PCでゲームやライブ配信、動画編集などをやりたいけれど、用途や予算に合った製品がなかなか見つからない……ということ、ありますよね。そんなときに検討したいのが、自分で必要なパーツをそろえて好みのスペックで組み立てる「自作PC」です。同じスペックなら既製品に比べて割安なのもメリット。でも初めてだと「なんか難しそう」とためらってしまいがち。

そこで今回は、「PCの組み立ては初めて」というゲーム実況者＆ネットタレントの風見ドグマさんと女性コスプレイヤー＆グラビアアイドルで現役大学生の三橋くんさんが自作PCにチャレンジ！ 経験者のハイガイさん（天の声）の指導のもと、PCを一から組み立てていく様子を動画にて紹介しています。ここでは、動画では伝えきれなかったその手順を一つひとつ徹底解説。これさえ見れば、初心者でも一人で自作PCが組み立てられるかも!? 気になる方はぜひ動画とあわせて参考にしてみてください。（記事末尾には読者プレゼントのお知らせも！）

▼今回の体験者

▼助っ人（天の声）

問題なく組み立てられればこうなるはず……ですが、果たして!?

まずは必要なアイテムを準備しよう！

自作PCは、PCケースとその中に組み込むCPUなどのパーツ、PCでアプリや周辺機器が使えるようにするために欠かせないソフトウェア（OSやドライバ）で構成されています。今回使用するそれらのアイテムを写真とともに紹介します！

今回使用するパーツ紹介

さっそく組み立ててみよう！

これで必要なパーツはすべてそろいました。ドグマ風見さんも三橋くんも自分で組み立てたことはないため、さまざまなPCパーツを前にテンション上がりつつも若干戸惑い気味。と、そこにハイガイさんが助っ人（天の声）として登場！ その指導のもと、さっそくPCを組み立ていきます。

作業前の注意ポイント！ PCパーツは精密部品なので、静電気には要注意！ なんの対策もせず素手で触ると故障につながる場合があるので、作業前に必ず金属に触れて放電し、静電気防止手袋などの対策グッズを使用しましょう。今回は静電気防止手袋をはめたり、工程によっては金属に触れて作業しました。

STEP 1 マザーボードにCPUを取り付けよう！

まずは、PCの土台となる「マザーボード」に、人間で言えば頭脳に相当する「CPU」を取り付けていきます。いきなり超重要なパーツですが工具などは使わず作業できるので意外に簡単。ちなみに「インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225」の製品パッケージにはCPU本体のほか、空冷のCPUクーラーが同梱されています。今回はより放熱効率に優れた水冷のCPUクーラーを別途用意しているので、同梱のクーラーは使用しません。

＊＊＊

【1】最初にマザーボードのCPUソケットの隣にあるレバーを押し込みながらずらし、上に持ち上げます。続いて、ソケットの金属のカバーを外します。細い金属のピンが剣山のように垂直に並んでいますがうっかり曲げてしまわないよう注意！

【2】CPUとソケット両方にある三角マークを目印に、CPUの切り欠きとソケットの突起部分を合わせてそっと置き、金属のカバーを閉じてレバーを戻します。そのときプラスチック製の保護カバーがぱかっと外れますが、正しく取り付けられた証拠なので心配不要。これでCPUの取り付け完了です！

（CPUの手順から再生します）

STEP 2 マザーボードにメモリを取り付けよう

次に、PCが作業する際に一時的にデータを保存する「メモリ」をマザーボードに取り付けましょう。今回は世界トップクラスのメーカー、マイクロンの「Crucial CP2K16G56C46U5」を用意。16GBの2枚組で合計32GBになります。

＊＊＊

【1】取り付ける際は、メモリスロットの脇にあるフックを外側に押して開きます。

【2】メモリスロットの突起部分とメモリの切り欠きを合わせて挿し込みます。最後に少し力を入れてぐっと押し込もう。同じ要領で、2枚目も同じように取り付けましょう。

ワンポイント！ メモリを取り付ける際は、真上から押すのではなく片側ずつ、メモリの上辺を左右均等に押しながら垂直に力を入れて挿し込むのがコツ。取り付けると、最初に外側に開いたフックが自動的に戻ってメモリを固定してくれます。

（メモリの手順から再生します）

STEP 3 マザーボードにSSDを取り付けよう

次に、OSやアプリをインストールしたり、データを保存したりするための記憶装置（ストレージ）である「SSD」をマザーボードに取り付けましょう。今回はストレージの世界的なメーカーSanDiskのブランド「Western Digital」の「WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E」を用意。容量は1TBです。

