推し活の定番スポットといえばカラオケですが、「歌いたい曲が入っていない」、「歌うだけじゃなく、推し活をもっと満喫したい」など、オタクならではの悩みにぶつかった経験がある方もいるのではないでしょうか? そこで今回は、K-POP・男性アイドル・女性アイドルを愛する3人のオタクを招集し、"推し活カラオケ"の本音について語り合ってもらいました。JOYSOUNDの多彩なサービスに触れながら、推し活をもっと楽しむためのヒントを探っていきます!

＼ 今回の座談会に参加してくれたのはこの3人 / わかさん(K-POPオタク)

韓国の4人組ガールズグループと6人組ボーイズグループを推すK-POP好き。ライブ参戦はもちろん、推しの「センイル(誕生日)」を自宅でケーキとともに祝うなど、独自の推し活も楽しんでいる。 あやさん(男性アイドルオタク)

某人気男性アイドルグループの大ファン。全国ツアーでは北海道から福岡まで遠征するガチ勢。バラードを歌う推しの声に癒やされ、仕事で疲れた心を支えてもらっている。 りょうさん(女性アイドルオタク)

オーディションから誕生した日本の女性アイドルグループを推している。現場参戦は少なめだが、YouTubeやSNSでの情報チェックを日課にする、在宅型のメンズオタク。

推し活カラオケのリアル! オタクが語る"外せない条件"とは?

――まずは皆さん、普段どのようなシーンでカラオケを利用されていますか?

私は会社の飲み会の後に行くことが多いですね。でも、そういう場だとやっぱりK-POPは歌いづらくて……(笑)。韓国語の歌詞が多いですし、みんなが知っているJ-POPのヒット曲を歌わなきゃいけないような空気感があるので。

――――やはり普段のカラオケと推し活カラオケは別物なんですね。

全然違いますね! 推し活として使うときは仲間と集まって、大画面でMV(ミュージックビデオ)を流したりしています。特に韓国にはセンイルを祝う文化があるので、カラオケに集まってケーキを持ち込んでお祝いすることも。マイクカラー、いわゆるメンカラ(メンバーカラー)をそろえて写真を撮り、SNSに投稿することもあります。

私も会社の人たちとの二次会や、結婚式の二次会までの隙間時間に利用することがあります。でも、会社の人たちの前では、いくら推しを知られていても、あまり歌わないかも……。

わかります。僕も会社の人と行くときは、誰かが入れた曲に乗っかる程度です。だけど推し活として行くときは、一人で行くか、めちゃくちゃ仲の良い友達と二人で行くかのどちらか。友達と行く場合も、お互いの推しが全然違うので、干渉せずにそれぞれの推しの曲を好き勝手に歌います。人の目を気にせずストレス発散できるのが最高です!

――――自宅ではなく、あえてカラオケで推し活をするメリットは何でしょうか?

やっぱり大声が出せることですね。私は一人暮らしなので、家だと近隣の迷惑にならないか気になってしまって。カラオケなら思いっきり叫べますし、何より大画面のスクリーンで推しの顔を大きく見られるのが最高です。

推しの顔は大きければ大きいほどいいですからね。家のテレビとカラオケとではサイズが違うし、部屋を暗くしてライブ映像を見ると、本当に会場にいるような没入感を味わえるんです。「ああ、推しがそこにいる……! 」みたいな(笑)。

僕は音響面でのメリットを感じています。カラオケでタイトルに《本人歌唱映像》とついているバージョンを選曲すると、推しが一緒に歌ってくれるんですよ! コーラスが入っていたり、生歌の音源だったり。自分が歌うときもあえてガイドボーカルではなく、本人歌唱映像にして、推しとのデュエット気分を楽しんでいます。

――――推し活でカラオケを楽しむとき、どんなポイントを重視していますか?

曲数ですかね! ファンって、世間的には知られていないようなアルバムの収録曲やB面曲こそ好きだったりするので、そういうコアな曲まで入っていると、「わかってる! 」ってテンションが上がります。

私は、そもそも「曲が入っているか」が死活問題です。K-POPは日本のアーティストに比べると、そもそもカラオケに対応していない曲があったり、入っていても曲数が少なかったりすることが多くて。なので、JOYSOUNDさんが私が推している韓国のガールズグループとコラボしてくれたときは本当に嬉しかったです! コラボキャンペーンなどがあると、オタク界隈はすごく盛り上がります。

僕はMVやライブ映像みたいに映像バリエーションが多いかどうかも重視しています。やっぱり映像があるとテンションが上がるので。あと、JOYSOUNDさんにはカラオケの背景をカスタムできる機能があって、映像がない曲でも自分で推し活にぴったりな写真や動画を映しながら楽しめるのがすごく好きなんですよね!

「キョクナビJOYSOUND」って? 「キョクナビJOYSOUND」は、スマートフォンが自分だけのカラオケリモコンになる便利な無料アプリ。楽曲検索や予約、キー変更、一時停止などの操作ができるほか、カラオケ画面の背景を自分好みにカスタムできるのも特徴です。最大30枚の写真をスライドショーとして流せるほか、動画を背景に設定することもできるなど、推し活にもうってつけです!

