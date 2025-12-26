人生、山あり谷あり。やること全部がうまくいく日もあれば、どうしようもなくツイていない日もありますよね。とある日のAさんは、まさに「不運の連続」でした。朝は寝坊して慌てて家を飛び出したら、駅までの道で靴が壊れ、電車に乗れば大幅遅延。ようやく外回りに出たと思ったら突然のどしゃ降りでびしょ濡れに。その時点で心はもう折れかけていたのに、追い打ちをかけるようにスマホまで落として画面には大きなひびが入りました。

バキバキに割れたスマホを見ては、「あの日の絶望」を何度も思い出してしまう――。そんな日々が続いていました。

でも、今のAさんは“強い”で噂の新しいスマホを購入し意気揚々。というのも、世界最高水準※1の防水・防塵性能と耐衝撃性能を備えたハイエンドスマホ「arrows Alpha」を手に入れたから。どんな不運に見舞われたって、これなら大丈夫。とケースもつけずに自信満々に。ここでは、「arrows Alpha」を手に入れたAさんの一日を覗いてみました。

通勤中に”うっかり落下”

朝、通勤電車に乗るため駅のホームを急いでいたところ、人を避けた拍子にスマホが手から滑り落ち、画面からコンクリートに直撃。さらに通行人に踏まれるという追い打ち……。普通なら「終わった」と青ざめる場面です。そんなときもAさんは落ち着いて「arrows Alpha」を拾い上げます。その画面は何事もなかったかのように無傷で、動作もまったく問題なし。

片手でスマホを使っていると、何かの拍子で落としてしまったり、机の上に置いていたスマホにうっかり物を引っかけて落としそうになりヒヤッとすることってよくありますよね。自分では落としたことがなくても、他人が落としたのを見たことがある人は多いのではないでしょうか。通常のスマホの場合、打ちどころが悪いと意外と簡単に画面のガラスって割れてしまいます。

運よく画面が割れなくても、衝撃で内部パーツに不具合が起き、保存していた大切なデータが損失してしまうことも。スマホの中には仕事のスケジュールや連絡先、SNSでのやり取り、撮り溜めた写真や動画、電子マネーなど、なくなっては困るデータがぎっしり。修理にお金がかかるのも勘弁ですが、大切なアポの日程や取引先の連絡先が分からなくなったり、コード決済用アプリが使えなくなったりするのを考えるとゾッとしますよね。

その点、Aさんが持っている「arrows Alpha」なら、万が一落としてもそうした不安を感じなくてすみます。というのも、耐久性の高いガラス「Corning Gorilla Glass 7i」を搭載し、そのガラス面や内部パーツへのダメージを防ぐ特殊フレーム構造などを採用して破損リスクを大幅に軽減しているから。

そのため、1.5mの高さからコンクリートに落下させる独自試験では、26方向から落としても画面破損なし。基準が厳しいことで知られる米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）に準拠したテストも、落下や耐衝撃、防水、防塵、耐振動など23項目でクリア。つまり過酷な環境でも故障や破損を心配せずに使えるというワケ。Aさんも「arrows Alpha」にしてから、スマホを落とす恐怖から解放された様子です。

突然の雨とコーヒーこぼしで水没の危機

不運は続きます。外回り中に途中で雲行きが怪しくなり、ついにはどしゃ降りに。急いで近くのカフェに避難したものの、ジャケットの内ポケットに入れていたスマホまでびしょ濡れ状態。水を拭いて乾かしている最中、うっかりコーヒーを倒してスマホにこぼしてしまいます。

でも大丈夫。Aさんは慌てずお手洗いに向かい洗面台でスマホを丸洗いし始めました。

一般的なスマホにとって水濡れは厳禁。雨に降られたり、水の中に落としたり、飲み物や料理をこぼしてしまったりして内部に水が入ると、回路がショートして故障やデータ損失につながる可能性があります。それでもお風呂にスマホを持ち込んで動画や音楽を楽しむという人も多く、湯気や水滴で故障するケースも少なくありません。

そんなときでもAさんが持っている「arrows Alpha」なら、心配不要。というのも、水の侵入を防ぐ高度なシーリング構造を採用しており、スマホとしては世界最高水準※1のIP66/68/69という防水・防塵性能を実現しているため。どれくらいすごいかというと、粉塵の侵入が完全に防護されているため、水面下での使用ができ、高圧のお湯にも耐えられるレベル。

さらに、最近では「スマホはトイレの便座よりも汚れている」と言われるほど、日常的に手や机、バッグなどさまざまな場所に触れるスマホは雑菌の温床になりがち。そんなときも「arrows Alpha」なら、ハンドソープで丸洗いが可能※2。アルコール除菌もできるため、清潔に保てるのできれい好きなAさんにとってはまさに理想のスマホです。