＊＊＊

【1】今回のマザーボードの場合は、CPUソケットの近くに「M.2」とプリントされたシルバーの金属カバー（放熱のためのヒートシンク）があるので、その両端にあるネジをプラスドライバーでゆるめてヒートシンクを外します。

※ヒートシンクの裏にはサーマルパッド（熱伝導シート）が付いていますが、その保護シールは必ず剥がしておきましょう。

【2】続いてM.2スロットにSSDの端子部分を合わせて斜めに挿し込んだあと、ヒートシンクを元に戻し、ネジを締めれば完了です。

ワンポイント！ SSDの取り付けにはプラスドライバーを使用します（マザーボードによっては工具レスで取り付けられる場合もあります）。念のため、ドライバーも使用する前に金属に触れるなどして静電気を放電しておきましょう。

（SSDの手順から再生します）

～順調に進んでいます～

STEP 4 PCケースに電源ユニットを取り付けよう

マザーボードへのパーツ取り付けはいったん終わりにして、PCケースに「電源ユニット」を取り付けましょう。一般家庭の交流電源を、PCで使える直流電源に変換するためのパーツです。今回使用した「be quiet! PURE POWER 13 M 750W」は、be quiet!製で高負荷時にも動作音が非常に静かなのが特徴です。

＊＊＊

【1】取り付ける際は、まずPCケースの背面にある手回しネジをゆるめてサイドパネルを外しておきましょう。

【2】電源ユニットの製品パッケージには、ユニット本体と複数の電源ケーブルが同梱されています。ユニットの端子部分とケーブルの両方に目印となる文字が書かれているので、それを合わせながら必要なケーブルだけを電源ユニットに取り付けます。

【3】今回の場合は、マザーボード用のMBケーブルをユニットのMB部分に、CPUケーブルをP8部分に、グラフィックスボード用のVGAケーブルをPCIe部分にカチッと音がするまで挿し込んで接続。

ちなみに、握力12という三橋さんも問題なく取り付けられました！（笑）→詳しくは動画をチェック。

【4】次に、電源ユニットの向きをPCケースに合わせて組み込みます。ケーブルを取り付けた方をケース内側、スイッチがある方を外側、ファンを底面側に向け、PCケースの電源用スペース（通常は下部が多い）にユニットをはめ込んで付属のネジで固定すればOKです。

PICK UP! be quiet!は、2001年にドイツで設立されたPC向けパーツのプレミアムブランド。特にヨーロッパで人気の高いブランドで、電源ユニットではトップクラスのシェアを誇ります。ファンのブレードや回転制御方法などにもこだわった製品で、高負荷時にも動作音が非常に静かなので、音が気になる人におすすめです。

（電源ユニットの手順から再生します）

STEP 5 マザーボードにCPUクーラーやケーブルを取り付けよう

CPUが発する熱を冷却するための「CPUクーラー」を取り付けていきます。熱暴走などのトラブルを防ぎ、安定したパフォーマンスを維持するのに重要なパーツなので、今回は電源ユニットと同じく「be quiet!」ブランドの製品で、静音性に優れた水冷式の「be quiet! PURE LOOP 3 240mm」というモデルを用意しました。

＊＊＊

【1】取り付けの際は、まず製品付属のバックプレート（クロスっぽい形のプレート）先端にある4つの穴にピンを取り付け、ゴムリングで固定します。

【2】そのピンをマザーボードの裏面にあるCPUソケット周囲の4つの穴に挿し込み、表面に出たピンの先端を手回しネジで固定。

【3】その上に細長いプレートを2枚ネジ留めします。これでCPUクーラーを取り付ける土台が完成。

【4】CPUクーラー本体を取り付ける前に、PCケースにマザーボードを取り付けます。作業しやすいようケースを横倒しにしたら、マザーボードのインタフェース部分（USBなどの端子がある部分）がPCケースの背面の穴にピッタリ合うように設置してマザーボードをケース付属のネジで留めて固定していけばOK！

※対角線上で留めていくと作業しやすいです

～今回は先に配線を取り付けていきます～

【5】まずケースを立て直したら、先ほど電源ユニットに取り付けたMBケーブルをマザーボードの該当端子にカチッと音がするまで挿し込みます。また、PCケースに最初からついていたオーディオケーブル、フロントパネルケーブル、USBケーブル2種類をマザーボードの対応する端子に接続。さらに電源ユニットのCPUケーブルをマザーボードの端子に取り付けます。

