大分県別府市にある上人ヶ浜公園が、新たな魅力を加えて『SHONIN PARK』として生まれ変わりました。『SHONIN PARK』は、全国に2,000室超の会議室・宴会場・レンタルスペース・短期オフィスを展開する株式会社ティーケーピー(以下、TKP)が運営する複合型リゾート施設。

上人ヶ浜公園は、もともと別府名物・海浜砂湯が楽しめる人気スポットでしたが、砂湯面積の拡張をはじめ、新たに温浴施設やレストラン、お土産ショップ、宿泊コテージなどが加わり、過ごし方の幅が広がっています。

今回はそんな『SHONIN PARK』の魅力を体験。地域創生とICT活用を融合した新たな公園体験の背景には、NTT西日本の技術とノウハウが詰まっていました。

癒しと楽しみが倍増！ICTで進化した『SHONIN PARK』の見どころ

さっそく『SHONIN PARK』として生まれ変わった公園の魅力をご紹介します。

まずはリニューアルされた砂湯ですが、こちらは従来と比較して面積がなんと2倍に。温かい砂に包まれて波の音を聴く――。そんな贅沢な時間を体験できます。

また砂湯のすぐ隣には新設の温浴施設も誕生し、癒しの空間がさらに広がっています。砂場を体験した後に温泉に浸かれば疲れが吹き飛びそうですね。

さらに公園内はネット(Wi-Fi)環境が整っており、レストランで食事をしている感動そのままに思い出をその場でシェアすることも可能。Wi-Fiを利用した公園イベントなどの開催にも対応しています。

自然の中でもネット環境抜群！

その秘密とおすすめの過ごし方

広域な『SHONIN PARK』のネット環境はどのように整備されているのでしょうか。ネット環境が抜群である理由を、NTT西日本ビジネスフロントで取締役 大分支店長を務める田原さんに伺いました。

──こんなに自然いっぱいで開放的なのに、ネット環境が良くて驚きました。なぜこんなに快適な空間にできるのでしょうか？

田原さん 公園内をカバーするWi-Fiに加えて、レストランや砂湯には専用Wi-Fi、さらにコテージ23室には1部屋ずつ光回線を設置しています。

田原さん 通常海の近くでは、塩害や風雨で電波に影響が出やすいのですが、この公園では工夫を凝らし、至る所に機器を設置することで、ストレスなくネットをお使いいただける環境を整えました。もちろん景観にも配慮しています。

コテージには全室に光回線が整備されており、動画視聴も快適。自然に囲まれた空間で、仕事とリフレッシュの両立も可能です。

また、地元の特産品やグッズも充実。ネットでお土産ランキングを確認しながら、買い物するのもおすすめです。

田原さん 『SHONIN PARK』のプロジェクト発足のタイミングからご相談をいただき、どのように光回線を使えばどんな施設になるかをご提案し、喜んでいただきました。大分県の地域活性化に大きく投資される決断をされたTKPさまの期待に応えるべく、共に地域創生を実現するパートナーとなりたい一心でご提案しました。

田原さん 30の光回線を引くには申請なども含め、苦労は多くありましたが、結果的にお客さまに快適に使っていただける環境を整えられたと思います。また、もし機器にトラブルが生じても、すぐに駆けつけて原因を調べ、必要に応じて代替機器を用意できる体制を構築しています。万が一の障害発生時も当社として全面的にサポートできるよう配慮しました。

そんなNTT西日本グループのサポートを、TKPのホテル＆リゾート事業部 大分準備室でパークゼネラルマネージャーを務める西山さんは「非常に心強かった」と評価しています。

西山さん 『SHONIN PARK』は、TKPとして大分初進出となる施設であり、当社が推進する“空間再生流通事業”の一環として、地域創生をめざすプロジェクトとなります。その実現をNTT西日本グループがICT技術を用いて、全面的にサポート・バックアップをしてくれました。

西山さん 必要なネットワークや機器を的確に示してくれたことはもちろん、公園運営の観点で何が必要になるのかも併せて提案してくださり大変助かりました。さらに、最小の費用で最大の効果が出せるよう、創意工夫を凝らしてくれた点も心強かったです。

西山さん 統制上、多くの事業者に分散して依頼すると運営が大変になるため、極力すべてをワンストップで対応いただけるパートナーを求めていたのですが、その意味でNTT西日本グループは、まさに私どもの希望にマッチした存在でした。

西山さん NTT西日本グループに技術サポートをいただけたことで、ICT環境を整えることができました。自然の中で仕事をしたり、SNSで体験を共有したり、この場ならではの自由な過ごし方を楽しんでいただければと思います。

NTT西日本が支える『SHONIN PARK』の通信環境の裏側

ICT環境が整備されている『SHONIN PARK』ですが、その環境はNTT西日本グループのどのようなサポートによって実現しているのでしょうか。

ここからは、NTT西日本ビジネスフロント大分支店の皆さまにお話を伺います。

藍沢さん 通信網の整備は、公園の工事が始まる前から調整が必要でした。地下に配線を通すため、工事が本格化する前にどこまで進められるかがポイントで、早い段階から準備を始めました。

江藤さん 図面だけで設計しなければならず、現場ができあがってから再調整が必要になる場面もありました。そういった手間は生じましたが、全体の工事に迷惑がかからないよう、工程を見極めながら進めました。

島田さん お客さまや各工事業者と細かく連携し、寄り添いながら構築していきました。通信工事は裏方ですが、その分、完成後に快適に使っていただける環境を整えることが私たちの役割だと思っています。

また、NTT西日本は、非通信分野でも『SHONIN PARK』を支えています。NTT西日本グループのテルウェル西日本では、全国の商業施設やホテルで清掃・点検の業務を行っており、建物の維持管理のノウハウがあります。

『SHONIN PARK』でもお客さまが快適に過ごせるよう全面的にサポートしているのです。

『SHONIN PARK』が示す

地域活性の可能性と未来

自然の中で癒されながら、ネットも快適に利用でき、ストレスフリーな『SHONIN PARK』。リラックスしたいけど仕事も片付けたい、という方にもおすすめです。

自然とテクノロジーがつながる新しい公園体験。その背景には、NTT西日本グループの技術とノウハウがありました。

最先端の技術で豊かな未来社会を共創するNTT西日本グループと、空間再生流通事業を推進するTKPのタッグにより生まれた、新しい地域創生の形。ICTが実現する新たな可能性、明るい未来の姿がまたひとつ見えました。