汚れた場合はハンドソープで丸ごと洗うことも可能

昼休みのゲームに没頭、上司の声で現実に

昼休み、Aさんは最近ハマっているバトルゲームに夢中。有機ELディスプレイに映し出される鮮やかな映像と迫力ある音響に、思わず時間を忘れてしまいます。すると、背後から「午後の打ち合わせ、準備できてる？」と上司の声が。思わずドキッとしながらも、ゲームの操作は一切カクつかずスムーズ。

スマホの頭脳に当たるCPUには、arrows史上最高性能の「Dimensity 8350 Extreme」チップを搭載。そのパフォーマンスを最大限に引き出すため、排熱効率に優れたベイパーチャンバー冷却機構を採用しており、重いゲームも快適にプレイできます。

ディスプレイは約6.4インチと大きく、解像度も2,670×1,200ピクセルと超高精細。発色やコントラストに優れた有機ELを採用しており、写真や動画を美しく表示することができます。ゲームの映像も臨場感たっぷりで、Aさんが時間を忘れてのめりこむのも無理ありません。

さらに、メモリは12GB＋仮想メモリで最大24GB相当を確保。複数のアプリを同時に利用する場合でも動作がスムーズ。出先からスマホでビデオ会議アプリやオフィスアプリを使うこともあるAさんにとっては心強いスペックです。

急な飲み会でも充電切れの心配なし

今日は定時で帰る予定だったAさん。ところが、急遽上司から「このあと飲みに行こう！」と誘われます。昼休みにゲームや動画を楽しみすぎて、バッテリー残量は気になるところ……。でも大丈夫。

「arrows Alpha」には5,000mAhという大容量バッテリーが搭載されており、ゲームや動画、音楽、SNSのチェックなどを一日あたり10時間楽しんでも二日間持ちます※3。しかも同梱の90W充電器を使用すれば、電池切れ状態から約35分で100％になる超急速充電が可能※4。これなら忙しい朝も出かける準備の間にサクッと充電できて安心ですよね。

帰宅後、彼女からの連絡でピンチ

仕事を終えて帰宅したAさん。スマホを開くと、彼女から「明日どうする？」のメッセージ。そういえば、週末のデートプランをまだ決めていません。焦るAさんですが、ここでも「arrows Alpha」が頼もしい味方に。本体側面のアクションキーを押すだけで、Google Geminiやarrows専用の「arrows AI」が起動。おすすめスポットを検索し、移動時間や予算を考慮したプランを瞬時に提案してくれます。

調べものや文章の要約、画像生成など、便利なAI機能が指一本で使えるので、Aさんも「これなら彼女に喜んでもらえそう」と一安心。提案したプランを送ると、彼女から「いいね！楽しみ！」と即返信が来ました。Aさんは胸をなで下ろし、「今日もarrows Alphaに助けられたな」と思わず笑みがこぼれます。スマホのタフさだけでなく、スマートさでもピンチを切り抜けられるのが「arrows Alpha」の魅力です。

arrows Alphaで快適な毎日を！

朝の通勤中の落下、外回りでのどしゃ降りとコーヒーこぼし、昼休みのゲーム没頭（これはAさんの自業自得ですが……）、急な飲み会、そして帰宅後のデートプランのピンチ――。Aさんの一日は、まさにハプニングの連続でした。でも、そのすべてを「arrows Alpha」が救ってくれたのです。

世界最高水準※1 の防水・防塵・耐衝撃性能に加え、ハイエンドスマホならではの高性能、そしてAIによるスマートなサポート。これだけの安心と快適を、約8万円台で手に入れられるのは驚きです。Aさんも「この投資で、何度もピンチを乗り越えられた」と実感しています。

あなたも、毎日の不安を吹き飛ばすタフネスとスマートさを体感してみませんか？「arrows Alpha」が、きっとあなたの生活に安心と余裕をもたらしてくれるはずです。

※1 以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません。（2025年5月現在。未来トレンド研究機構調べ）10mm以下のスマートフォン且つ、MIL規格23項目への対応且つ、IP6Xの対応且つ、IPX6/8/9への対応且つ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。

※2 国内メーカー製の洗剤・ハンドソープに限る。泡ハンドソープでの洗い方、注意事項については公式の「洗い方」をご覧ください

※3 日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング150分、SNS閲覧160分、ゲーム90分の計10時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

※4 「充電ブースト」の利用を事前に設定し、同梱の充電器利用した場合。1～100%までの最短充電時間。使用環境などにより変動します。