【6】いよいよCPUクーラーを取り付けます。まず、ラジエーター部分にファンをネジで留めたら、そのラジエーターをケース上面のレールに沿ってネジで固定。

【7】次に、CPUの上面に熱伝導率を高めて放熱を助けるグリスを塗ったあと、CPUクーラーの保護シールを剥がしてCPUの上に設置しネジ留めします。

【8】あとは、クーラーやラジエーターから出ているケーブルをマザーボードの対応端子に挿していけばOK！

ワンポイント！ 今回使用した“水冷式”とは？

ファンで空気を送って冷やす空冷式に対し、水冷式は冷却液を使いCPUの熱をラジエーターに移して放熱する仕組み。液体の方が熱伝導率が高いため、一般に水冷式の方が冷却性能も静音性も高いのがメリットです。

（CPUクーラーの手順から再生します）

STEP 6 グラフィックスボードを取り付けよう

ここまできたら、もう一息！ 画面描画を高速に処理するための「グラフィックスボード（ビデオカードやグラフィックスカードなどとも呼ばれます）」を取り付けましょう。PCでゲームや動画編集など負荷の高いグラフィック処理を行う場合には必要不可欠。今回は「ASUS PRIME-RTX5060-O8G」を用意しました。

＊＊＊

【1】取り付けは、まずケース背面のPCIeスロットカバーを必要な分（今回は2スロット分）だけ外し、空いた場所にグラフィックスボードのインタフェース部分を合わせます。

【2】グラフィックスボードの端子をマザーボードのPCIeスロットに挿し込み、ぴったりくる位置に合わせたらネジ止めをして、グラフィックスボードを固定します。

【3】先ほど電源ユニットに接続したPCIeケーブルをグラフィックスボードの端子に接続。これで組み立てはひとまず完了です！

【4】あとはサイドパネルを装着する前に、問題なく動作するかどうかを確認しておきましょう。PCに電源ケーブルをつなぎ、グラフィックスボードの端子と外付けディスプレイの端子をケーブルで接続したら、PCケースの電源ボタンを押して通電チェックします。画面にマザーボードメーカーのロゴなどが表示され、BIOS（UEFI）の設定画面が起動すればOKです！

【5】必要に応じてPCケース内部の配線を整理し、サイドパネルを装着しましょう。（ここは次のOSインストール後に作業してもOK）

（グラフィックスボードの手順から再生します）

PICK UP! PCケース「be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window Black」は、左右のサイドパネルやフロントパネルの内側などに吸音材が取り付けられており、ケース内部のパーツから発生する動作音を効率的に低減してくれます。これも静音性にこだわりのあるbe quiet!ならでは。 フロントや上面、底面にはメッシュ状のダストフィルターを搭載していて、簡単に脱着することができます！ ホコリが内部に入りにくいうえ、メンテナンスがしやすいのも大きな特徴です。

STEP 7 OSをインストールしよう

最後に、もうひとつ大切な作業……OSをインストールしましょう。マイクロソフトの公式サイトにWindows 11のダウンロードページがあるので、別のPCでアクセスし、ページの指示にしたがってDVDやUSBメモリなどでインストール用メディアを作成しておきます。

ダウンロード方法は？ 上記ページの「Windows 11 のインストール メディアを作成する」のすぐ下にある「今すぐダウンロード」をクリックするとツール（MediaCreationTool.exe）がダウンロードされるのでダブルクリックして実行します。ライセンス条項が表示されるので「同意する」を選んだあと、「言語とエディションの選択」で「言語」に「日本語」、「エディション」に「Windows 11」を選びます（日本語版Windows 11の場合）。



次に「使用するメディアを選んでください」と表示されたら、今回みたいにDVDを使う場合は「ISOファイル」を選んでデータをダウンロードしたあと、「DVD書き込み用ドライブを開く」を選択して書き込み用ドライブを選び、「書き込み」をクリックすると作成が開始されます。あとは作成が完了するのを待てばOK！ ちなみにUSBメモリの場合は、「USBフラッシュドライブ」を選んで8GB以上の空き領域があるUSBメモリを装着。次の画面でそのUSBメモリを選択して「次へ」をクリックすると作成が開始されます。

【1】作成したインストール用メディアを自作PCに装着して電源を入れたら、BIOSの画面で「Boot Menu」ボタンを押して（キーボードのF8キーを押してもOK。手順はマザーボードによっても異なります）、メニューからインストール用メディアを選び（今回の動画ではDVDで説明していますが、USBメモリの場合もこのメニューに表示されるので選択します）、画面に「Press any key to boot from ～」と表示されたらいずれかのキーを押します。

