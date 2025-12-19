朝の通勤前にちょっと気合を入れたいとき、ランチ後や夕方にちょっと一息つきたいと思ったとき、ふと見渡すとローソンがあること、ありませんか？

実はローソンでは、クーポンを使えばドリンクがおトクに楽しめるんです！ 「どうせコーヒーだけでしょ？」と思った方、ちょっと待ってください。クーポンが使えるのは、コーヒーだけじゃないんです！

コーヒーだけじゃない。

各種ラテや紅茶もクーポン対象

（写真はSサイズ、Mサイズのカップです）

今回紹介するクーポンは、Pontaパスの特典。

PontaパスはKDDIが月額548円(税込)で提供しているサービス。入会すると、ローソンの人気商品のクーポンをもらえるほか、電子書籍や映画、音楽が楽しめたり、スマホをウイルスから守るサービスを受けられたりと、さまざまな特典をおトクに利用できます。

その特典のひとつが、ローソンのマチカフェコーヒーSサイズ（160円）無料クーポン！

毎月800円分(160円×5枚)のクーポンがもらえちゃう！

つまり、1カ月に合計5杯分のマチカフェコーヒーSが無料で飲めるってわけ！

計算してみると……

160円×5杯＝800円分のクーポンが毎月もらえるってこと。

あれ？ Pontaパスって月額548円（税込）のサービスですよね？

ローソンさん、計算まちがってませんか!?

……ま、いっか！（おトクだし）

しかも、すごいのはここから。このクーポン、差額を払えば他のドリンクにも使えるんです。

たとえば、マチカフェのカフェラテ（M）は通常230円。

230円−160円=差額70円！

この70円を払えば、カフェラテ（M）が飲めちゃうんです。

ローソンさん、計算まちがってませんか!?（2回目）

ほかにも、マチカフェのほうじ茶ラテ、抹茶ラテ、さらには紅茶まで！ 差額分を払えばOK。

アツすぎる……!!!

Pontaパスはここからチェック >>

どれくらいおトクになる？

実際にクーポンを使ってみた！

……ってことで、実際にPontaパスのクーポンを1カ月使ってみました！

1週目。通勤中にカフェラテ（M）を購入

いつもはブラックコーヒーだけど、今日はカフェラテ（M）に。通常230円ですが、今回は160円分のクーポンを使って70円でお会計！

70円でカフェラテ（M）って、なんか不思議な気分……。

コーヒーの苦みとミルクのコクが一つになって絶妙なハーモニー。マチカフェのカフェラテ（M）は毎日でも飲みたい！ これで今日も一日がんばれそうです。

ローソンのカフェラテは、好みに合わせて濃さを選べるのもうれしいポイント。マチカフェのセルフマシンにて、「濃いめ」、「ふつう」、「軽め」の3つから選択できちゃいます。

2週目。抹茶ラテで一服

この日は、昼食後に抹茶ラテを頼んでみました。

通常288円が、クーポンを利用して128円！

抹茶のほどよい苦さとミルクのバランスが最高！ やっぱり食後にこの優しい甘さがいいよねぇ。おトクだからか、さらにおいしく感じる気がするっ！（笑）

おトクにドリンクが飲める。

コーヒーコースをチェック >>

3週目。営業の途中で、ブラックコーヒー

忙しい日、ようやくひと息つけるタイミングでローソンへ。

こんなときは、ブラックコーヒーで頭をシャキッと！

お会計は、クーポン利用でゼロ円！

ナンデ!? ナンデゼロ円!?（クーポンです）

は～……無料でコーヒーが飲めてご機嫌です。これで午後も頑張れそう。

4週目。同僚とほうじ茶ラテ

月末はクーポンが2枚もらえるので、同僚と一緒にローソンへ。

今回はほうじ茶ラテをチョイス！

通常260円×2が、クーポンを使えば100円×2ですからね！

や、安い……。

ほうじ茶の香りがふわっと立ち上がり、飲むとまろやかなコクが感じられる甘く香ばしい味わい……いや～！ ひと仕事を終えて飲むほうじ茶ラテは最高of最高です！

今ならPontaパスが30日間無料！

気になる方はこちらをチェック >>

クーポンだけじゃない！

Pontaパスの意外な特典

1カ月間Pontaパスのコーヒーコースでクーポンを使ってみた結果――

結論、最高！

800円（税込）分のクーポンが548円（税込）で手に入るなんて、おトクすぎて心配になるレベル。

しかもですよ？ Pontaパスの特典って、これだけじゃないですからね？ 音楽や電子書籍、動画といったエンタメコンテンツが見放題、スマホの安心サポートまで、いろいろな特典がぜーんぶ548円（税込）に含まれています。

入会も簡単。au IDを登録して、利用規約に同意、クレジットカードを登録するだけ。ややこしい手続きは一切なし！

今ならなんと初回30日間無料で試せるので、まずは体験してみてください！

毎週もらえるクーポン！

Pontaパスをチェック >>

「コーヒー」と「バラエティ」の2コースから！

Pontaパスの毎週もらえる「ローソンクーポン」は、「コーヒーコース」以外に、パンやおにぎり、冷凍食品などいろいろな商品に使える「バラエティコース」もあって、月ごとにコースを選べるのも、うれしいポイント。

ローソンで使えるPontaパスのクーポン、意外と知らなかった人も多いのでは？ マチカフェを利用するなら、使わないと損と言えるくらいおトクなクーポンを、ぜひお見逃しなく！

ローソン公式サイトはこちら >>

※Pontaパスは、auユーザーでないお客さまも加入できます。

※コースは毎月第1火曜日7:00から選択することができます。選んだコースは当月中の変更はできません。

※本特典は予告なく終了・変更となる場合があります。

※一部店舗ではご利用いただけない場合があります。

※コーヒーのクーポンは、カフェラテや他サイズには、160円引クーポンとして利用できます。

※一部、対象外の商品がございます。詳しくは、クーポン画面でご確認ください。

※表記の金額は税込表示です。

※各種適用条件など詳しくはauホームページへ。

※画像はイメージです。

※2025年12月時点の情報です。



[PR]提供：ローソン