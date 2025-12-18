パソコンのBTO（*）メーカーとして高い人気を誇るサイコム。このメーカーのマザーボード、このCPUクーラーといったパーツ選択肢が非常に豊富なのが特徴の一つだ。スタンダードPC、ゲーミングPCといったカテゴリもあるが、デュアル水冷PC、静音PCといった特別なカテゴリもあり、その実現のためにオリジナルパーツまで作ってしまうのがサイコムだ。

そのサイコムから、新型の水冷グラフィックスカードとそれを搭載するデュアル水冷PC「G-Master Hydro Extreme Z890i」 が発表された。水冷グラフィックスカードのGPUはGeForce RTX 5090限定。しかも本格水冷に準ずるプレートが採用されているという。本記事では、この夢のようなPCを徹底レビューしていこう。

(*) Build To Order＝受注生産パソコン。用途に合わせて搭載するパーツをカスタマイズでき、自分好みのスペックのPCを手に入れられる

GPU、VRAM、電源、すべて水冷化したオリジナルGeForce RTX 5090カードが爆誕

サイコムはBTOパソコンメーカーの中でもとりわけユニークな存在だ。Noctua製品が特定ショップでしか購入できなかった時代に直で交渉して取り扱いをはじめ、そのNoctuaファンを搭載したオリジナルグラフィックスカードで実現した「超静音PC」を発売。また、Asetekとの協業で実現したオリジナル水冷グラフィックスカードや、CPUとGPUをともに水冷化した「デュアル水冷PC」といったオリジナルグラフィックスカードを開発してきた。

そして今回のグラフィックスカードもまたPCマニア注目の製品だ。「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」は、GeForce RTX 5090というGPUだけでなく、「Lynk+」との協業で製作された水冷GPUクーラーを搭載。いわゆる本格水冷に用いられる銅プレートでPCB全体を覆う構造に、36cmクラスの大型ラジエーターを組み合わせている。

「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB」

もう一つポイントとなるのが「メンテナンスフリー」という点だ。本格水冷は、水枕はもちろんチューブやポンプ、リザーバーなどを組み立てるものであると同時に、冷却液の気化、パッキンの劣化などがあり定期的なメンテナンスが必要で、ユーザーにとってはこれが負担になる。Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBは、本格水冷のプレートを採用しつつ、チューブの接続はいわゆるフィッティングではなく簡易水冷のような直付けとなっている。冷却部分は本格水冷で一つ上の性能を実現し、流路は簡易水冷でメンテナンスフリーというわけだ。ラジエーターは36cmクラスのサイズで、ファンはNoctuaの最新モデル「NF-A12x25 G2 PWM」。静音性にもこだわっている。

水冷RTX 5090を搭載するデュアル水冷PC「G-Master Hydro Extreme Z890i」をチェック

今回は「G-Master Hydro Extreme Z890i」をお借りした。パーツ構成は以下のとおりだ。

― 主な仕様 ― CPU Intel Core Ultra 9 285K マザーボード ASRock Z890 Steel Legend WiFi メモリ 64GB(DDR5-5600 32GB×2枚) GPU Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB(NVIDIA GeForce RTX 5090) SSD 2TB(PCI Express 5.0 x4)

Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBは、先の説明通りカード上にファンはない。アルミ地の外装はフラットなデザインだ。アルミ外装エッジ部分にわずかな隙間が設けられており、内部のLEDの光がここから漏れてラインを描く。水冷チューブは後部に接続されている。

チューブは左右にスイングする構造で、負荷がかからない設計だ。一般的な簡易水冷と比べるとチューブ自体が非常に太い。ラジエーターは36cmクラスでフロントに搭載され、冷たい外気を最初に利用する格好になっている。搭載ファンは、NoctuaのNF-A12x25 G2 PWM。

CPU側の水冷も見ていこう。こちらはよく見る簡易水冷の形状をしており、そこにサイコムのオリジナルとしてNoctuaファンが採用されている。ラジエーターは36cmクラスで天面に搭載されている。

ファンとしては、吸気4基、排気4基を搭載。冷却性能が高いと聞くと静音性が気になるところだが、本製品はとにかく静か。高負荷時に回転数が高い状態では、一般的にはキーンといった甲高い音になりがちだが、このファンはブーンといった低い音のままで全く耳障りな動作音はなかった。

マザーボードはASRockの「Z890 Steel Legend WiFi」。ケースがホワイト、グラフィックスカードがシルバーなのでマザーボードもホワイト系がマッチする。拡張スロットはx16スロット×2基(PCIe 5.0 x16＋4.0 x4)、x4×1基(PCIe 4.0 x4)の計3基。1番、2番のx16スロットの間は今どきのハイエンドグラフィックスカードを想定して3スロットあるが、Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBは2スロット厚なので下にあるM.2ヒートシンクもしっかり見える。

GeForce RTX 5090カードを搭載すれば通常隠れてしまう部分もしっかり見える。M.2の追加搭載も比較的かんたんに行えそうだ

メモリは標準で64GB。32GB×2枚構成だ。ストレージはPCI Express 5.0 x4接続のM.2 NVMe SSDで容量2TB。ほか、M.2スロットは空きが3基(PCIe 4.0 x4)、拡張スロットは2番目のx16スロット(PCIe 4.0 x4)と3番目のx4スロット(PCIe 4.0 x4)が利用可能で、十分な拡張性もある。