【2】しばらくするとWindows 11のセットアップ画面が表示されるので、あとは画面の指示にしたがって設定していけばOK。（※途中でMicrosoftのログインが求められるので、それも指示に従って進めていきます。）

最後にお馴染みのWindowsのデスクトップが表示されたら……自作PCの完成です！

（OSインストールの手順から再生します）

～無事完成しました！～

PICK UP! 今回使用したPCケースと水冷式CPUクーラーは3年保証、電源ユニットは10年保証と、標準で長期保証が付属しています。自作PC初心者でも安心して長く大切に使うことができるのはうれしいポイント！

初挑戦した感想は？ PC完成直後の3人にインタビュー！

最後に、自作PCを体験した感想を出演者のみなさんにインタビューしてみました。

―――まずはお疲れさまでした。無事、三橋インクレディブル号※が完成してよかったですね！（笑）。では2人に、初めて自作PCに挑戦してみた感想はいかがでしょうか。

※今回組み立てたPCの名前

すごく楽しかったです！ ラジコンやプラモデルを作る感覚でPCも組み立てられるんだなっていうのがめちゃくちゃ面白かったですね。

実は今年頭にPCを新しくしたんですが、その時は業者の方にお願いしたんです。でも今回自分でつくってみて思っていたよりも工程が少なくて、（撮影もあって私たちは時間がかかっちゃったけど）初めての人でも2～3時間くらいで終わるんじゃないかな。これなら、今度からは自分で作りたいなと思っちゃいました！

―――難しかったところや、特に好きだった工程はありますか？

最初のCPUの取り付けの（マザーボードの剣山のような細い金属のピンのところ）はちょっと怖かったかな（笑）。でもハードルが高いと感じる部分もあるけど、その方が頑張ろうと思えるし良い刺激にもなる。

繊細な作業なので、見ているだけでドキドキしちゃいました。でも逆に言えば難しそうなのはそこくらいかな。

パーツによって作業工程が違うところもあり自分がつくるときも手探りでやっていることもあるんですが、今回は少し離れた場所から映像を見ながら指導する形だったので、ハラハラドキドキしっぱなしで。「あ―！ そこ！ そこ！」っていっても伝わらないですし（笑）。自分で自作PCの配信動画を出すこともありますが、視聴者がどんな目線で見ているのかがよく分かりました。でも、2人が楽しみながら作業されているのが伝わってきましたね。

私は配線の作業がかなり楽しかったです！ 配線が整っていると気持ちがいいし、今回のケースはガラスパネルで内部が見えるので、配線を整理するためのアイテムなどを使って綺麗にしたいと思いました。

パーツ選びからやると、難しさもあるとは思うけど、きっとすごく楽しいんだろうな。店員さんのアドバイスやパーツにまつわる豆知識なども聞けたりして。

あと自分で組み立てられたら、数年後に古くなったパーツを新しく変えることもできるので、めちゃめちゃいいなと思いました。いい経験でした！

―――最後にこれから自作PCを挑戦する人たちに一言お願いします！

PCって意外に丈夫だから何年も使うし、愛着も湧きますよね。それが自分で作ったPCならなおさら。作った人は、我が子のように名前をつけたりしてどんどん愛してあげてほしいです！

詳しくない僕でもすごく楽しめたので、きっかけさえあれば自作PCに興味を持つ人は多いんじゃないかな。最初はエントリーモデルからでもいいと思うので、どんどん挑戦してみてほしいと思いました。

今回使ったケースはガラスパネルで中が見えるので、フィギュアを飾ったりすることもできますし、僕なら中のパーツの色なども揃えて統一感を出したくなると思います。自分の個性を出せる“ユニーク”なマシンを自由に作れるのが、自作PCの醍醐味。ぜひみなさんも挑戦してみてください！

世界に1台だけ！ 自作PCにチャレンジしてみては？

最初は戸惑い気味だったものの、無事ちゃんと動くPCを作ることができた自作PC初心者のドグマ風見さん、三橋くんさん。CPUやグラフィックスボードの取り付けなど繊細な作業が必要になる部分や、水冷式CPUクーラーのように一手間かかるパーツもあったりしましたが、それ以上に楽しく組み立てることができたようです。

2人の様子を見て、意外と自分にもできるかも！と思った人もいるのでは？ 興味を持った人は、ぜひ本記事と動画を参考にしながら、自作PCにチャレンジしてみてくださいね！

