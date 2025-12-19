気が付けば12月も後半。忘年会・新年会・仲間たちとの打ち上げなど、外出する機会が多くなるシーズンがやってきました。そんな飲み会を楽しく・よりよい集まりにするため奮闘しているのは幹事。参加者への場所案内の連絡や出欠確認、2次会のお店調べ、終電の時間確認などなど、やることは本当にいっぱい! そんななかで、スマートフォンの充電が足りなくなって大焦りしてしまうなんてことも……。 ……おっと、ここにも幹事を任されて焦る若手社会人が。営業職として日々奮闘しているOくんは、忘年会の幹事を初めて任されることに。彼は今まさに、“バッテリー残量との戦い”に挑んでいるところでした。
取引先との打ち合わせ終了!
この日はOくんの会社の忘年会。Oくんは、取引先との打ち合わせを終えてホッと一息……と思っていたら、社用スマホに大量のメッセージが届いている!
な、な、なんだ!
メッセージを恐る恐るひらくと、「お店どこだっけ?」「仕事が終わらなくて参加が遅れそう……」「早めに仕事終わりそうなんだけど、予約は何時から?」など忘年会に関する問い合わせが大量に届いていました。
それぞれメッセージを返信していると、バッテリー残量が数％に……
スマホのバッテリー残量がもうない! 忘年会まで持たなそう……
いつもは会社で充電をしていたOくんですが、今日は外回り続きでこのまま直帰するため、充電をする時間がありません。とにかく焦るOくんは、いったん落ち着こうと飲み物を買いにコンビ二へ。そこでOくんは、ある救世主と出会いました──
そうか、チャージスポットがあった! はぁ～～～助かった!
『チャージスポット』とは、コンビニエンスストア・カラオケ・飲食店など、約57,000台(※)設置されているモバイルバッテリーのレンタルサービス。
※2025年11月地点
使用方法は非常に簡単! 専用アプリもしくはPayPayアプリ・d払いアプリなどをダウンロード。その後、バッテリースタンドに記載されているQRコードをスキャンし、支払い方法を選択すればOK。
レンタル料は165円から。Oくんのように、外出中に「どうにか充電したい!」というときの救世主となってくれる存在です。
バッテリー切れを回避! 幹事として連絡を取り合うことができ、足早に居酒屋へと向かいました。
無事に忘年会開催!「かんぱ～い!」
『チャージスポット』のおかげでバッテリー充電切れを防ぐことができ、無事に忘年会がスタート。
バッテリー残量がなくなりそうでかなり焦ったけど、無事に充電できた! ありがとう、チャージスポット!
忘年会は無事に終了! ……と思いきや、悩める存在がここにも……
忘年会は大盛況で終わり、ホッとするOくん。幹事としての一仕事を終えた充実感とともにお店を出たところ、様子が少しおかしい同僚のHさんの姿が……
スマホのバッテリー残量があと数％しかない……。モバイル交通系ICカードを使いたいのに、最寄り駅まで持たなそう……
悩む同僚を目の当たりにしたOくんは、すぐさま救世主『チャージスポット』の存在を紹介!
チャージスポットって知ってる! ? すぐ近くの駅にも設置されていて、チャージスポットでバッテリーを借りればすぐに充電できるよ
『チャージスポット』はお店だけでなく、駅・空港といった公共交通機関や公共施設にも設置されているんです。
バッテリー残量が少なくて困っている人たちに色々な場面で寄り添ってくれる『チャージスポット』。 Hさんは「想像よりも簡単に借りられた!」と、Hさんの救世主にもなりました。
本日の幹事は“スマート”に帰宅
自身が借りていたバッテリーを返却しようとするOくん。借りたコンビニに戻る……必要はなく、なんと『チャージスポット』が置かれている場所なら、どこでも返却が可能! しかも事前に空きスロットをアプリで確認できるので、探し回る心配なくスマートに返却できます。
Oくんは、帰り道にあった自動販売機型のバッテリースタンドで返却することに。
どこでも返せるのは本当に便利! ありがとう、チャージスポット!!
チャージスポットの便利さに感激するＯくん。無事に幹事としての役目を果たして帰宅しました。
バッテリー残量にヒヤヒヤするのはもう終わり!
『チャージスポット』のここが便利!
「どこでも借りられて、どこでも返せる」をコンセプトに2018年4月からサービスを開始した『チャージスポット』は、約57,000台(※)のバッテリースタンドを設置。駅・空港などの公共交通機関をはじめ、商業施設や飲食店、コンビニエンスストア、公共施設などにも展開を広げています。
※2025年11月地点
借りた場所と別の場所でも返却OK。日本国内はもちろん、海外でも返却が可能!(※)
返却可能な場所はアプリで事前に調べられます。
※香港、中国、オーストラリア、台湾、イタリア、タイ、シンガポール、マカオの8エリア
USB-C・Lightning・Micro USBの3タイプのケーブルを内蔵。さまざまなスマホの機種に対応しているほか、ワイヤレスイヤホンやポケットWi-Fiなどの充電も可能です。
国際基準に準拠した高品質バッテリー、耐久性の高いバッテリースタンド設計で、安心して利用できます。
リアルタイム監視×即時対応を実施しているので、トラブルが起きた際にはすぐに対応可能です。 すべてのステーションとバッテリーをIoTで24時間監視し、異常検知時は即座に回収・交換を行っています。
レンタル料は165円(税込)からで、クレジットカード払いに加え、各種キャッシュレス決済にも対応しています。携帯電話料金とまとめて払うことも可能。
スマホがあれば約10秒(※)で借りられちゃう!?
How to チャージスポット
忘年会・新年会など、外出する機会が多いこの季節。幹事も参加者も、スマホのバッテリー切れに悩む時代はもう終わり! 『チャージスポット』を使って、思う存分楽しみましょう!