理想のカラオケは何? JOYSOUNDなら推し活カラオケをもっと楽しめる!

――――推し活カラオケをするうえで、「もっとこうなればいいのに」という理想はありますか?

理想1 推し縛りでコアな曲も全部歌いたい!

私はやっぱり、もっと歌える曲が増えるといいなって思っています。どうしてもK-POPはJ-POPと比べて選べる曲が限られてるので……。歌える曲の選択肢がJ-POPくらい増えると嬉しいですね。

JOYSOUNDなら! 「全曲配信アーティスト ※ 」を展開中。特定のアーティストに関して、シングルだけでなくB面、アルバム収録曲まで「全曲」を配信しています。メジャーな曲はもちろん、ファンに密かに人気のあの曲まで簡単に選べるオタクにとって夢のような企画です!

※2025年10月時点、(株)エクシング調べ。(インスト曲/バージョン違い/限定販売曲ほか、著作権上の都合によりカラオケ化出来ない楽曲を除く)

※対象機種:JOYSOUND X1(JS-FX10)

※ご利用されるお部屋の環境や設定によって、一部機能(楽曲)をご利用いただけない場合がございます。

おお! K-POPアーティストも入っているのが嬉しいですね!

理想2 みんなでライブ鑑賞できたら楽しいのに……

私も映像に関するサービスがもっと充実すればいいのになって思います。自分が歌うだけじゃなく、布教活動としてMVを流したり、休憩がてら動画を観るためにカラオケを利用したりもするので。

JOYSOUNDなら! 「映像を楽しみたい」という声に応えた「みるハコ」というサービスを用意! 音楽ライブや映画、アニメなどの長尺コンテンツをカラオケルームで楽しめる機能で、特に注目なのがライブ・ビューイング。実際のライブ会場の映像をリアルタイムで、カラオケルームの大スクリーンを通して楽しめます!

ライブ参戦に抵抗のある小心者の僕でも、これなら利用してみたい! ドリンクやご飯も食べながら推しのライブを生中継で見られるなんて、めちゃくちゃいいじゃないですか!

理想3 推しの誕生日をもっと盛大に祝いたい!

私は「広告」も出してみたいです。韓国では駅などにファンがお金を出し合って推しの広告を出す文化があるんですが、日本ではまだハードルが高くて。カラオケってよく広告が流れているイメージなので、推しの広告映像やお祝いメッセージを流せる機能があったら面白いなと思います。

JOYSOUNDなら! 曲が入っていない時間帯にモニターへ流れる「JOYTV」でCMを表示できるほか、特定の楽曲の演奏終了後に表示される「曲後CM」も設定可能! ファンが"推し"の広告を流せる「応援広告」の仕組みも提供中。全国のカラオケ画面に推しを映し出せる特別な体験を提供!

この「応援広告」っていうサービスなら、わかさんが大切にしているセンイルももっと特別感が出せそう!

理想4 忘年会・新年会でみんなが楽しめる機能ってない?

知らない曲でもサビならみんな知っていることが多く、すごく盛り上がるので、僕はメドレーが好きなんです。推しの曲のメドレーはもちろん、飲み会の時は年代ごとにヒットした曲のメドレーを入れることも多いです。メドレー以外を選曲するときは、サビまで早送りすることもあるのですが……何か良い機能ありませんかね?

JOYSOUNDなら! 「サビだけ歌いたい」という方に向けて、「サビカラ」を実装! 曲のサビ直前から始まって、サビが終わると曲も終了する、1曲あたり数十秒〜1分少々のコンテンツ。限られた時間の中でたくさんの曲を歌いたい、盛り上がりたいというニーズにぴったりです。現在は800曲以上配信中!

800曲も!動画やSNSなどで耳にして、歌いたいけどサビしか知らない曲って意外と多いんですよね。推しの布教活動に役立ちそう! 韓国語の歌詞は歌うのが難しいので、K-POPファンもすごく喜びそうなサービスだと思います。

推し活カラオケをJOYSOUNDでもっと楽しもう!

――――皆さんのお話を聞いていると、カラオケは歌を歌うための娯楽施設を超えて、ファンの情熱を受け止める重要な拠点になっていることがよくわかりました。

まさか、サビだけ歌える「サビカラ」がもう実現しているとは驚きでした。今度の飲み会で絶対に使います!

「全曲配信アーティスト」やライブ・ビューイングまで楽しめる「みるハコ」を知って、今すぐカラオケに行きたくなりました。遠征しなくてもライブの臨場感が身近なカラオケルームで堪能できるなんて、とても魅力的ですよね。

K-POPファンとしても、映像やコラボが増えていくのは本当に希望です。これからも推し活の聖地として進化していってほしいですね!

今回の座談会では、3人のオタクが"推し活カラオケ"の理想を語り、「大画面で推しを見たい」「コア曲まで歌いたい」といった共通の願いが判明。JOYSOUNDには、そんな想いに寄り添う「推し活」にぴったりのサービスが豊富に揃っています。推し活をもっと楽しみたい皆さんも、もし気になるサービスがあったらさっそく試してみるのはいかがでしょうか?

