試してみました。味や使いやすさ、満足度まで、率直な体験談とともに自然由来甘味料の魅力をお届けします。

料理、お菓子作り、休息の一杯……砂糖をラカンカ甘味料に置き換えてみた

今回使用するのは、「からだWelcia 私100％自然なんですラカンカ甘味料」。手軽に試せる200gサイズ(数量限定)と、たっぷり使える1kgサイズが展開されています。

ラカンカ甘味料の袋を開けた瞬間、ふわっとまろやかな香りが漂いました。見た目はきび糖や三温糖のように、ほんのりとした茶褐色。グラニュー糖を思わせるサラサラ感もあります。

まずは毎日飲んでいる紅茶にラカンカ甘味料をひとさじ投入! スプーンで混ぜるとあっという間に溶けました。

ほどよい甘さがありつつも、後味は普段使っている上白糖よりもすっきりとした印象です。ラカンカ甘味料の香りも茶葉の風味を邪魔しておらず、「いつも通りのほっとする1杯」を楽しめました。

料理に砂糖を使うときも、ラカンカ甘味料で置き換えてみます。

まず作ったのは鶏胸肉の照り焼き。合わせ調味料を作るとき、大さじ1杯のラカンカ甘味料を入れました。砂糖を使う場合と同じ分量を入れればいいので、計算し直す必要はありません。

たれの質感や照りは、砂糖を使ったときとほぼ同様。甘みもほかの調味料に負けておらず、照り焼きらしい味に仕上がりました。

煮込み料理でも、ラカンカ甘味料が大活躍! 筆者は甘みがしっかり出ている肉じゃがが好きなので、いつも砂糖を多めに入れていました。今回はラカンカ甘味料に置き換えたので、甘みは変わらないもののカロリーや糖類ゼロ。手軽にヘルシーなご飯を食べられてありがたいです。

副菜作りにも挑戦。にんじんのグラッセに使う砂糖も、ラカンカ甘味料で代用しました。

フライパンで熱するとラカンカ甘味料がきれいに溶けてくれるので、舌触りがなめらかな仕上がりに。ラカンカ甘味料の茶褐色も影響せず、にんじん本来の色が活かされたグラッセができました。

そして砂糖を多く使う場面といえば、お菓子作り。友人の家でアップルパイを作る機会があったので、ラカンカ甘味料を使ってみました。

リンゴを煮るときや、カスタードクリームを作るときにたっぷり入れていた砂糖。今回はすべてラカンカ甘味料に置き換えてみます。いつもであれば分量計測中に山のように積み上がっていく砂糖に罪悪感を抱いていましたが、今回はカロリーと糖類ゼロなので気にしません!

完成したアップルパイがこちら。リンゴの風味を引き立てるようなスッキリとした甘さと、まろやかで優しい風味のカスタードクリームがおいしかったです。

レシピの分量を変えずに、砂糖と同じように使えるラカンカ甘味料。「ラカンカ甘味料を使ったんだ」と言われなければ気づかないほど、味も砂糖そのものでした。

実際に砂糖を使ったときとのカロリーの差はこれくらいでした。

置き換えるだけで、こんなにもカロリーオフができるなんて嬉しい限りです。

また、「からだWelcia 私100％自然なんですラカンカ甘味料」はジッパー付きの袋に入っているので、容器に移し替えなくても保管できて便利。これほど手軽に普段よりもヘルシーな食生活を実現できるなら、ぜひ今後も使い続けたいと思いました!

そもそもラカンカ甘味料の特長って?

今回のレビューに使用した「からだWelcia 私100％自然なんですラカンカ甘味料」について、詳しく見てみましょう。

本商品は、一般社団法人「食・楽・健康協会」が認定している「ロカボ」の基準に加え、「良糖質」(※)の基準を満たした「ロカボプラス」を取得している低糖質甘味料になります。カロリーゼロ・糖類ゼロの自然由来甘味料で、糖質を気にされている方の毎日を支えます。

※良糖質とは異性化糖が使用されていないことが条件となります

「からだWelcia 私100％自然なんですラカンカ甘味料」の原材料に使用しているのは、中国原産の果実・羅漢果(ラカンカ)の抽出物で、羅漢果の自然な甘さが特長となります。 その甘味成分である「モグロシドV」は体内にほとんど吸収されない性質があるため、カロリーはゼロとなっています。



本製品の羅漢果は、各国の有名食品会社と取引をしている、世界的な羅漢果製品メーカー「吉福思社」から仕入れており、吉福思社は羅漢果製品とその製造方法で、日本を含む28の国と地域で特許を保有しています。さらに、アメリカ食品医薬品局(FDA)が定めている「GRAS」 (安全性が認められた食品添加物)という認証も取得済みです。これにより、製品の信頼性が裏付けられています。

甘味料の見直しで、健康な暮らしを!

味や使い勝手はそのままに、無理なくロカボ生活を試せるラカンカ甘味料。楽しくヘルシーな生活を実現したい方にとって、頼りになる存在です。まずはいつもの1杯やひと皿から、甘味料をラカンカ甘味料に置き換えてみてはいかがでしょうか。