PCI Express 5.0 x4接続のSSDとあってシーケンシャルリード12.5GB/s、同ライト12GB/sと超高速。ランダム4K(Q1T1)リードも91MB/s、同ライト320MB/sでここもなかなかの速さ

ゲームデフォルトの4K＆最高画質は余裕でさらに上を目指せる

それではいよいよパフォーマンス計測に進みたい。まずは3DMark。

実ゲームでのフレームレートも見ておこう。解像度はすべて4Kとした。今回は「モンスターハンターワイルズ ベンチマーク」をSteamサイトより入手し、使用した。

なお、今回の検証は独自に設定して行ったものであり、公式が定めた検証方法ではないことを伝えておこう。

ベンチマークのデフォルトはフレーム生成：オン、DLSS：オン、レイトレーシング：オフといった設定で平均167.2fps、レイトレーシング：オンでは平均155.84fpsとなった。DLSSのアップスケーリングモードをDLAAにしたら、こちらは平均129.45fps。DLSSをオン、フレーム生成をオフとした場合は平均96.81fpsという結果だった。

※「モンスターハンターワイルズ ベンチマーク」は、実際のゲーム『モンスターハンターワイルズ』の動作を完全に保証するものではありません。

※「モンスターハンターワイルズ ベンチマーク」は、ご使用のパソコンの環境や常駐ソフトウェアなどの組み合わせにより正常に動作しない場合があります。

※本記事は2025年12月9日に作成されたものです。

※「モンスターハンターワイルズ ベンチマーク」は、2025年12月16日に実施された「無料タイトルアップデート第4弾」の配信後、製品版における実際のパフォーマンスと測定結果に乖離が見込まれるため配信停止されております。

「FFXV ベンチマーク」で、24時間負荷をかけ続けたら温度はどうなる？ 実際に試してみた

ここからは、長時間のあいだ高負荷をかけ続けた場合の温度変化について検証していこう。G-Master Hydro Extreme Z890iの特徴はデュアル水冷。それに新しいHydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBがいかに冷えるのかも知りたいだろう。通常ならベンチマークを1まわり実行してその温度推移から最大温度を測るのだが、今回はグラフィックス負荷を24時間かけ続けたとしたらどんな温度推移をするか計測してみた。

24時間実行するベンチマークとしては、FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマークのループ機能を利用した。

ログ取得ソフトの設定上では、2秒間隔でログをとるので24時間で43,200カウントになるはずだ。けれど負荷がかかった状態では、正確に2秒ごとではなく少しずつズレが生じる。そのため、今回24時間とは銘打つものの、正確に24時間よりは43,200カウントのほうを重視した。結果、データ的には24時間分だが実際には24時間＋30～45分ほどベンチマークを継続している。それだけ安定性に問題ないものと捉えていただければよい。また、グラフ上ではより見えやすいようにデータを1分ごとに区切り直し、1分間の最大温度と平均温度を計算してグラフ化した。

まずはGPU温度、Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GB側から見ていきたい。GPU(最大)側はそれなりに上下しているが最大で62.6℃だった。また、GPU(平均)もそれほど離れていないことから、温度幅自体が小さいといえる。

なお計測当日は、計測開始時点から深夜まで室温21℃でほとんど変化なし。朝方にかけて19℃まで低下したが、翌日は24℃まで上昇した。また、夜が明けてからは、それまで敏感に上下していた温度が少し長めの上昇から一旦下降、これを繰り返す形になっている。高負荷時で60℃前半だから、温度的な心配は微塵もなく、冷却性能は安定しているといえる。本格水冷並みというのは証明できているだろう。

次は簡易水冷側のCPU温度だ。温度変化が激しく見えるのは、GPU側の負荷がある程度一定なのに対し、CPU側の負荷は必要なときに処理をするためである。また、CPU(平均)はGPU温度のように安定しており、CPU(最大)と少し距離が離れている。これは、CPU温度もおおむねCPU(平均)の少し下で推移しており、時折ブーストがかかった瞬間がCPU(最大)となって表れていることを意味する。ほか、夜が明けてからの傾向はGPU温度と似ていた。

せっかくなのでそのほかの各部温度も見ておこう。VRM、チップセット、メモリ、SSDでグラフ化してみた。こちらはすべて50℃前後に集中しており、温度的になんら問題ないということが分かる。

性能、安定性、静音性……至高のゲーミングPCを求める方にとって価格は問題ではない

総合すると、本製品はハイエンドのゲーミングPCが欲しい、性能だけでなく動作音や安定性を含め、なによりも快適なPCが欲しいという方向けの製品だ。自作PCで同等のものを実現しようとしても、サイコムのオリジナル製品開発、チューニング、パーツ選定や組み立てのノウハウといったところで同等の域まで到達できるとは限らない。それに自作ではリスクもある。GeForce RTX 5090は取り扱いの難しいGPUなのだ。温度、冷却はもちろん、電力とその安全面も考えて、組み立ても慎重に行わなければならない。ノウハウあるメーカーのPCを購入、サポートを受けるのがベストではないだろうか。

サイコムがなにかを作るとき、過去の製品を見てもあきらかだが……とことんこだわった製品に仕上がる。今回のHydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32GBも同様だ。高負荷をかけてもGPUは60℃台前半、24時間プレイも問題なく、4K＆最高画質は当然、この構成からは考えられないプレイ時の静かさも挙げておこう。実際、G-Master Hydro Extreme Z890iを24時間ベンチマークにかけている横で生活し、動作音で寝付きが悪くなることもなく、途中起きるようなこともなかったといっておこう。

