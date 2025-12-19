睡眠の質が下がり、日常生活に支障をきたすこともある「睡眠時無呼吸症候群(通称：SAS)」。その治療に使われているのが、鼻に専用マスクを装着し、睡眠中に空気を送り込むことで無呼吸を防ぐ「CPAP(シーパップ)」療法です。

しかし、あるアンケート結果によると「CPAP装置での治療がつらい」「マスクをつけていると寝づらい」と感じている人も少なくありません。

今回は、「睡眠時無呼吸症候群」の治療を始めた会社員・根牟田の体験をもとに、CPAP装置に関する悩みとその選択肢についてご紹介します。

調査主体：村田製作所

調査方法：インターネット調査

スクリーニング：全国21,815名

本調査対象：SAS診断経験者1,472名のうち条件該当750名（現治療者250／過去治療者250／未治療者250）

調査期間：2025年4月

CPAP療法に悩む根牟田に対して、マンガ内ではCPAP療法をやめてしまう要因やCPAP装置にも様々なモデルの選択肢があることを紹介していました。改めてCPAP療法を行っている人が抱えるお悩みや、CPAP装置の選択肢について振り返ってみましょう。

CPAP療法をやめてしまう理由とは……？

睡眠時無呼吸症候群と診断され、CPAP療法を経験した方へのアンケートでは、治療を中断した人の割合は54.2％と高めでした。

中断理由としては、

「寝づらい」（34.2％）

「経済的負担」（32.9％）

「装着感が不快」（30.4％）

「機器が大きくて不便」（30.4％）

「通院や治療の手間」（29.1％）

などが挙げられ、CPAP装置の使いづらさに起因する不満が多いことがわかります。

それでも、中断経験者の81.9％は「治療を続けたい」と考えているそうです。根牟田のように「治療は続けたいけど、CPAP装置がつらい……」と悩んでいる方は少なくありません。

CPAP装置モデルの選択肢

実はCPAP装置には、例えば以下のようにモデルごとにさまざまな特長があります。

小型・軽量タイプ：持ち運びやすさ重視

静音タイプ：夜間の生活環境に配慮

呼吸しやすさ重視タイプ：自然な呼吸感を追求

加湿・乾燥対策タイプ：鼻や喉の保護に配慮

それぞれ得意な機能が異なるため、自分に合ったモデルを選ぶことで、治療の負担を軽減できる可能性があります。

出張の多い人には、小型・軽量タイプ

根牟田さんは出張が多く、旅行も好きなため、CPAP装置を頻繁に持ち運ぶ必要があり、それが負担になっていました。最近では、手のひらサイズの小型・軽量タイプのCPAP装置も登場しており、根牟田さんのように「大きさや重さがネック」という方にとって、使いやすさが格段に向上しています。

まずは、お医者さんに相談してみよう

CPAP装置のモデルは自分で選べないこともありますが、「使いづらい」と感じている方は、ぜひ一度お医者さんに相談してみてください。

今どんな悩みがあるのか、なぜ使いづらいのかを問診でしっかり伝えることで、より自分に合った治療法が見つかるかもしれません。

自己判断で治療を中断する前に、まずは医師に話してみることが、快適な睡眠への第一歩です。

