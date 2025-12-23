お正月の風物詩といえば「駅伝」ではないだろうか。選手たちのドラマに毎年涙を流すという人も多いだろう。一方で、「走っているだけで何が面白いの？」と興味を持てない人がいるのも事実だ。年の瀬が迫ったある日の昼休み、マイナビ編集部ではそんな対照的な2人の会話が始まろうとしていた……。

たすきをつなぐドラマだけじゃない！ 教えて！ 「駅伝」の魅力

田中：

32歳。駅伝ファンで、趣味は筋トレやランニング。早稲田大学出身 山本：

26歳。早稲田大学出身だが、駅伝にはあまり興味がない。

田中：“お正月の駅伝シーズンが近付いてくると、今からワクワクするなあ。山本は、駅伝って見てる？

山本：実はあまり興味が持てなくて、ちゃんと見たことないんですよね……。

田中：え！ もったいない！ 俺たちの出身大学である早稲田大学も常連校じゃないか。

山本：一応、早稲田大学についてはTVやSNSで結果を見たりはするんですけど……。走っているのを観戦する面白さがあまり分からなくて。

田中：いや～、一言で説明するのは難しいけど、やっぱり選手やチームごとの熱いドラマが魅力の一つだよ。チームみんなで襷（たすき）をつないでゴールを目指す姿、寒さや雨など過酷な環境でも走り続ける選手の力強さ、選手を鼓舞する監督の声……レースに関わるたくさんの人の、熱い物語が詰まっているんだ。

山本：確かに、推しのチームや選手がいるとグッと面白くなるかも。早稲田大学では、今年はSNSで工藤選手の活躍が話題になっていましたよね。「山の名探偵」でしたっけ。

田中：そうそう！ 来年も工藤選手には注目だし、新エース候補といわれている1年生、鈴木琉胤選手と佐々木哲選手の2人にも期待したいな。

山本：なるほど。ちなみに先輩が駅伝に興味を持ったきっかけって何なんですか？

田中：友人に駅伝好きがいて、その人にいろいろ教えてもらったのがきっかけかな。そのあと誘われて現地に観戦に行ったんだけど、選手が来たときの観客の熱狂と、ものすごいスピードで目の前を駆け抜けていく選手の迫力に圧倒されてさ。

山本：そんなに凄いんですね！ でも、やっぱり長いし途中で飽きたりしませんか？

田中：いやいや、区間によって特色も景色も全然違うからね。チームのエース級選手が集う「花の2区」の他にも、800m以上の標高差が選手を苦しめる5区6区、海風によって大きく影響を受ける3区8区……一度見始めたら、目が逸らせないよ。

山本：区間ごとにそんなに特色があるんですね。選手ごとに得意な地形も違うだろうし、どこにどの選手を配置するかで大きく結果が変わりそう……なんだか興味がわいてきました！

田中：最近の駅伝の楽しみ方として、選手が履いているシューズにも注目すると面白いぞ。この数年で、長距離界のシューズ事情は大きく変わったんだ。

山本：シューズですか！ 確かに長距離走選手にとって、シューズは相棒ですよね。駅伝人気も相まって、各メーカーも重要視してそうです！

まるで駅伝のレース展開のように、様変わりするシューズ事情

山本：先輩、今のシューズ事情はどんな感じなんですか？

田中：数年前に厚底シューズが登場し、駅伝界のシューズ事情は大きく変わったんだ。その中でアシックスは、ストライド型とピッチ型という走法の違いに着目した『METASPEED（メタスピード）』シリーズを開発し、アスリートの声を反映しながら進化を続けているんだよ。2025年の駅伝では、工藤選手をはじめ多くの選手に選ばれている。

そして、アシックスはわれらが母校・早稲田大学の駅伝チームのオフィシャルスポンサーとして、選手たちを応援しているんだよ。

山本：『METASPEED』って、聞いたことあります！

田中：そうそう、駅伝など大きなレースや大会に合わせてブランドが新商品を投入することが多いんだけど、『METASPEED TOKYO』シリーズの新カラーは鮮やかな緑。そのカラーリングがかっこいいと話題なんだ。

山本：爽やかだけど力強さを感じる色ですね。母校の後輩たちが出るし、レースで繰り広げられる人間ドラマやシューズの違いとか見どころがたくさんあって、確かに駅伝って楽しいかも……。

田中：そうだろ？ 大注目の選手も多いし、来年こそは早稲田大学の時代だと思うんだよ。それに、早稲田をサポートしているアシックスのシューズを履く選手がどれくらい増えるのかも楽しみだ。来年の駅伝は、足元にも注目して一緒に観戦しよう！

山本：ぜひお願いします。今から楽しみになってきました！

アシックス『METASPEED TOKYO』シリーズに新カラー登場！

アシックスの『METASPEED（メタスピード）』シリーズは、国内外のトップアスリートにも選ばれているランニングシューズ 。ストライド型とピッチ型の2つの異なる走り方に着目して開発したもので、これまで数々のアスリートからのフィードバックを受け、進化を続けてきました。

「東京2025世界陸上マラソン」では、日本人最高位の選手が男女ともに『METASPEED』シリーズを着用していたことでも話題に。11月2日に行われた「57回全日本大学駅伝対校選手権大会」でも、アシックスがスポンサー契約を結ぶ早稲田大学の工藤慎作選手が使用し、区間日本人最高記録をたたき出すなど、近年の長距離レースで注目を集めています。

そして11月、日本で100年以上の歴史をもつ駅伝にリスペクトを込めて開発したランニングシューズコレクション「EKIDEN Pack（エキデンパック）」を発売。トップモデルの『METASPEED TOKYO』 シリーズはもちろん、最新モデル『MAGIC SPEED 5（マジックスピード5）』など、全9品番をラインアップしています。

EKIDEN Pack（エキデンパック）

これから大樹へと成長する「新芽」をイメージさせるような明るいグリーンと、シャープな黒のラインが組み合わされたデザインが特徴です。

今年の駅伝は足元にも注目！

選手の走り、仲間との絆、チームの戦略……。駅伝には数々のドラマがありますが、足元にも見逃せない物語が詰まっています。最新シューズの進化が、駅伝の記録更新に挑む選手を支えています。今年は「シューズ」に注目して、駅伝の新しい楽しみ方を発見してみてはいかがでしょうか？

＼ あの日々を、強さに変えていけ ／

