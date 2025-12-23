育児と仕事、そのどちらも無理なく続けられる職場をつくりたい——。 そんな想いから、さまざまな企業で「育業」への取組が進んでいます。

今回お話を伺ったコンパス株式会社もそのひとつ。社員の働きやすさを重視し、育業推進の基盤づくりを一歩ずつ進めています。本記事では戦略総務を担当する山上愛さんに、取組の背景や工夫、今後の展望についてお聞きしました。

左からコンパス株式会社 人材戦略部 部長 小林寿啓さん、管理部 戦略総務 山上愛さん、管理部 労務担当 荘さん

三軸で事業を展開する株式会社コンパス

—貴社の事業内容について教えてください。

コンパス株式会社 管理部 戦略総務 山上 愛さん（以下、山上）：事業は大きく3つあります。

1つ目はメイン事業であるウェブサイト制作・ディレクション・開発・サーバー管理、2つ目は 小規模事業向けの業務管理システムの開発、3つ目は企業にエンジニアを派遣する アウトソーシング事業です。

自社・受託・アウトソーシングの3軸を複合的に行うスタイルは比較的珍しく、幅広いニーズに対応できる点が当社の強みです。

—現在のご担当業務について教えてください。

山上：戦略総務として、社員が働きやすい環境を整えるための制度づくりや、情報共有の仕組みづくりを横断的に進めています。

はじめての男性育業が加速させた育業支援

—男性育業の状況を教えてください。

山上：これまで男性の育業対象者がいない状況が続いていましたが、昨年度はじめての対象者が出ました。日数は土日祝を除いて53日、期間にすると約3か月間育業し、育業取得率は100％になりました。

—男性育業の推進に取り組み始めた背景を教えてください。

山上：弊社は、アットホームな雰囲気が強い会社です。そのため、「もっと良い会社にしていこう」という空気が自然と育業の推進にも繋がっていきました。

2024年4月に私の所属する「戦略総務」部門が新設されたことをきっかけに、まずは就業規則をアップデートして、最新の法律に準拠しました。その上で、男性向けの育業マニュアルを作成したり、社員サイトやアプリで情報共有を強化したりと、環境整備を本格的に進めています。

—社内の風土も相まって推進を進めているんですね。

山上：はい。しかし、前例がまだ1人ということもあり、管理フローが体系化されていない点は課題だと感じています。

男性社員にアンケートを実施したところ、育業すると「仕事のことが不安」「収入が心配」という声が複数あり、まだ制度に対する理解が十分ではないことがわかりました。

そのため、現在は申し出から復帰までの流れを整理し、管理職の動きや引き継ぎ方法も含め、フローを可視化する取組を進めています。さらに、社員用サイトやアプリでの情報発信を強化し、制度の周知を行っています。

一人ひとりの声を、さらなる働きやすさに繋げる

—育業を推進するための社内制度には、どのようなものがありますか。

山上：法的な制度はもちろんですが、育業関連の助成金を活用し、育業を支える側への給与面のサポートを整備しています。

また、人材戦略部では社員全員に定期的な1on1ミーティングを実施し、そこで出た声を労務・経理・管理部などに共有する仕組みがあります。社員一人ひとりの意見が制度づくりや取組に反映されやすい環境だと思います。

—こうした取組は、いつ頃から進めましたか。

山上：働きやすい職場づくりに向けた取組は、長い間続けており、直近の2年では「はたらく人ファーストアワード」も受賞しています。

「戦略総務」部門の新設や男性社員が育業したことも重なり、これまで点在していた取組を整理するきっかけとなりました。

—取組の中で、印象に残っている社員の声があれば教えてください。

山上：社員サイトでの情報共有などを通じて取組を知った社員から、「会社として整えていこうとしている姿勢が伝わって嬉しい」「今後も安心して働いていけそう」といった前向きな声が挙がっています。今後もこのような声をいただけるように、育業への取組を行っていきたいです。

安心して、前向きに育業に取り組める会社へ

—育業を推進することで、社内にはどのような変化がありましたか。

山上：「罪悪感なく育業に踏み出せるようになった」「相談しやすくなった」といった意見をいただくことが多くなりました。

また、来年には男性部長も育業を予定していると相談いただいており、職種や役職に関わらず、全社を通して育児と仕事の両立について前向きに考えられる社員が増えているように感じます。

—育業推進において、今後の展望を教えてください。

山上：育業する人もサポートする人も、安心して前向きに育業に取り組める環境をさらに整えていきたいです。

また、産前産後だけでなく、職場復帰後も育児と仕事を両立しやすい会社にしていくことを目指していきます。

—ありがとうございました。

